Afetivamente-Unimed reúne cuidado, movimento e novas conexões em Cachoeiro
Segunda edição do Afetivamente-Unimed reuniu atividades de cuidado, movimento e convivência para promover bem-estar físico e emocional.
Cuidar da saúde também significa reservar espaço para o bem-estar emocional, a convivência e os momentos de descontração. Foi com essa proposta que a segunda edição do projeto Afetivamente reuniu participantes em Cachoeiro.
Realizado pela Unimed Sul Capixaba, o encontro aconteceu na manhã de quinta-feira (10) e ofereceu uma programação voltada ao cuidado integral.
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As atividades combinaram movimento, escuta, relaxamento e socialização. A proposta também criou oportunidades para os participantes ampliarem seus vínculos e vivenciarem novas experiências.
Encontro promove bem-estar físico e emocional
A programação reuniu diferentes atividades relacionadas à saúde e ao bem-estar. Entre elas, os participantes puderam participar de dança, receber atendimento psicológico e aproveitar momentos de massagem.
A iniciativa também valorizou a convivência entre as pessoas. Afinal, momentos de interação podem contribuir para uma rotina mais ativa e para a construção de novos vínculos. A experiência marcou especialmente quem participou do projeto pela primeira vez.
Participantes destacam acolhimento e novas amizades
Regina Conceição, de 61 anos, participou pela primeira vez da programação. Para ela, o encontro proporcionou acolhimento e a possibilidade de conhecer novas pessoas.
“Foi muito bom. Estou me sentindo acolhida e isso faz muito bem. A gente também pode fazer amizades”, relatou.
Durante o encontro, ela participou de diferentes atividades, incluindo dança, atendimento psicológico e massagem. A programação permitiu que cada participante aproveitasse os momentos de acordo com seus interesses, reunindo cuidado, descontração e convivência.
Saúde também envolve convivência e qualidade de vida
A proposta do Afetivamente amplia a ideia de cuidado para além da prevenção e do acompanhamento da saúde física. Atividades que estimulam movimento, interação social e atenção ao bem-estar emocional podem fazer parte de uma rotina de cuidados.
Nesse contexto, encontros coletivos também criam espaços para compartilhar experiências e fortalecer relações. A iniciativa integra a campanha Saúde em Dia, desenvolvida pela Unimed Sul Capixaba ao longo do ano.
Projeto incentiva uma rotina de cuidado
Ao reunir diferentes atividades em um mesmo espaço, o Afetivamente propõe uma experiência que combina saúde, convivência e lazer.
A segunda edição reforçou essa proposta ao aproximar participantes de diferentes idades e promover momentos de troca.
Para quem participou, o encontro representou uma oportunidade de sair da rotina, experimentar novas atividades e estabelecer conexões.
A iniciativa mostra que cuidar da saúde também pode envolver movimento, acolhimento, escuta e boas relações. Esses elementos ajudam a tornar a busca pelo bem-estar mais leve e próxima da vida cotidiana.
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