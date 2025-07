Planos de saúde vão atender pacientes do SUS? Entenda isso

A partir de agosto, pacientes do SUS passarão a receber atendimento em hospitais privados, como se fossem usuários de planos de saúde. Essa mudança inédita ocorrerá porque operadoras converterão dívidas com o sistema público em prestação de serviços médicos. Inicialmente, cerca de R$ 750 milhões custearão exames, cirurgias e consultas com especialistas.

Essa medida integra o programa Agora Tem Especialistas, lançado para reduzir filas e acelerar diagnósticos em áreas prioritárias como oncologia, ortopedia, cardiologia e ginecologia. Estados e municípios indicarão onde há maior demanda e, com base nisso, os atendimentos acontecerão.

Além disso, o programa busca descentralizar o acesso aos especialistas, garantindo mais equidade entre as regiões. A ideia é direcionar os recursos onde o sistema público enfrenta os maiores gargalos assistenciais.

Como funcionará o novo modelo

Apenas operadoras com estrutura comprovada e capacidade mínima para 100 mil atendimentos mensais (ou 50 mil em áreas de baixa cobertura) poderão participar. O SUS organizará as filas por meio das centrais reguladoras estaduais e municipais. O paciente não poderá escolher a clínica; ele será encaminhado conforme a necessidade.

Além disso, os prestadores só receberão após concluírem todo o pacote de atendimento — consultas, exames e cirurgias — dentro dos prazos definidos. A fiscalização da ANS continuará rigorosa, e operadoras não poderão privilegiar um tipo de paciente em detrimento de outro.

Integração de dados com o Meu SUS Digital

Outro avanço importante será a integração entre as redes pública e privada. A partir de outubro, os dados de atendimentos feitos nos planos de saúde passarão a constar no Meu SUS Digital, plataforma que reunirá exames, diagnósticos e prescrições do cidadão.

Assim, profissionais do SUS terão acesso a um histórico clínico completo, o que evitará exames duplicados e tornará o cuidado mais rápido e eficaz. A transmissão será feita em etapas e garantirá a confidencialidade dos dados.