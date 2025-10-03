A memória falha, mas a poesia canta: Milton Nascimento enfrenta quadro de demência

O Brasil recebeu com emoção a notícia de que Milton Nascimento, aos 82 anos, enfrenta a demência por corpos de Lewy. A condição, terceira forma mais comum entre as síndromes demenciais, surge atrás do Alzheimer e da demência vascular. Embora não tenha cura, o tratamento com medicamentos pode aliviar sintomas e retardar perdas cognitivas. Essa doença atinge entre 12,5% e 17,5% da população idosa no país.



Assim como em suas canções, que falam sobre partidas e reencontros, a luta contra a doença carrega metáforas de resistência: “(…) o trem que chega é o mesmo trem da partida/ A hora do encontro é também despedida(…)”, cantou Milton. A frase resume a dualidade da vida diante da fragilidade da memória. Cada diagnóstico reforça a importância da informação, da prevenção e da busca por qualidade de vida.

O que caracteriza a demência por corpos de Lewy

De acordo com o neurologista André Felício, a principal diferença entre o envelhecimento natural e a demência está na perda de independência. Quando a memória falha de forma contínua e compromete, desse modo, a rotina, é preciso atenção. Testes neuropsicológicos e exames de imagem ajudam, assim, a confirmar o quadro e diferenciar tipos de demência.

Entre os sintomas mais comuns da doença estão:

Perda de memória para fatos recentes

Dificuldade de atenção e compreensão

Alucinações visuais

Tremores e rigidez muscular

Sintomas semelhantes ao Parkinson

Caminhos de cuidado e prevenção

Apesar de a ciência ainda buscar respostas definitivas, alguns hábitos comprovam efeito protetor. O especialista destaca:

Exercícios físicos regulares

Sono de qualidade

Alimentação equilibrada, como a dieta mediterrânea

Estimulação cognitiva ao longo da vida

Por outro lado, fatores como sedentarismo, álcool, obesidade, hipertensão e diabetes aumentam os riscos. Conforme esquisas recentes, 60% dos casos de demência poderiam ser prevenidos com mudanças de estilo de vida. “(…) Quando quis dar por mim / Era noite demais / Era escuro demais (…)”, cantou Milton, lembrando que sua música segue iluminando mesmo em meio à doença.