Anvisa alerta: lubrificantes íntimos e suplementos falsificados oferecem riscos
A Anvisa alerta sobre lubrificantes e suplementos falsificados e orienta como identificar riscos.
A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) proíbe produtos falsificados, determina seu recolhimento e protege a saúde ao evitar riscos de itens sem controle de qualidade.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
A Agência determinou o recolhimento imediato de lubrificantes íntimos falsificados. A medida, portanto, visa proteger a saúde dos consumidores.
Segundo a decisão, os produtos K Med Hot Lubrificante Íntimo e K Med 2 em 1 Gel Lubrificante Íntimo, ambos do lote 2425576, circulam com irregularidades. Nesse sentido, a fabricante original, Cimed, identificou diferenças relevantes nas unidades encontradas no mercado.
Ou seja, terceiros produziram esses itens sem autorização. Assim, a origem e a composição permanecem desconhecidas. Consequentemente, o uso representa risco direto à saúde.
Como identificar lubrificantes falsificados
A empresa detalhou sinais claros que diferenciam o produto original do falsificado. Portanto, o consumidor precisa observar atentamente cada detalhe.
Entre os principais indícios, destacam-se:
- coloração do frasco divergente;
- tampa com formato diferente do padrão;
- odor tutti-frutti, embora o original seja inodoro;
- ausência da letra “L” antes do lote;
- erros de digitação e falhas na embalagem.
Dessa forma, a verificação visual ajuda a evitar o uso indevido. Ainda assim, em caso de dúvida, o consumidor deve acionar o fabricante.
Suplementos falsos também entram no alerta
Paralelamente, a Anvisa ampliou o alerta para suplementos alimentares falsificados. Dessa vez, o problema envolve produtos da marca Vitafor vendidos de forma irregular.
A agência determinou o recolhimento de itens comercializados por uma loja na plataforma Shopee. Nesse contexto, a empresa responsável pelos produtos originais, Vida Forte Nutrientes, não reconhece o vendedor.
Além disso, análises identificaram informações incorretas nos rótulos. Por exemplo, o suplemento NAC apresentava indicação de lactobacillus, algo inexistente na fórmula original. Da mesma forma, o rótulo incluía a descrição “plant based”, ausente no produto legítimo.
Riscos e orientações ao consumidor
Produtos falsificados não passam por controle sanitário. Logo, ninguém garante a qualidade, a conservação ou a segurança. Por esse motivo, o uso pode causar efeitos adversos.
Diante desse cenário, o consumidor deve redobrar a atenção. Sempre que possível, verifique a procedência e busque canais oficiais. Em paralelo, entre em contato com o fabricante para confirmar a autenticidade.
Assim, a prevenção evita danos e garante mais segurança no consumo.
Com base em informações do portal Anvisa.
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