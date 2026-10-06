Anvisa aprova novo tratamento para doença após transplante de medula

Pessoas que passam por um transplante de medula óssea precisam de acompanhamento contínuo, inclusive meses depois do procedimento. Isso acontece porque algumas complicações podem surgir durante a recuperação.

Uma delas é a doença crônica do enxerto contra o hospedeiro. Nesta semana, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou um novo medicamento para casos específicos da doença.

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O que é a doença do enxerto contra o hospedeiro?

A doença ocorre quando células de defesa do doador, chamadas linfócitos T, identificam tecidos do receptor como estranhos e passam a atacá-los.

A forma crônica pode aparecer geralmente após 100 dias do transplante de medula óssea. A complicação pode afetar a saúde e comprometer a qualidade de vida.

Segundo a Anvisa, a doença também pode aumentar o risco de morte. Por isso, pacientes que não respondem aos tratamentos disponíveis enfrentam uma necessidade médica importante.

Qual medicamento a Anvisa aprovou?

A Anvisa aprovou o registro do Niktimvo, cujo princípio ativo é o axatilimabe. O medicamento pertence à classe dos anticorpos monoclonais.

O novo tratamento atende adultos e pacientes pediátricos que pesam pelo menos 40 quilos. Entretanto, médicos indicam o medicamento apenas em uma situação específica.

O Niktimvo pode entrar no tratamento quando o paciente não responde a pelo menos duas terapias sistêmicas anteriores.

Essa indicação considera pacientes que já passaram por diferentes opções de tratamento e continuam apresentando a doença.

Como funciona o novo tratamento?

O axatilimabe atua sobre mecanismos envolvidos na resposta do sistema imunológico. Como resultado, o medicamento busca reduzir a atividade que contribui para a doença crônica.

O tratamento utiliza uma dose de 0,3 miligrama por quilo de peso corporal. A aplicação ocorre a cada duas semanas.

A Anvisa analisou os resultados de um estudo clínico antes de aprovar o registro. Na dose avaliada, o medicamento apresentou resposta global de 73,8% nos seis primeiros ciclos.

Esse indicador representa a proporção de pacientes que apresentaram resposta ao tratamento durante o período analisado.

Quem pode receber o medicamento?

A aprovação não significa que qualquer pessoa que tenha passado por transplante possa usar o Niktimvo.

A indicação contempla adultos e pacientes pediátricos com pelo menos 40 quilos que apresentam doença crônica do enxerto contra o hospedeiro.

Além disso, o tratamento deve ocorrer depois da falha de pelo menos duas linhas anteriores de terapia sistêmica. Por isso, a avaliação médica continua essencial para definir a melhor estratégia em cada caso.

A aprovação amplia as alternativas disponíveis para pacientes que enfrentam uma forma complexa da doença e não obtiveram resposta adequada aos tratamentos anteriores.