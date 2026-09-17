Quando cuidar de alguém faz a própria saúde ficar em segundo plano
A rotina de cuidar de uma pessoa doente pode afetar o sono, a saúde emocional e a vida pessoal do cuidador.
Cuidar de uma pessoa doente pode exigir presença constante, mudanças na rotina e decisões difíceis. Com o tempo, essa responsabilidade também pode afetar a saúde física e emocional de quem acompanha o paciente.
O tema voltou ao debate após Mila Seidl, esposa do influenciador Lito Sousa, relatar dificuldades emocionais e físicas durante o período em que acompanha o tratamento do marido e cuida do filho.
Leia também – Lito Sousa: como age tratamento experimental contra doença de Creutzfeldt-Jakob?
Em um desabafo publicado nas redes sociais, ela afirmou que passou a sentir que não tinha espaço para adoecer. Segundo Mila, profissionais que acompanham a família conversaram com ela sobre a sobrecarga dos cuidadores.
A Organização Mundial da Saúde (OMS) reconhece que o cuidado prolongado pode gerar impactos físicos, emocionais, sociais e financeiros para familiares e outros cuidadores.
Por que cuidar de alguém doente pode afetar a saúde?
O cuidado contínuo pode ocupar grande parte do dia. Consultas, hospitalizações, tarefas domésticas, preocupações e decisões relacionadas ao tratamento podem reduzir o tempo destinado ao próprio descanso.
Quando essa rotina se prolonga, o cuidador pode deixar necessidades básicas em segundo plano. Sono insuficiente, alimentação irregular, isolamento social e falta de momentos de descanso podem aumentar o desgaste.
A OMS destaca que o cuidado informal, principalmente quando ocorre durante longos períodos ou com alta intensidade, pode prejudicar o bem-estar e a saúde física e mental de quem cuida.
O que é a sobrecarga do cuidador?
A chamada sobrecarga do cuidador descreve o impacto que as responsabilidades de cuidado podem produzir na vida de uma pessoa.
Ela não representa, por si só, um diagnóstico médico. O conceito ajuda a identificar situações em que as exigências do cuidado ultrapassam os recursos físicos e emocionais disponíveis.
O desgaste pode aparecer como cansaço persistente, irritabilidade, dificuldade para dormir, ansiedade, tristeza ou sensação de estar sem tempo para si.
Também podem surgir dificuldades para manter atividades profissionais, relações sociais e cuidados pessoais.
Quais sinais indicam que o cuidador precisa de ajuda?
Nem todo cansaço significa que existe um problema de saúde. Porém, mudanças persistentes merecem atenção. Alguns sinais podem indicar que a sobrecarga está interferindo no bem-estar:
- dificuldade frequente para dormir;
- cansaço que não melhora com descanso;
- irritabilidade ou tristeza persistente;
- ansiedade intensa;
- isolamento de familiares e amigos;
- perda de interesse por atividades habituais;
- dificuldade para manter alimentação ou cuidados pessoais;
- sensação constante de incapacidade para lidar com a situação.
Quando esses sinais persistem ou prejudicam a rotina, procurar ajuda profissional pode ser importante.
Por que o cuidador costuma esquecer de cuidar de si?
Em situações de doença grave, a prioridade naturalmente se concentra no paciente. O cuidador pode acreditar que precisa permanecer disponível o tempo todo.
Essa lógica pode criar uma sensação de culpa quando a pessoa tenta descansar, trabalhar ou realizar atividades pessoais.
Entretanto, cuidar de si não significa abandonar quem precisa de assistência. A própria OMS destaca que o suporte aos cuidadores ajuda a proteger sua saúde e bem-estar.
Como reduzir a sobrecarga de quem cuida?
O primeiro passo é reconhecer que o cuidado não precisa ficar concentrado em uma única pessoa.
Sempre que possível, familiares e pessoas próximas podem dividir tarefas. A ajuda pode envolver acompanhamento em consultas, preparo de refeições, organização da casa ou períodos de descanso para o cuidador principal.
Também é importante preservar momentos de sono, alimentação e contato social. Mesmo pequenas pausas podem criar espaço para recuperação durante períodos difíceis.
A OMS recomenda apoio social e orientação para cuidadores. Em materiais voltados a familiares, a organização também orienta buscar ajuda e conversar com pessoas de confiança.
Pedir ajuda não significa cuidar menos
O sofrimento do cuidador costuma permanecer invisível porque a atenção se concentra na pessoa doente.
A experiência relatada por Mila Seidl chama atenção justamente para essa parte menos discutida do tratamento: quem acompanha o paciente também enfrenta mudanças importantes.
Quando a rotina de cuidados começa a comprometer o sono, a alimentação, o trabalho, os relacionamentos ou a saúde emocional, pedir ajuda deixa de ser apenas uma questão de conforto.
Passa a ser uma forma de preservar a própria saúde enquanto o cuidado continua.
No caso de doenças que exigem acompanhamento prolongado, dividir responsabilidades e manter uma rede de apoio pode beneficiar tanto o paciente quanto quem está ao seu lado.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
Você no aquinoticias.com
Presenciou algo importante na sua cidade? Tem uma denúncia, reclamação ou um vídeo exclusivo? Sua sugestão pode virar notícia. Envie agora para o nosso WhatsApp: (28) 99991-7726