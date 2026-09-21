Alzheimer: cuidado deve preservar autonomia e apoiar familiares

Neste 21 de setembro, Dia Mundial de Conscientização da Doença de Alzheimer, a atenção se volta não apenas à memória, mas também à autonomia e à rotina das famílias.O Alzheimer é a principal causa de demência. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), mais de 57 milhões de pessoas vivem com demência no mundo.

A entidade estima quase 10 milhões de novos casos por ano. O Alzheimer responde por cerca de 60% a 70% dos casos de demência. A evolução da doença pode exigir adaptações progressivas. Por isso, o cuidado precisa considerar tanto a pessoa diagnosticada quanto quem assume a assistência diária.

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Como o Alzheimer afeta a autonomia?

O Alzheimer pode comprometer gradualmente diferentes capacidades. Entre elas estão:

memória;

comunicação;

orientação;

realização de atividades cotidianas;

tomada de decisões.

Porém, o cuidado não deve se concentrar apenas nas limitações. Preservar as habilidades que permanecem também faz parte da assistência.

A pessoa pode continuar participando de decisões e realizando tarefas compatíveis com sua capacidade. Essa participação ajuda a preservar autonomia e dignidade.

A idade representa um importante fator de risco. Porém, a demência não constitui uma consequência inevitável do envelhecimento, segundo a OMS.

Quem cuida também precisa de atenção

O diagnóstico provoca mudanças que alcançam toda a família. Parentes que assumem os cuidados podem enfrentar sobrecarga física e emocional.

A rotina pode incluir:

acompanhamento de consultas;

organização dos medicamentos;

auxílio nas atividades diárias;

adaptação de ambientes;

acompanhamento de mudanças no comportamento.

Essa responsabilidade também pode aumentar o isolamento e favorecer sofrimento emocional. Por isso, o cuidador precisa de orientação e de uma rede de apoio.

Dividir tarefas entre familiares pode ajudar a reduzir a sobrecarga. O acompanhamento profissional também orienta as adaptações necessárias conforme a doença evolui.

Quais hábitos ajudam a proteger a saúde do cérebro?

Alguns fatores associados ao risco de demência podem ser modificados ao longo da vida. Entre eles estão:

sedentarismo;

tabagismo;

hipertensão;

diabetes;

isolamento social;

perda auditiva.

Por isso, manter acompanhamento regular da saúde pode contribuir para reduzir fatores de risco.

Também fazem parte desse cuidado:

praticar atividade física regularmente;

manter uma alimentação equilibrada;

controlar pressão arterial e diabetes;

preservar vínculos sociais;

estimular a atividade cognitiva;

acompanhar a saúde auditiva.

Recomendações atualizadas em 2026 indicam que até 45% do risco de demência pode estar relacionado a fatores potencialmente modificáveis.

Isso não significa que mudanças de hábitos impeçam todos os casos. O Alzheimer envolve fatores genéticos, biológicos e ambientais que interagem de maneira complexa.

Como cuidar sem retirar a autonomia?

O excesso de proteção pode fazer com que a pessoa deixe de realizar atividades que ainda consegue executar.

Uma alternativa é adaptar as tarefas e oferecer ajuda somente quando necessário. O objetivo é equilibrar segurança, participação e independência.

Algumas atitudes podem ajudar no dia a dia:

manter objetos e ambientes conhecidos;

estabelecer rotinas simples;

respeitar preferências e escolhas;

adaptar tarefas às capacidades atuais;

oferecer ajuda sem substituir a pessoa desnecessariamente;

observar mudanças nas capacidades funcionais.

Novas dificuldades merecem avaliação profissional. Esse acompanhamento ajuda a identificar necessidades e orientar a família.

No Alzheimer, cuidar significa acompanhar as perdas, mas também reconhecer as capacidades preservadas. Esse olhar pode tornar a rotina mais segura e preservar a dignidade.

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