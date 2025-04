Alerta: meningite meningocócica em criança mobiliza SESA-ES

Recentemente, a cidade de Domingos Martins, na Região Serrana do Espírito Santo, foi cenário de um caso de meningite meningocócica em uma criança de 9 anos. A rápida ação da Secretaria de Estado local e da Vigilância Sanitária evitou que a doença se espalhasse para outras pessoas, mas o ocorrido reforça a importância do conhecimento sobre a doença e das medidas preventivas. O fato alertou a Secretaria de Estado da Saúde do Espírito Santo (SESA-ES).

O Que é a meningite meningocócica?

A meningite meningocócica é uma infecção grave causada pela bactéria Neisseria meningitidis. A doença afeta principalmente as membranas que revestem o cérebro e a medula espinhal e pode levar a complicações sérias e até à morte, caso os médicos não a tratem a tempo. A doença é mais comum em crianças menores de 5 anos, mas pode atingir qualquer faixa etária.

Causas e transmissão

A bactéria que causa a meningite meningocócica se transmite por meio de secreções respiratórias ou saliva, como durante tosse, espirro ou beijo. O contato próximo com uma pessoa infectada, como em eventos sociais, aumenta as chances de contágio. No caso da criança em Domingos Martins, a infecção ocorreu após ela frequentar uma igreja e uma festa de aniversário, tendo contato direto com cerca de 40 pessoas.

Sintomas da meningite meningocócica

É fundamental identificar os sintomas precocemente para buscar tratamento imediato. Os sinais mais comuns da meningite meningocócica incluem:

Febre alta repentina

Dor de cabeça intensa

Rigidez no pescoço

Náuseas e vômitos

Sensibilidade à luz

Confusão mental ou dificuldade de concentração

Erupções cutâneas (em alguns casos)

Se qualquer um desses sintomas aparecer, é essencial procurar atendimento médico imediato. Quanto mais rápido os médicos iniciarem o tratamento, maiores serão as chances de recuperação completa.

O que fazer em caso de suspeita?

Ao perceber os sintomas de meningite meningocócica, busque atendimento médico urgentemente. O tratamento envolve o uso de antibióticos intravenosos para combater a bactéria. Além disso, em alguns casos, a hospitalização é necessária para monitoramento e cuidados intensivos.

Vacinação: a melhor prevenção

A vacinação é a principal medida preventiva contra a meningite meningocócica. A vacina conjugada meningocócica C é oferecida no calendário de vacinação infantil e deve ser administrada em duas doses: uma aos 3 meses de idade e a segunda aos 5 meses. Além disso, o Ministério da Saúde recomenda a vacinação para adolescentes de 11 a 14 anos.

A vacina é eficaz na prevenção das formas mais comuns da doença e é fundamental para proteger a população, especialmente as crianças, que são mais vulneráveis.

O caso de meningite meningocócica, em Domingos Martins, destaca a importância de estar atento aos sintomas e de adotar práticas preventivas, como a vacinação. A rápida identificação e o tratamento adequado podem salvar vidas, assim como as medidas de prevenção, como o uso de antibióticos para aqueles que tiveram contato com pessoas infectadas. Se você ou seu filho ainda não foram vacinados, procure a unidade de saúde mais próxima para garantir a proteção contra essa doença grave.

