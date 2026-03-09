Anvisa faz alerta urgente sobre suplementos de cúrcuma

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária divulgou um alerta de farmacovigilância sobre produtos com cúrcuma. O aviso envolve medicamentos e suplementos alimentares com a substância. Segundo a agência, investigações internacionais identificaram casos raros de inflamação hepática. Além disso, especialistas também registraram episódios de danos ao fígado. Portanto, autoridades de saúde iniciaram novas avaliações técnicas sobre esses produtos.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

O alerta surgiu após análises de segurança realizadas em diversos países. Pesquisadores identificaram suspeitas de intoxicação hepática em consumidores de cápsulas e extratos concentrados. Além disso, tecnologias modernas aumentaram a absorção da curcumina pelo organismo. Consequentemente, algumas formulações apresentam níveis muito superiores ao consumo alimentar tradicional.

Leia também – Anvisa proíbe quatro marcas de suplementos por irregularidades

Casos internacionais motivaram alerta sanitário

Diversas agências reguladoras já analisaram o tema. Autoridades de saúde da Itália, Austrália, Canadá e França divulgaram comunicados semelhantes. Em alguns casos, países chegaram a restringir determinados suplementos.

Na França, por exemplo, a Agência Nacional de Segurança Sanitária da Alimentação, do Meio Ambiente e do Trabalho registrou diversos relatos de efeitos adversos. O sistema de nutrivigilância identificou episódios de hepatite associados ao consumo de suplementos com curcumina.

Esses registros fortaleceram a preocupação de autoridades sanitárias. Portanto, órgãos reguladores passaram a exigir avisos de segurança em rótulos e bulas.

Diferença entre tempero culinário e suplemento concentrado

Especialistas fazem um esclarecimento importante. O alerta não envolve o uso da cúrcuma como tempero alimentar. Esse ingrediente aparece frequentemente na culinária e apresenta histórico seguro de consumo.

O problema envolve produtos com altas concentrações da substância. Medicamentos e suplementos utilizam extratos concentrados de curcumina. Além disso, algumas formulações utilizam tecnologias que aumentam significativamente a absorção no organismo.

Consequentemente, o corpo pode receber quantidades muito superiores às consumidas na alimentação cotidiana. Por isso, especialistas investigam possíveis efeitos adversos.

Sintomas podem indicar lesão hepática

Autoridades de saúde orientam atenção aos sinais do organismo. Alguns sintomas podem indicar inflamação ou dano ao fígado.

Entre os sinais mais comuns aparece a icterícia. Nesse caso, pele e olhos ficam amarelados. Além disso, a urina pode apresentar coloração muito escura.

Outros sintomas incluem cansaço excessivo sem causa aparente. Em muitos casos, pacientes também relatam náuseas ou dores abdominais.

Diante desses sinais, especialistas recomendam suspender imediatamente o produto. Em seguida, o paciente deve buscar avaliação médica.

Sistema de vigilância monitora efeitos adversos

Profissionais de saúde devem registrar suspeitas de reações adversas. Medicamentos devem ser notificados pelo sistema VigiMed. Já suplementos alimentares devem ser reportados ao sistema e-Notivisa.

Essas notificações ajudam autoridades sanitárias a monitorar riscos. Além disso, esses registros contribuem para novas decisões regulatórias.

Anvisa exige mudanças em bulas e rótulos

Como medida preventiva, a Anvisa determinou mudanças em alguns medicamentos. Produtos como Motore® e Cumiah® receberão novos avisos de segurança nas bulas.

Além disso, a agência iniciou um processo de reavaliação sobre o uso da substância em suplementos alimentares. Fabricantes também deverão incluir advertências obrigatórias nos rótulos.

Essas medidas buscam ampliar a transparência para consumidores e profissionais de saúde. Assim, usuários poderão avaliar melhor os riscos antes do consumo.

Com base em informações do portal da Agência Nacional de Vigilância Sanitária.