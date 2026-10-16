Dia do Médico destaca histórias de dedicação e acolhimento

Por trás de cada consulta, existem anos de estudo, escolhas profissionais e encontros que podem mudar a vida de alguém. No Dia do Médico, celebrado em 18 de outubro, histórias de profissionais que dedicam décadas ao atendimento ajudam a lembrar o valor da escuta, da responsabilidade e do vínculo com os pacientes.

Na rotina médica, o cuidado vai muito além de diagnosticar doenças e indicar tratamentos. Ele também envolve compreender as necessidades de cada pessoa, esclarecer dúvidas e oferecer acolhimento em momentos de fragilidade.

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Para marcar a data, a Unimed Sul Capixaba reuniu relatos de médicos cooperados em uma série de vídeos sobre suas trajetórias, as motivações que os levaram à profissão e as experiências que deram significado ao trabalho.

O que as histórias dos médicos revelam sobre o cuidado?

Os relatos mostram como a medicina combina conhecimento técnico, compromisso ético e atenção individualizada. Afinal, cada paciente apresenta necessidades próprias, que exigem escuta e avaliação cuidadosa.

O dermatologista Jorge Luiz Amaral, cooperado da Unimed Sul Capixaba há mais de 30 anos, descobriu cedo sua vocação. Aos oito anos, já queria seguir os passos do padrinho, que também exercia a medicina.

Ao longo da carreira, ele passou a enxergar o jaleco como um símbolo de responsabilidade. Para o dermatologista, o exercício da profissão exige conhecimento, ética, compromisso moral e compaixão.

Jorge também destaca a importância de reconhecer a individualidade de cada paciente. Essa atenção ajuda o profissional a compreender melhor as queixas e a considerar as particularidades de cada pessoa durante o atendimento.

Escuta e confiança também fazem parte do tratamento

A experiência da clínica médica Zeila Cristina Pereira Pimenta reforça outro aspecto da assistência: a importância de ouvir quem procura ajuda.

Cooperada da Unimed Sul Capixaba há mais de 20 anos, ela acumula quatro décadas de atendimento e afirma que mantém a motivação dos primeiros anos de consultório.

Para Zeila, sentar-se diante do paciente e escutar o que ele tem a dizer continua sendo uma parte gratificante do trabalho:

Fonte: USC l Acervo Institucional

Essa relação pode ajudar o médico a compreender sintomas, identificar necessidades e orientar o paciente com mais clareza. Além disso, uma comunicação aberta favorece o esclarecimento de dúvidas e a compreensão das recomendações de saúde.

Por isso, o atendimento não se resume à consulta ou à prescrição de medicamentos. A confiança construída ao longo do acompanhamento também integra a experiência de quem busca assistência.

Como o cooperativismo aproxima médicos e pacientes?

Na Unimed Sul Capixaba, o modelo cooperativista permite que os próprios médicos participem das decisões e dos rumos da organização.

Segundo a cooperativa, a estrutura reúne 468 médicos cooperados e atende mais de 103 mil clientes em 30 municípios do Sul do Espírito Santo.

O diretor-presidente Bruno Beber Machado destaca que a participação dos profissionais nas decisões aproxima a gestão da realidade de quem presta assistência e de quem utiliza os serviços de saúde.

Nesse modelo, os médicos compartilham responsabilidades relacionadas à organização e à condução da cooperativa. A proposta busca manter o cuidado próximo das necessidades dos pacientes e dos profissionais que atuam na assistência.

O que o paciente pode fazer para aproveitar melhor a consulta?

A qualidade do atendimento também depende da participação de quem procura ajuda. Algumas atitudes simples podem tornar a conversa com o médico mais produtiva:

Anote os sintomas, quando começaram e com que frequência aparecem.

Informe quais medicamentos utiliza, incluindo aqueles sem receita.

Relate alergias e tratamentos anteriores relevantes.

Prepare perguntas sobre exames, diagnóstico e opções de tratamento.

Peça esclarecimentos sempre que não compreender uma orientação.

Esses cuidados ajudam a organizar as informações e facilitam a comunicação durante a consulta.

No Dia do Médico, as trajetórias de Jorge e Zeila lembram que a profissão reúne conhecimento, experiência e compromisso com as pessoas. Por trás de cada atendimento, existe uma história construída ao longo de anos de dedicação.

E, para quem precisa de assistência, encontrar um profissional disposto a ouvir e orientar pode fazer diferença em uma das situações mais importantes da vida: cuidar da própria saúde.