Adenocarcinoma intestinal mata Preta Gil: saiba sintomas e tratamento

A escolha do tratamento depende da localização e extensão do tumor . Por isso, o diagnóstico precoce salva vidas .

Quando detectado no início, o adenocarcinoma oferece altas chances de cura. O tratamento varia conforme o estágio da doença , mas geralmente envolve:

Esse exame permite detectar e remover lesões pré-cancerígenas no próprio procedimento.

Embora a fase inicial não provoque sintomas, a doença pode evoluir rapidamente. Conforme especialistas, com o avanço, o corpo emite alertas claros. Fique atento aos seguintes sinais :

O adenocarcinoma intestinal se forma a partir de glândulas presentes no tecido epitelial do trato digestivo.Esse tipo de câncer pode atingir o intestino grosso , principalmente o reto e o cólon . Ele cresce de forma silenciosa , o que dificulta o diagnóstico precoce. Por isso, especialistas alertam para a importância da prevenção .

“…Há de apagar/ Uma estrela no céu/ Cada vez que ocê chorar…” , a música Estrela , de Gilberto Gil, mostra bem a tristeza provocada pela perda de uma filha e de uma pessoa pública carismática como Preta Gil. Vitimada por um adenocarcinoma intestinal , Preta Gil, pós árdua luta, faleceu hoje, aos 50 anos.

