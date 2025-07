Mamografia indolor é possível graças ao avanço da tecnologia - leia mais

Conforme a mídia, pesquisadores da Universidade de Buffalo, nos Estados Unidos, desenvolveram o OneTouch-PAT, um novo sistema de rastreamento do câncer de mama. Diferente da mamografia tradicional, essa inovação não exige compressão das mamas, é indolor e entrega o resultado em apenas um minuto. No exame, a paciente apenas encosta a mama em uma tela do equipamento. Assim, permanece em pé e em posição natural. Isso elimina o desconforto e permite que a própria usuária conduza o procedimento.

A tecnologia combina duas imagens complementares: ultrassom e fotoacústica. Enquanto uma utiliza ondas sonoras para mostrar tecidos internos, a outra aquece moléculas com luz, revelando vasos sanguíneos e fluxo. Ambas se sobrepõem em 3D, permitindo que o médico visualize a estrutura e a vascularização do tumor ao mesmo tempo, viabilizando a mamografia indolor.

OneTouch-PAT – mamografia indolor

Testado em 65 pessoas, incluindo 61 pacientes com câncer de mama, o sistema forneceu imagens nítidas e ajudou a identificar subtipos de câncer, como Luminal A, Luminal B e Triplo-Negativo.

O OneTouch-PAT se mostrou tão eficaz quanto tecnologias mais caras e complexas, como o Koning Vera e o Bexa, porém com menor custo e maior conforto.

Expectativas para o futuro

Embora ainda esteja em fase inicial, o sistema já apresenta grande potencial para revolucionar o diagnóstico precoce do câncer de mama. Segundo o professor Jun Xia, criador do projeto, novos testes precisam comprovar sua eficácia em diferentes grupos e distinguir entre tumores malignos e lesões benignas.

Com aprimoramentos em IA e automação, o OneTouch-PAT pode em breve se tornar uma alternativa acessível, segura e sem dor para milhões de mulheres.