Vacina contra gripe entra para o calendário nacional de vacinação

O Ministério da Saúde incluiu a vacina contra a gripe no Calendário Nacional de Vacinação. A partir da segunda quinzena de março, crianças de seis meses a menores de seis anos, gestantes e idosos acima de 60 anos terão acesso contínuo ao imunizante em todas as salas de vacina do país. Antes, a aplicação ocorria apenas em campanhas sazonais.

A pediatra Mônica Levi, presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações (SBIm), destacou que a decisão fortalece a proteção da população. Segundo ela, os surtos de gripe não acontecem apenas no outono e inverno, mas de forma imprevisível ao longo do ano.

“Disponibilizar a vacina fora do período tradicional permite que mais pessoas se protejam e reduz o impacto de surtos inesperados”, afirmou a especialista.

De acordo com o Ministério da Saúde, outros grupos continuarão recebendo a vacina em estratégias especiais. Entre eles estão profissionais da saúde, professores, forças de segurança, pessoas privadas de liberdade e indivíduos com doenças crônicas ou deficiências.

Além dessa mudança, o Ministério da Saúde anunciou uma nova estratégia contra a poliomielite. A partir de agora, a imunização será feita exclusivamente com a vacina inativada (VIP), que é injetável, substituindo as doses orais.

Em Cachoeiro, procure a Unidade Básica de Saúde (UBS) mais próxima a sua residência.

Leia também: Nova vacina contra a dengue: uma única dose de saúde