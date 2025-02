HECI reforça doação de sangue antes do feriadão

O Banco de Sangue do Hospital Evangélico de Cachoeiro (Heci) alerta sobre a importância das doações de sangue antes das viagens. Isso se dá porque o hospital é responsável por suprir sua própria demanda e a de outros 14 hospitais do estado. O ideal para manter o estoque seria coletar pelo menos 40 bolsas de sangue por dia, mas com a chegada dos feriados, principalmente os prolongados, os estoques tendem a diminuir significativamente.

Nesta semana, o serviço funciona normalmente. Na segunda-feira (03) e terça-feira (04), o atendimento estará suspenso. Já na quarta-feira (05), as atividades retornam ao normal, com atendimento das 7h às 16h. Os tipos sanguíneos necessários diariamente são: A positivo, A negativo, B positivo, B negativo, AB positivo, AB negativo, O positivo e O negativo.

Quem pode doar?

Para doar sangue, é necessário apresentar um documento de identificação oficial com foto e estar bem de saúde. O doador deve ter entre 16 e 69 anos, sendo que a primeira doação deve ser feita até os 60 anos, 11 meses e 29 dias. Também é preciso pesar mais de 50 kg (doadores de 16 e 17 anos devem apresentar um termo de autorização assinado pelos responsáveis). Além disso, o doador não pode estar em jejum, deve ter dormido pelo menos 6 horas, e não pode ter consumido bebidas alcoólicas nas últimas 12 horas nem ter fumado na última hora.

Não é permitido doar quem faz uso de drogas ilícitas; quem tenha vivenciado situações ou comportamentos propícios para infecções sexualmente transmissíveis e quem teve hepatite após os 11 anos de idade. Quem fez tatuagem ou maquiagem definitiva, colonoscopia, endoscopia, ou colocou piercing, deverá aguardar seis meses para realizar a doação.

Saiba mais!

Para mais informações, entre em contato pelo telefone (28) 3526-6232 ou pelo WhatsApp no número (28) 98803-4543.

O Banco de Sangue do Heci, localizado no Hospital Evangélico de Cachoeiro, no bairro Ferroviários, funciona de segunda a sexta-feira, das 7h às 16h e sábado, das 7h às 11h (exceto feriados).

Para realizar a doação, não é necessário fazer agendamento. A orientação para a vinda em grupo com mais de cinco doadores, é que a vinda seja agendada pelo telefone.

