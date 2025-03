Antivacina: não caia nessa; defenda a saúde

O movimento antivacina tem se mostrado uma ameaça crescente à saúde pública, contribuindo para o retorno de doenças graves, como o sarampo. Segundo a área a Sociedade Brasileira de Imunizações, a hesitação vacinal, um dos legados da pandemia, está gerando sérios danos ao sistema de saúde global. De acordo com ela, as consequências da queda nas taxas de vacinação estão permitindo a reintrodução de doenças erradicadas, como o sarampo.

Cenário global: casos de sarampo em alta

No exterior, os casos de sarampo dispararam, gerando grande preocupação nas autoridades sanitárias. As declarações polêmicas sugerindo que a vacinação poderia causar autismo, conforme estudiosos, não tem fundamento, sem base científica, contribuiu para a propagação de informações equivocadas e alimentou a hesitação vacinal.

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), só os EUA registraram mais de 350 mil casos de sarampo no ano passado, enquanto a Europa alcançou o maior número de infecções desde 1997, com mais de 120 mil casos. Esses dados destacam a gravidade da situação e a urgência em combater a desinformação sobre vacinas.

Desafios no Brasil e a vulnerabilidade global

Embora o Brasil tenha avançado na imunização e recuperado o certificado de erradicação do sarampo, Cleonice Aguiar alerta para a persistente vulnerabilidade do país. A cobertura vacinal no Brasil não é uniforme e surtos em outras nações tornam o Brasil suscetível ao retorno de doenças. A infectologista reforça a importância de manter altos índices de vacinação para evitar o ressurgimento de doenças perigosas.

Leia também: Dia mundial do rim: tenha atenção às doenças renais