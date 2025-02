Nova vacina contra a dengue: uma única dose de saúde

O Ministério da Saúde anunciou a chegada da primeira vacina nacional contra a dengue, trazendo boas notícias para o Espírito Santo. Produzida no Brasil pelo Instituto Butantan, essa vacina promete aumentar a cobertura vacinal e combater a doença de forma mais eficaz. Aplicada em dose única, o que facilita a adesão da população, a nova vacina contra a dengue tem mais chances de sucesso no combate à doença.

Vantagens da nova vacina

A principal vantagem da Butantan-DV é a sua produção nacional. O Brasil não precisará mais depender de importações para garantir o fornecimento de doses. Em 2025, o país contará com 60 milhões de doses, um aumento significativo em relação ao planejado. Contudo, a demanda ainda será alta, e o Programa Nacional de Imunizações terá que definir o público-alvo prioritário para a vacinação.

Públicos-alvo e expectativas

Atualmente, o Espírito Santo aplica a vacina QDenga, fabricada pela Takeda, apenas em adolescentes entre 10 e 14 anos, nas cidades com maior incidência de dengue. No entanto, a Butantan-DV será indicada para uma faixa etária mais ampla, com a expectativa de incluir também os idosos. A especialista Mônica Levi, presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações (Sbim), espera que os estudos da Butantan-DV comprovem a segurança e eficácia da vacina também entre as pessoas com mais de 60 anos, grupo que enfrenta o maior risco de complicações graves.

O futuro da vacinação contra a dengue no ES

A produção da vacina ainda não é suficiente para toda a população brasileira. No entanto, a chegada da Butantan-DV é um avanço importante no combate à dengue. No Espírito Santo, a vacina trará benefícios significativos. Ela será especialmente útil para as populações mais vulneráveis, como os idosos. A vacina ajudará a reduzir complicações graves e mortes pela doença.

