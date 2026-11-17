Celebrado em 17 de novembro, o Dia Mundial da Prematuridade destaca os desafios enfrentados por bebês que nascem antes das 37 semanas de gestação. A data também chama a atenção para os cuidados necessários depois da alta da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Neonatal.

Deixar o hospital representa uma conquista para a criança e seus familiares. No entanto, o fim da internação não encerra os cuidados relacionados à prematuridade. Essa nova etapa exige acompanhamento para avaliar o crescimento e identificar possíveis necessidades de saúde.

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Segundo Natalia Vargas Zipinoti, coordenadora da UTI Neonatal da Unimed Sul Capixaba, a alta hospitalar marca uma transição importante.

“Quando o bebê recebe alta, significa que ele alcançou condições clínicas para continuar os cuidados em casa, mas isso não quer dizer que todas as etapas do desenvolvimento já estejam consolidadas. A prematuridade pode ter repercussões que precisam ser observadas ao longo do tempo”, explica.

As necessidades variam conforme a idade gestacional, o peso ao nascer e as condições clínicas durante a internação. Por isso, cada criança precisa de um plano de acompanhamento individualizado.

Quais cuidados o prematuro precisa após a alta?

O crescimento está entre os primeiros aspectos observados. O ganho de peso, o aumento do comprimento e a evolução do perímetro cefálico ajudam a avaliar o desenvolvimento do bebê.

A alimentação também merece atenção. Alguns prematuros apresentam dificuldades de sucção e deglutição, cansaço durante as mamadas ou dificuldade para ganhar peso.

Nesses casos, o acompanhamento permite avaliar a amamentação e identificar possíveis dificuldades nutricionais.

“Não basta observar apenas se o bebê está ganhando peso. É necessário entender como ele está se alimentando, se consegue coordenar a sucção, a deglutição e a respiração e se apresenta cansaço durante as mamadas”, destaca Natalia.

Outro ponto importante envolve o desenvolvimento motor e neurológico. A equipe acompanha habilidades como sustentar a cabeça, movimentar braços e pernas, responder a estímulos e acompanhar objetos com o olhar.

Além disso, alguns bebês precisam de avaliações específicas da visão e da audição. Esses exames dependem do histórico clínico e dos procedimentos realizados durante a internação.

A identificação precoce de alterações permite organizar o acompanhamento e oferecer suporte adequado ao desenvolvimento da criança.

O que é idade corrigida e por que ela importa?

A idade corrigida considera as semanas que faltaram para o bebê completar 40 semanas de gestação. Esse cálculo ajuda a avaliar o desenvolvimento do prematuro de maneira mais adequada.

Já a idade cronológica corresponde ao tempo transcorrido desde o nascimento.

Por exemplo, um bebê que nasceu com 32 semanas de gestação veio ao mundo oito semanas antes do previsto. Assim, quando completa quatro meses de vida, sua idade corrigida é de aproximadamente dois meses.

Essa diferença é importante porque algumas habilidades podem surgir em momentos distintos, conforme a idade corrigida.

“A idade corrigida é uma ferramenta importante para avaliar o desenvolvimento do prematuro com mais precisão. Se considerarmos somente a data do nascimento, podemos interpretar como atraso uma habilidade que ainda está dentro do esperado para a idade corrigida daquela criança”, esclarece a coordenadora.

Esse parâmetro costuma orientar as avaliações durante os primeiros anos de vida. Entretanto, não substitui as consultas nem dispensa a observação de possíveis dificuldades.

Quais profissionais acompanham o bebê prematuro?

O acompanhamento após a alta pode envolver diferentes profissionais, conforme as necessidades de cada criança.

Além do pediatra ou neonatologista, algumas famílias recebem encaminhamento para fisioterapeuta, fonoaudiólogo, oftalmologista, neurologista ou nutricionista.

A fisioterapia pode ajudar no desenvolvimento das habilidades motoras. Já a fonoaudiologia pode atuar em dificuldades relacionadas à sucção, à deglutição e, posteriormente, à comunicação.

As avaliações oftalmológicas e auditivas também fazem parte do seguimento de alguns prematuros.

A frequência das consultas depende do histórico e da evolução de cada bebê. Crianças que nasceram com idade gestacional muito baixa ou apresentaram complicações durante a internação podem precisar de acompanhamento mais próximo.

“Não existe uma única trajetória para todos os prematuros. Dois bebês que nasceram na mesma semana de gestação podem ter passado por experiências clínicas diferentes e apresentar necessidades distintas depois da alta”, afirma Natalia.

Como a família pode participar dos cuidados?

Depois da alta, os responsáveis assumem uma participação ainda mais próxima na rotina de cuidados. Por isso, precisam receber orientações sobre medicamentos, exames, consultas e sinais que exigem avaliação médica.

Mudanças na alimentação, na respiração, no sono e na disposição do bebê devem ser comunicadas à equipe responsável pelo acompanhamento.

A preparação antes da saída do hospital também ajuda a reduzir as inseguranças dos familiares.

“É comum que a família saia da UTI com alegria, mas também com receio de não conseguir identificar alguma necessidade do bebê em casa. Nosso papel é orientar os responsáveis para que eles se sintam mais preparados”, diz a coordenadora.

Assim, a alta da UTI Neonatal representa o início de uma nova fase. O acompanhamento individualizado permite observar o desenvolvimento, reconhecer necessidades e oferecer suporte ao bebê durante os primeiros anos de vida.