Anchieta promove ações de saúde preventiva para as mulheres

Nos próximos dias, Anchieta oferecerá diversas ações de saúde preventiva às mulheres As Unidades de Saúde da cidade vão oferecer, prioritariamente, atividades como palestras, testes rápidos, exames e orientações, com o intuito de promover cuidados e conscientização.

27 de março – ações de saúde preventiva

No dia 27 de março, o ESF 3 será o centro de uma programação intensa. De acordo com o plano, a nutricionista Iara de Souza Ribeiro abrirá o evento às 8h com a palestra “Nutrição na Menopausa”, abordando a importância da alimentação equilibrada nesse período da vida feminina.

Às 8h30 e às 13h, a educadora física Adriana Gonçalves de Freitas conduzirá sessões de alongamento e orientações para melhorar a flexibilidade e qualidade de vida. Às 14h, a terapeuta integrativa Jamile Freire falará sobre “A Mulher e o Gerenciamento das Suas Emoções”, focando no cuidado da saúde mental.

Além disso, as participantes poderão realizar exames preventivos, avaliações odontológicas, atendimentos médicos e solicitar mamografias, garantindo um cuidado completo.

31 de março: bate-papo sobre colo de útero

No dia 31 de março, às 13h, ocorrerá o Café de Bate-Papo sobre o Câncer de Colo de Útero, no auditório do ESF 1. O evento visa esclarecer dúvidas, trocar experiências e alertar sobre a importância do diagnóstico precoce.

Ações na Praça de Alto Pongal

Em data a confirmar, devido à previsão do tempo, a Praça de Alto Pongal receberá atividades de saúde preventiva e de bem-estar para as mulheres. Serão oferecidos testes rápidos e aferição de pressão, além de um circuito funcional com a fisioterapeuta Adrieli Salaroli.

