Doação de órgãos: como registrar sua vontade e avisar a família
Saiba como registrar a intenção de doar órgãos e por que conversar com a família continua sendo essencial.
Você já contou à sua família que gostaria de doar seus órgãos depois da morte? Essa conversa pode fazer diferença para quem espera por um transplante.O Setembro Verde reforça a importância de falar sobre o assunto e conhecer as formas de manifestar essa decisão. No Brasil, a família precisa autorizar a doação após a morte.
Uma das formas de registrar formalmente essa vontade é a Autorização Eletrônica de Doação de Órgãos (Aedo). O serviço permite declarar a intenção de doar órgãos e tecidos por meio de cartórios de notas.
Leia também – Doença renal: SUS amplia cuidados para evitar avanço do problema
Como registrar a intenção de doar órgãos pela internet?
A Aedo permite fazer o procedimento de forma eletrônica. O interessado acessa a plataforma, informa seus dados e escolhe um cartório de notas.
Depois, participa de uma videoconferência para confirmar sua identidade e a manifestação de vontade. O documento recebe assinatura eletrônica e fica registrado na Central Nacional de Doadores de Órgãos.
A consulta ocorre por profissionais autorizados do Sistema Nacional de Transplantes. A pessoa também pode indicar quais órgãos, tecidos ou partes do corpo deseja doar.
Outro ponto importante é a possibilidade de mudar de decisão. O interessado pode revogar a autorização posteriormente.
O registro substitui a autorização da família?
Não. Esse é um dos pontos mais importantes para quem deseja ser doador. O Ministério da Saúde informa que a retirada de órgãos depende da autorização familiar. Por isso, mesmo quem registra sua intenção precisa comunicar essa decisão aos parentes.
A conversa também ajuda a evitar dúvidas em um momento de grande fragilidade emocional. Por isso, especialistas e órgãos de saúde reforçam que a manifestação deve acontecer ainda em vida.
Por que conversar com a família é tão importante?
Imagine que uma família nunca tenha ouvido o parente falar sobre doação. Diante de uma situação de morte encefálica, os familiares podem enfrentar dúvidas sobre qual seria a vontade daquela pessoa.
O diálogo prévio ajuda a tornar essa decisão mais clara. O Ministério da Saúde recomenda que o desejo seja comunicado aos familiares e amigos.
Em setembro de 2026, dados divulgados pelo Sistema Nacional de Transplantes indicam que mais de 49 mil pessoas aguardam um transplante no país. Cerca de 46 mil esperam por um rim.
A fila também inclui pessoas que aguardam tecidos, como córneas. A necessidade de transplantes reforça a importância da conscientização sobre a doação.
O que acontece depois da morte?
A doação de órgãos de uma pessoa falecida envolve critérios médicos e legais. Primeiro, a equipe de saúde precisa confirmar a morte encefálica conforme as regras estabelecidas.
Somente depois dessa confirmação a família recebe orientação sobre a possibilidade de doação. A equipe responsável explica as etapas e esclarece dúvidas.
Após a autorização, os profissionais avaliam quais órgãos e tecidos apresentam condições adequadas para transplante. A distribuição segue critérios do Sistema Nacional de Transplantes.
O que fazer se você deseja ser doador?
O primeiro passo é conversar com as pessoas próximas. Diga claramente que deseja doar órgãos e tecidos. Quem quiser também pode registrar formalmente essa intenção pela Aedo. Porém, o registro não substitui a autorização familiar exigida pela legislação brasileira.
O Dia Nacional de Doação de Órgãos ocorre em 27 de setembro. A data reforça uma mensagem simples: falar sobre a própria vontade hoje pode ajudar a família a tomar uma decisão mais consciente amanhã.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
Você no aquinoticias.com
Presenciou algo importante na sua cidade? Tem uma denúncia, reclamação ou um vídeo exclusivo? Sua sugestão pode virar notícia. Envie agora para o nosso WhatsApp: (28) 99991-7726