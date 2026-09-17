Quando cuidar de alguém faz a própria saúde ficar em segundo plano

Cuidar de uma pessoa doente pode exigir presença constante, mudanças na rotina e decisões difíceis. Com o tempo, essa responsabilidade também pode afetar a saúde física e emocional de quem acompanha o paciente.

O tema voltou ao debate após Mila Seidl, esposa do influenciador Lito Sousa, relatar dificuldades emocionais e físicas durante o período em que acompanha o tratamento do marido e cuida do filho.

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Em um desabafo publicado nas redes sociais, ela afirmou que passou a sentir que não tinha espaço para adoecer. Segundo Mila, profissionais que acompanham a família conversaram com ela sobre a sobrecarga dos cuidadores.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) reconhece que o cuidado prolongado pode gerar impactos físicos, emocionais, sociais e financeiros para familiares e outros cuidadores.

Por que cuidar de alguém doente pode afetar a saúde?

O cuidado contínuo pode ocupar grande parte do dia. Consultas, hospitalizações, tarefas domésticas, preocupações e decisões relacionadas ao tratamento podem reduzir o tempo destinado ao próprio descanso.

Quando essa rotina se prolonga, o cuidador pode deixar necessidades básicas em segundo plano. Sono insuficiente, alimentação irregular, isolamento social e falta de momentos de descanso podem aumentar o desgaste.

A OMS destaca que o cuidado informal, principalmente quando ocorre durante longos períodos ou com alta intensidade, pode prejudicar o bem-estar e a saúde física e mental de quem cuida.

O que é a sobrecarga do cuidador?

A chamada sobrecarga do cuidador descreve o impacto que as responsabilidades de cuidado podem produzir na vida de uma pessoa.

Ela não representa, por si só, um diagnóstico médico. O conceito ajuda a identificar situações em que as exigências do cuidado ultrapassam os recursos físicos e emocionais disponíveis.

O desgaste pode aparecer como cansaço persistente, irritabilidade, dificuldade para dormir, ansiedade, tristeza ou sensação de estar sem tempo para si.

Também podem surgir dificuldades para manter atividades profissionais, relações sociais e cuidados pessoais.

Quais sinais indicam que o cuidador precisa de ajuda?

Nem todo cansaço significa que existe um problema de saúde. Porém, mudanças persistentes merecem atenção. Alguns sinais podem indicar que a sobrecarga está interferindo no bem-estar:

dificuldade frequente para dormir;

cansaço que não melhora com descanso;

irritabilidade ou tristeza persistente;

ansiedade intensa;

isolamento de familiares e amigos;

perda de interesse por atividades habituais;

dificuldade para manter alimentação ou cuidados pessoais;

sensação constante de incapacidade para lidar com a situação.

Quando esses sinais persistem ou prejudicam a rotina, procurar ajuda profissional pode ser importante.

Por que o cuidador costuma esquecer de cuidar de si?

Em situações de doença grave, a prioridade naturalmente se concentra no paciente. O cuidador pode acreditar que precisa permanecer disponível o tempo todo.

Essa lógica pode criar uma sensação de culpa quando a pessoa tenta descansar, trabalhar ou realizar atividades pessoais.

Entretanto, cuidar de si não significa abandonar quem precisa de assistência. A própria OMS destaca que o suporte aos cuidadores ajuda a proteger sua saúde e bem-estar.

Como reduzir a sobrecarga de quem cuida?

O primeiro passo é reconhecer que o cuidado não precisa ficar concentrado em uma única pessoa.

Sempre que possível, familiares e pessoas próximas podem dividir tarefas. A ajuda pode envolver acompanhamento em consultas, preparo de refeições, organização da casa ou períodos de descanso para o cuidador principal.

Também é importante preservar momentos de sono, alimentação e contato social. Mesmo pequenas pausas podem criar espaço para recuperação durante períodos difíceis.

A OMS recomenda apoio social e orientação para cuidadores. Em materiais voltados a familiares, a organização também orienta buscar ajuda e conversar com pessoas de confiança.

Pedir ajuda não significa cuidar menos

O sofrimento do cuidador costuma permanecer invisível porque a atenção se concentra na pessoa doente.

A experiência relatada por Mila Seidl chama atenção justamente para essa parte menos discutida do tratamento: quem acompanha o paciente também enfrenta mudanças importantes.

Quando a rotina de cuidados começa a comprometer o sono, a alimentação, o trabalho, os relacionamentos ou a saúde emocional, pedir ajuda deixa de ser apenas uma questão de conforto.

Passa a ser uma forma de preservar a própria saúde enquanto o cuidado continua.

No caso de doenças que exigem acompanhamento prolongado, dividir responsabilidades e manter uma rede de apoio pode beneficiar tanto o paciente quanto quem está ao seu lado.

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