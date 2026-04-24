Anvisa alerta: lubrificantes íntimos e suplementos falsificados oferecem riscos

A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) proíbe produtos falsificados, determina seu recolhimento e protege a saúde ao evitar riscos de itens sem controle de qualidade.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

A Agência determinou o recolhimento imediato de lubrificantes íntimos falsificados. A medida, portanto, visa proteger a saúde dos consumidores.

Segundo a decisão, os produtos K Med Hot Lubrificante Íntimo e K Med 2 em 1 Gel Lubrificante Íntimo, ambos do lote 2425576, circulam com irregularidades. Nesse sentido, a fabricante original, Cimed, identificou diferenças relevantes nas unidades encontradas no mercado.

Ou seja, terceiros produziram esses itens sem autorização. Assim, a origem e a composição permanecem desconhecidas. Consequentemente, o uso representa risco direto à saúde.

Como identificar lubrificantes falsificados

A empresa detalhou sinais claros que diferenciam o produto original do falsificado. Portanto, o consumidor precisa observar atentamente cada detalhe.

Entre os principais indícios, destacam-se:

coloração do frasco divergente;

tampa com formato diferente do padrão;

odor tutti-frutti, embora o original seja inodoro;

ausência da letra “L” antes do lote;

erros de digitação e falhas na embalagem.

Dessa forma, a verificação visual ajuda a evitar o uso indevido. Ainda assim, em caso de dúvida, o consumidor deve acionar o fabricante.

Suplementos falsos também entram no alerta

Paralelamente, a Anvisa ampliou o alerta para suplementos alimentares falsificados. Dessa vez, o problema envolve produtos da marca Vitafor vendidos de forma irregular.

A agência determinou o recolhimento de itens comercializados por uma loja na plataforma Shopee. Nesse contexto, a empresa responsável pelos produtos originais, Vida Forte Nutrientes, não reconhece o vendedor.

Além disso, análises identificaram informações incorretas nos rótulos. Por exemplo, o suplemento NAC apresentava indicação de lactobacillus, algo inexistente na fórmula original. Da mesma forma, o rótulo incluía a descrição “plant based”, ausente no produto legítimo.

Riscos e orientações ao consumidor

Produtos falsificados não passam por controle sanitário. Logo, ninguém garante a qualidade, a conservação ou a segurança. Por esse motivo, o uso pode causar efeitos adversos.

Diante desse cenário, o consumidor deve redobrar a atenção. Sempre que possível, verifique a procedência e busque canais oficiais. Em paralelo, entre em contato com o fabricante para confirmar a autenticidade.

Assim, a prevenção evita danos e garante mais segurança no consumo.

Com base em informações do portal Anvisa.