Os transtornos alimentares, como anorexia e bulimia, representam um desafio crescente para a saúde pública. Essas condições afetam a relação com a comida, a percepção corporal e o bem-estar físico e emocional.

Um estudo internacional identificou aumento de 71% nos casos dessas doenças entre 1990 e 2023. Além disso, o levantamento aponta que adolescentes e jovens estão entre os grupos mais afetados.

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A pesquisa analisou dados de 204 países e integra o projeto Carga Global de Doenças (Global Burden of Disease). A iniciativa reúne informações sobre a saúde da população mundial e conta com coordenação da Universidade de Washington, nos Estados Unidos.

Os resultados saíram em outubro, na revista científica JAMA Psychiatry. Segundo o estudo, os pesquisadores estimaram 3,9 milhões de pessoas com anorexia e 14,2 milhões com bulimia em 2023.

Quantas pessoas têm anorexia e bulimia no mundo?

Em 2023, aproximadamente 18,1 milhões de pessoas conviviam com anorexia ou bulimia, segundo o levantamento.

A anorexia atingia cerca de 3,9 milhões de pessoas. Já a bulimia afetava aproximadamente 14,2 milhões.

Além disso, mais de 40% dos casos envolviam pessoas entre 10 e 24 anos. As mulheres representavam cerca de 70% do total.

Os números mostram a importância de reconhecer os transtornos alimentares desde a adolescência. Afinal, essas condições podem comprometer a saúde e a qualidade de vida.

Qual é a diferença entre anorexia e bulimia?

Embora os dois transtornos envolvam dificuldades na relação com a alimentação, eles apresentam características diferentes.

Anorexia

A anorexia nervosa envolve uma preocupação intensa com o peso e a imagem corporal. A pessoa pode restringir a alimentação e apresentar uma percepção distorcida do próprio corpo.

A condição pode provocar consequências importantes para a saúde física e emocional.

Bulimia

A bulimia nervosa envolve episódios recorrentes de compulsão alimentar, acompanhados de comportamentos compensatórios inadequados.

Esses comportamentos podem incluir tentativas de compensar a alimentação por meio de restrições ou outras práticas prejudiciais à saúde.

Portanto, os dois transtornos exigem atenção e acompanhamento adequado.

Redes sociais podem influenciar o aumento dos transtornos alimentares?

As redes sociais aparecem como possíveis fatores indiretos relacionados ao crescimento dos casos.

A exposição frequente a padrões de aparência, comparações corporais e conteúdos sobre alimentação pode influenciar a percepção que adolescentes e jovens desenvolvem sobre o próprio corpo.

Além disso, a circulação de mensagens que incentivam padrões irreais de aparência pode favorecer insatisfação corporal.

Entretanto, os transtornos alimentares têm causas complexas. Por isso, não existe um único fator responsável pelo desenvolvimento dessas condições.

Por que identificar os transtornos alimentares precocemente?

O reconhecimento dos sinais ajuda a buscar acompanhamento adequado. Mudanças persistentes na relação com a comida, preocupação excessiva com o corpo e sofrimento relacionado à alimentação merecem atenção.

Além disso, familiares e pessoas próximas podem contribuir ao observar alterações de comportamento sem julgamentos ou cobranças.

O acompanhamento pode envolver diferentes profissionais de saúde, conforme as necessidades de cada pessoa.

Por fim, os dados reforçam a importância da prevenção, da informação confiável e do acesso ao atendimento em saúde mental e física.