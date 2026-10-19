Açúcar na primeira infância aumenta o risco de cáries em crianças

O consumo frequente de açúcar nos primeiros anos de vida pode comprometer a saúde bucal das crianças e trazer consequências para a dentição permanente. Embora os dentes de leite sejam temporários, eles desempenham funções importantes na mastigação, na fala e no desenvolvimento da boca.

Um estudo da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), no Rio Grande do Sul, identificou cáries em 86,2% das 86 crianças de zero a seis anos avaliadas em um ambulatório odontológico. Os pesquisadores também observaram o consumo frequente de alimentos açucarados, iniciado em alguns casos aos nove meses de idade.

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O resultado reforça a importância de orientar as famílias desde o nascimento dos primeiros dentes. Afinal, a alimentação e a higiene bucal nos primeiros anos ajudam a prevenir problemas que podem afetar a saúde da criança ao longo da vida.

Como prevenir cáries em crianças pequenas?

A prevenção depende principalmente de dois cuidados: controlar o consumo de açúcar e manter a higiene bucal diária. Além disso, os responsáveis precisam acompanhar a saúde dos dentes desde o início da dentição.

A recomendação é evitar a oferta de açúcar até os dois anos de idade. Depois dessa fase, a família deve limitar o consumo ao mínimo possível.

Essa atenção inclui alimentos e bebidas açucarados oferecidos durante as refeições e nos intervalos. Também vale observar a composição dos produtos industrializados e evitar acrescentar açúcar às preparações destinadas às crianças.

Segundo os pesquisadores da UFSM, algumas famílias ofereciam açúcar ainda nos primeiros meses de vida, inclusive na mamadeira. Esse hábito merece atenção porque a exposição frequente aumenta as oportunidades para o desenvolvimento da cárie.

Por que o açúcar provoca cáries nos dentes de leite?

A cárie é uma doença que destrói os tecidos dos dentes. Ela surge quando bactérias presentes na boca utilizam os açúcares dos alimentos e produzem ácidos.

Esses ácidos atacam o esmalte, a camada externa que protege os dentes. Com a continuidade desse processo, a estrutura dentária perde minerais e pode desenvolver lesões.

A frequência do consumo também importa. Quando a criança ingere açúcar várias vezes ao dia, as bactérias encontram novas oportunidades para produzir ácidos e favorecer o avanço da doença.

Por isso, reduzir a oferta de açúcar ajuda a controlar um dos principais fatores associados às cáries. A medida também facilita os cuidados com a saúde bucal no dia a dia.

Como cuidar dos dentes desde o nascimento?

Os responsáveis devem iniciar a escovação assim que surgir o primeiro dente. Para isso, precisam usar uma escova infantil adequada e creme dental com flúor, que ajuda a proteger o esmalte contra a cárie.

Além da higiene diária, alguns cuidados fazem diferença:

Evite açúcar até os dois anos: não acrescente açúcar às refeições e bebidas da criança.

Reduza o consumo depois dessa idade: limite doces, bebidas açucaradas e outros produtos com açúcar adicionado.

Escove os dentes diariamente: utilize creme dental com flúor desde o nascimento do primeiro dente, em quantidade adequada à idade.

Procure orientação odontológica: não espere a criança sentir dor para buscar atendimento.

Acompanhe a saúde bucal: observe alterações nos dentes e mantenha o acompanhamento com um profissional.

A escovação e a alimentação equilibrada se complementam. No entanto, controlar o açúcar é especialmente importante porque a família nem sempre consegue escovar os dentes da criança imediatamente após cada ingestão.

Dentes de leite também precisam de atenção?

Sim. Os dentes de leite participam da mastigação, ajudam no desenvolvimento da fala e mantêm o espaço necessário para a chegada dos dentes permanentes.

Quando a cárie avança, pode provocar dor, dificultar a alimentação e exigir tratamento odontológico. Em situações mais graves, a infecção e a perda precoce de um dente podem comprometer o desenvolvimento da dentição.

Além disso, a ausência de sintomas não significa que a boca esteja saudável. Por esse motivo, o acompanhamento preventivo permite identificar alterações antes que elas provoquem desconforto.

O cuidado começa cedo e depende de hábitos que a família consegue incorporar à rotina. Evitar o açúcar nos primeiros dois anos, limitar seu consumo posteriormente e escovar os dentes com flúor são medidas importantes para proteger o sorriso infantil.