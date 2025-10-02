5 hábitos que parecem inofensivos, mas podem destruir seus rins

Você pode se sentir bem, sem dor ou incômodo, mas seus rins podem estar em risco. A doença renal é silenciosa e, muitas vezes, só apresenta sintomas quando já houve perda significativa da função. O alerta é dos nefrologistas sobre os cuidados básicos com a saúde renal.

De acordo com os médicos, pequenos hábitos do dia a dia, que parecem inofensivos, podem comprometer seriamente os rins. Isso acontece porque os órgãos são responsáveis por filtrar toxinas, equilibrar líquidos e regular substâncias vitais para o corpo. Quando sobrecarregados, não dão sinais imediatos, mas acumulam danos ao longo do tempo.

1. Beber pouca água

A baixa ingestão de líquidos favorece cálculos renais e infecções urinárias. O ideal, segundo a especialista, é consumir pelo menos dois litros de água por dia.

2. Levar uma vida sedentária

A falta de movimento prejudica a circulação e, por consequência, os rins. Exercícios regulares ajudam a controlar a pressão arterial e proteger a função renal.

3. Exagerar no sal, açúcar e ultraprocessados

Refrigerantes, congelados e biscoitos aumentam a pressão e a glicose no sangue. A longo prazo, isso sobrecarrega os rins e acelera a perda de função.

4. Usar anti-inflamatórios sem orientação

O consumo frequente interfere na circulação renal e pode acelerar danos irreversíveis. A médica reforça: só utilize sob orientação.

5. Ignorar o check-up anual

Não sentir nada não significa estar saudável. De modo, os exames regulares identificam alterações precoces e evitam complicações graves.

A mensagem dos especialistas é clara: a prevenção é o melhor caminho. Cuidar dos rins hoje, com hábitos simples, pode evitar, principalmente, problemas sérios no futuro.