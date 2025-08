Agosto Dourado reforça apoio à amamentação no ES

De acordo com o calendário da saúde, durante o mês de agosto, hospitais públicos do Espírito Santo realizam ações educativas para reforçar a importância do aleitamento materno. A campanha Agosto Dourado ganhou destaque nacional por defender o leite materno como base da saúde infantil. Este ano, o tema global é Priorizemos a amamentação: criemos sistemas de apoio sustentáveis. Assim, o foco é o de mobilizar profissionais, familiares e a sociedade para oferecer apoio contínuo às mães. Dessa forma, cria-se um ambiente mais seguro e acolhedor para amamentar.

Na primeira semana do mês, as unidades de saúde capixabas promovem rodas de conversa, oficinas e atendimentos com foco no vínculo entre mãe e bebê. As atividades acontecem, desse modo, em maternidades, bancos de leite humano e setores de internação. A proposta é, principalmente, a de sensibilizar sobre os benefícios do aleitamento e orientar, de forma humanizada, quem enfrenta dificuldades. A campanha também destaca a importância de uma rede empática, que incentive sem julgar.

Atividades fortalecem vínculos e acolhem as mães

As ações incluem palestras, rodas de conversa e atendimentos em bancos de leite, com escuta e suporte técnico para mães em fase de amamentação. Equipes multidisciplinares orientam sobre cuidados com recém-nascidos e estimulam a doação de leite humano. Outro destaque da programação é a realização de encontros simbólicos entre mães lactantes, promovendo apoio coletivo e troca de experiências.

Benefícios comprovados do aleitamento materno

Conforme especialistas, o leite materno:

Garante os nutrientes ideais para o bebê

Melhora respiração, sucção e deglutição

Diminui o risco de engasgos

Reforça o vínculo afetivo com a mãe

Reduz infecções e alergias

Para a mãe:

Favorece a perda de peso pós-parto

Reduz risco de câncer de mama e ovário

Diminui a incidência de diabetes tipo 2

Ajuda na regulação do metabolismo

E quando a mãe não produz leite?

Quando a produção de leite não acontece como esperado, a orientação e o acolhimento fazem, acima de tudo, toda a diferença. Veja algumas atitudes recomendadas:

Busque apoio de profissionais de saúde e nutricionistas Consulte o banco de leite humano mais próximo Use fórmulas infantis com prescrição e acompanhamento Mantenha o contato pele a pele com o bebê Envolva familiares nas rotinas com afeto e respeito Evite comparações: cada processo é único e merece cuidado

Amamentar é um ato de amor, mas também de rede. Apoiar é essencial.