Alzheimer: cuidado deve preservar autonomia e apoiar familiares
Alzheimer afeta memória, autonomia e rotina familiar, mas o cuidado pode preservar capacidades e também proteger a saúde de quem cuida.
Neste 21 de setembro, Dia Mundial de Conscientização da Doença de Alzheimer, a atenção se volta não apenas à memória, mas também à autonomia e à rotina das famílias.O Alzheimer é a principal causa de demência. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), mais de 57 milhões de pessoas vivem com demência no mundo.
A entidade estima quase 10 milhões de novos casos por ano. O Alzheimer responde por cerca de 60% a 70% dos casos de demência. A evolução da doença pode exigir adaptações progressivas. Por isso, o cuidado precisa considerar tanto a pessoa diagnosticada quanto quem assume a assistência diária.
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Como o Alzheimer afeta a autonomia?
O Alzheimer pode comprometer gradualmente diferentes capacidades. Entre elas estão:
- memória;
- comunicação;
- orientação;
- realização de atividades cotidianas;
- tomada de decisões.
Porém, o cuidado não deve se concentrar apenas nas limitações. Preservar as habilidades que permanecem também faz parte da assistência.
A pessoa pode continuar participando de decisões e realizando tarefas compatíveis com sua capacidade. Essa participação ajuda a preservar autonomia e dignidade.
A idade representa um importante fator de risco. Porém, a demência não constitui uma consequência inevitável do envelhecimento, segundo a OMS.
Quem cuida também precisa de atenção
O diagnóstico provoca mudanças que alcançam toda a família. Parentes que assumem os cuidados podem enfrentar sobrecarga física e emocional.
A rotina pode incluir:
- acompanhamento de consultas;
- organização dos medicamentos;
- auxílio nas atividades diárias;
- adaptação de ambientes;
- acompanhamento de mudanças no comportamento.
Essa responsabilidade também pode aumentar o isolamento e favorecer sofrimento emocional. Por isso, o cuidador precisa de orientação e de uma rede de apoio.
Dividir tarefas entre familiares pode ajudar a reduzir a sobrecarga. O acompanhamento profissional também orienta as adaptações necessárias conforme a doença evolui.
Quais hábitos ajudam a proteger a saúde do cérebro?
Alguns fatores associados ao risco de demência podem ser modificados ao longo da vida. Entre eles estão:
- sedentarismo;
- tabagismo;
- hipertensão;
- diabetes;
- isolamento social;
- perda auditiva.
Por isso, manter acompanhamento regular da saúde pode contribuir para reduzir fatores de risco.
Também fazem parte desse cuidado:
- praticar atividade física regularmente;
- manter uma alimentação equilibrada;
- controlar pressão arterial e diabetes;
- preservar vínculos sociais;
- estimular a atividade cognitiva;
- acompanhar a saúde auditiva.
Recomendações atualizadas em 2026 indicam que até 45% do risco de demência pode estar relacionado a fatores potencialmente modificáveis.
Isso não significa que mudanças de hábitos impeçam todos os casos. O Alzheimer envolve fatores genéticos, biológicos e ambientais que interagem de maneira complexa.
Como cuidar sem retirar a autonomia?
O excesso de proteção pode fazer com que a pessoa deixe de realizar atividades que ainda consegue executar.
Uma alternativa é adaptar as tarefas e oferecer ajuda somente quando necessário. O objetivo é equilibrar segurança, participação e independência.
Algumas atitudes podem ajudar no dia a dia:
- manter objetos e ambientes conhecidos;
- estabelecer rotinas simples;
- respeitar preferências e escolhas;
- adaptar tarefas às capacidades atuais;
- oferecer ajuda sem substituir a pessoa desnecessariamente;
- observar mudanças nas capacidades funcionais.
Novas dificuldades merecem avaliação profissional. Esse acompanhamento ajuda a identificar necessidades e orientar a família.
No Alzheimer, cuidar significa acompanhar as perdas, mas também reconhecer as capacidades preservadas. Esse olhar pode tornar a rotina mais segura e preservar a dignidade.
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