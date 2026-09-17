Anvisa autoriza vacina contra meningite para bebês pequenos

Bebês a partir de seis semanas de vida ganharam uma nova possibilidade de proteção contra a doença meningocócica. A Anvisa autorizou a ampliação do uso da vacina MenQuadfi nessa faixa etária. O imunizante protege contra os sorogrupos A, C, W e Y da bactéria Neisseria meningitidis. A decisão foi publicada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária em 8 de setembro de 2026.

A autorização, porém, não significa uma mudança imediata no calendário de vacinação do SUS. Atualmente, o Programa Nacional de Imunizações mantém a vacina meningocócica C aos três e cinco meses. O reforço ocorre aos 12 meses, preferencialmente com a vacina meningocócica ACWY.

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O que muda com a nova autorização da vacina?

A principal mudança está na faixa etária autorizada para a MenQuadfi. O imunizante passa a poder ser utilizado em crianças a partir de seis semanas, conforme a indicação aprovada para o produto.

A Anvisa avaliou dados de segurança de 6.060 bebês com idade entre seis semanas e menos de 12 meses. Também foram analisados dados de 5.373 crianças que receberam uma dose de reforço a partir dos 12 meses.

Segundo a agência, os resultados mostraram um perfil de segurança compatível com o esperado para vacinas meningocócicas conjugadas. A avaliação não identificou novas preocupações relevantes de segurança.

A vacina já está disponível no SUS para bebês de 6 semanas?

Não. A autorização da Anvisa permite o uso do imunizante nessa faixa etária, mas não altera automaticamente o calendário público.

O calendário nacional de vacinação de 2026 indica duas doses da meningocócica C aos três e cinco meses. Aos 12 meses, a criança recebe o reforço com a meningocócica ACWY.

Portanto, a inclusão de uma nova faixa etária na rotina do SUS depende de uma decisão do Ministério da Saúde.

Para famílias que avaliam a vacinação fora do calendário público, a indicação deve considerar a autorização do produto e a avaliação do profissional que acompanha a criança.

Por que a meningite preocupa especialmente nos bebês?

A meningite é uma inflamação das membranas que protegem o cérebro e a medula espinhal. A doença pode ter diferentes causas, incluindo vírus e bactérias.

Entre as formas bacterianas, a doença meningocócica merece atenção porque pode evoluir rapidamente e provocar complicações graves.

A vacinação representa uma das principais estratégias para prevenir a doença meningocócica. O Ministério da Saúde inclui a imunização contra meningococo no calendário infantil.

Quais são os sinais de meningite em bebês?

Reconhecer os sintomas pode ser mais difícil nos primeiros meses de vida. Bebês nem sempre apresentam os sinais clássicos observados em crianças maiores.

Mudanças importantes no comportamento merecem atenção. Entre os possíveis sinais estão:

febre ou temperatura corporal anormalmente baixa;

irritabilidade intensa;

choro persistente;

sonolência fora do habitual;

dificuldade para acordar;

recusa alimentar;

vômitos;

convulsões;

alteração do tônus muscular;

abaulamento da fontanela, conhecida como moleira.

A ausência de rigidez na nuca não descarta a doença em bebês. Por isso, uma piora rápida do estado geral exige avaliação médica imediata.

Como proteger o bebê contra a doença meningocócica?

A principal medida preventiva é manter a vacinação atualizada conforme o calendário indicado para cada idade.

Desse modo, no SUS, a meningocócica C integra a vacinação infantil aos três e cinco meses. O reforço com a meningocócica ACWY ocorre aos 12 meses.

A nova autorização amplia as possibilidades de uso da MenQuadfi, mas não substitui o calendário nacional vigente.

Para os pais, a orientação é conferir a caderneta da criança e conversar com a equipe de saúde sobre as vacinas indicadas. Em caso de sintomas sugestivos de meningite, a busca por atendimento deve ser imediata.

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