Álcool e câncer: uma ligação direta ignorada

O consumo de álcool aumenta significativamente o risco de desenvolver pelo menos sete tipos de câncer, incluindo os de mama, fígado e garganta. Apesar disso, a maioria da população brasileira desconhece essa relação. Autoridades de saúde alertam para a necessidade de rótulos mais claros nas embalagens de bebidas alcoólicas, semelhantes aos usados em maços de cigarro.

Mesmo pequenas quantidades diárias podem causar danos. Um único drinque por dia já eleva o risco, principalmente em tipos como câncer de mama e boca. Dados recentes mostram que o consumo frequente segue alto, mas a percepção de risco continua baixa. O álcool, inclusive, já foi classificado como substância cancerígena pela Organização Mundial da Saúde, no mesmo nível de perigo do tabaco e do amianto.

Novos alertas nos rótulos ganham força

Países como Irlanda e Coreia do Sul já exigem advertências claras sobre a relação entre álcool e câncer. No Brasil, cresce a pressão para adoção de medidas semelhantes. Rótulos informativos podem alertar sobre os riscos e, assim, induzir mudanças de comportamento, como mostram experiências internacionais.

Como o álcool provoca câncer?

Ao ser metabolizado, o álcool se transforma em acetaldeído, substância que danifica o DNA e favorece o crescimento descontrolado de células. O processo inflamatório gerado aumenta os danos no organismo. Além disso, ele altera os hormônios e facilita a absorção de outros agentes cancerígenos, como a fumaça do cigarro.

A urgência da informação clara

Autoridades de saúde brasileiras apontam que rótulos com informações objetivas podem salvar vidas. Informar, de forma acessível, que o álcool pode causar câncer é um passo essencial para reduzir o consumo e proteger a saúde pública.