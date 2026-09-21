Doação de órgãos: como registrar sua vontade e avisar a família

Você já contou à sua família que gostaria de doar seus órgãos depois da morte? Essa conversa pode fazer diferença para quem espera por um transplante.O Setembro Verde reforça a importância de falar sobre o assunto e conhecer as formas de manifestar essa decisão. No Brasil, a família precisa autorizar a doação após a morte.

Uma das formas de registrar formalmente essa vontade é a Autorização Eletrônica de Doação de Órgãos (Aedo). O serviço permite declarar a intenção de doar órgãos e tecidos por meio de cartórios de notas.

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Como registrar a intenção de doar órgãos pela internet?

A Aedo permite fazer o procedimento de forma eletrônica. O interessado acessa a plataforma, informa seus dados e escolhe um cartório de notas.

Depois, participa de uma videoconferência para confirmar sua identidade e a manifestação de vontade. O documento recebe assinatura eletrônica e fica registrado na Central Nacional de Doadores de Órgãos.

A consulta ocorre por profissionais autorizados do Sistema Nacional de Transplantes. A pessoa também pode indicar quais órgãos, tecidos ou partes do corpo deseja doar.

Outro ponto importante é a possibilidade de mudar de decisão. O interessado pode revogar a autorização posteriormente.

O registro substitui a autorização da família?

Não. Esse é um dos pontos mais importantes para quem deseja ser doador. O Ministério da Saúde informa que a retirada de órgãos depende da autorização familiar. Por isso, mesmo quem registra sua intenção precisa comunicar essa decisão aos parentes.

A conversa também ajuda a evitar dúvidas em um momento de grande fragilidade emocional. Por isso, especialistas e órgãos de saúde reforçam que a manifestação deve acontecer ainda em vida.

Por que conversar com a família é tão importante?

Imagine que uma família nunca tenha ouvido o parente falar sobre doação. Diante de uma situação de morte encefálica, os familiares podem enfrentar dúvidas sobre qual seria a vontade daquela pessoa.

O diálogo prévio ajuda a tornar essa decisão mais clara. O Ministério da Saúde recomenda que o desejo seja comunicado aos familiares e amigos.

Em setembro de 2026, dados divulgados pelo Sistema Nacional de Transplantes indicam que mais de 49 mil pessoas aguardam um transplante no país. Cerca de 46 mil esperam por um rim.

A fila também inclui pessoas que aguardam tecidos, como córneas. A necessidade de transplantes reforça a importância da conscientização sobre a doação.

O que acontece depois da morte?

A doação de órgãos de uma pessoa falecida envolve critérios médicos e legais. Primeiro, a equipe de saúde precisa confirmar a morte encefálica conforme as regras estabelecidas.

Somente depois dessa confirmação a família recebe orientação sobre a possibilidade de doação. A equipe responsável explica as etapas e esclarece dúvidas.

Após a autorização, os profissionais avaliam quais órgãos e tecidos apresentam condições adequadas para transplante. A distribuição segue critérios do Sistema Nacional de Transplantes.

O que fazer se você deseja ser doador?

O primeiro passo é conversar com as pessoas próximas. Diga claramente que deseja doar órgãos e tecidos. Quem quiser também pode registrar formalmente essa intenção pela Aedo. Porém, o registro não substitui a autorização familiar exigida pela legislação brasileira.

O Dia Nacional de Doação de Órgãos ocorre em 27 de setembro. A data reforça uma mensagem simples: falar sobre a própria vontade hoje pode ajudar a família a tomar uma decisão mais consciente amanhã.

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