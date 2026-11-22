Pessoas com diabetes que utilizam insulina precisam prestar atenção não apenas às doses e aos horários, mas também à maneira de aplicar o medicamento.

Pequenos erros na técnica podem alterar a absorção da insulina e dificultar o controle da glicemia. Entre os problemas mais comuns estão reutilizar agulhas, aplicar repetidamente no mesmo local e ignorar alterações na pele.

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Uma das complicações associadas a esses hábitos é a lipohipertrofia, caracterizada pelo aparecimento de nódulos no tecido onde a pessoa aplica a insulina.

Por isso, conhecer as orientações de aplicação e seguir os cuidados recomendados pela Sociedade Brasileira de Diabetes (SBD) ajuda a tornar o tratamento mais seguro e eficaz.

Como aplicar insulina corretamente para controlar o diabetes?

A técnica correta depende do tipo de insulina e do dispositivo utilizado. Além disso, alguns cuidados antes, durante e depois da aplicação ajudam a evitar problemas.

No caso da insulina NPH, por exemplo, é necessário homogeneizar o conteúdo antes de cada aplicação.

Esse tipo de insulina apresenta uma suspensão, ou seja, partículas que precisam se misturar uniformemente ao líquido.

Segundo a Sociedade Brasileira de Diabetes, a recomendação consiste em realizar 20 movimentos suaves para homogeneizar o medicamento.

Também é importante observar e apalpar a região escolhida para a aplicação. A presença de nódulos exige atenção, pois essas áreas podem comprometer a absorção da insulina.

Outro cuidado envolve as canetas injetoras. Alguns modelos exigem a liberação de uma pequena quantidade do medicamento antes da aplicação para eliminar possíveis bolhas de ar.

Por isso, consultar as instruções do fabricante ajuda a evitar falhas na utilização do dispositivo.

Quais erros na aplicação de insulina devem ser evitados?

Alguns hábitos aparentemente simples podem prejudicar o tratamento e favorecer alterações no tecido da pele.

Entre os principais cuidados estão:

1. Reutilizar agulhas

A Sociedade Brasileira de Diabetes recomenda utilizar uma agulha nova em cada aplicação.

A reutilização pode aumentar o risco de alterações no tecido subcutâneo, incluindo a lipodistrofia.

Essa condição envolve mudanças no tecido onde a pessoa aplica a insulina e pode comprometer a absorção do medicamento.

2. Não alternar os locais de aplicação

O rodízio dos locais de aplicação ajuda a evitar lesões e nódulos no tecido subcutâneo.

Por isso, é importante planejar a alternância conforme a quantidade de aplicações diárias, a rotina e a prática de atividades físicas.

A equipe de saúde pode orientar como organizar esse rodízio de maneira adequada.

3. Utilizar agulhas inadequadas

O tamanho da agulha também influencia a técnica de aplicação.

A diretriz da Sociedade Brasileira de Diabetes cita agulhas de 4, 5 e 6 milímetros. Para canetas de insulina, as de 4 milímetros aparecem entre as opções indicadas.

Entretanto, a escolha precisa considerar as características individuais e a orientação profissional.

4. Retirar a agulha antes do tempo

Durante a aplicação com caneta, é necessário manter o botão pressionado pelo período indicado pelo fabricante.

Respeitar esse intervalo ajuda a garantir que a pessoa receba a dose completa do medicamento.

O que fazer depois de aplicar a insulina?

Os cuidados continuam mesmo depois da injeção.

Um dos principais pontos envolve o descarte das agulhas, que não devem ir diretamente para o lixo comum.

O ideal é utilizar um coletor específico para materiais perfurocortantes. Na ausência desse recipiente, a orientação é procurar o serviço de saúde para receber instruções sobre uma alternativa rígida e resistente à perfuração.

Além disso, é importante observar a pele regularmente.

O aparecimento de nódulos ou outras alterações nos locais de aplicação exige avaliação da equipe de saúde.

Se a pessoa precisar mudar a região utilizada para aplicar a insulina, também deverá acompanhar a glicemia com atenção.

Isso acontece porque diferentes regiões do corpo podem apresentar velocidades distintas de absorção do medicamento.

Consequentemente, a mudança pode exigir uma avaliação do tratamento. Qualquer ajuste na dose deve ocorrer com orientação profissional.

Como identificar a lipohipertrofia causada pela aplicação de insulina?

A lipohipertrofia é uma alteração do tecido subcutâneo caracterizada pelo desenvolvimento de áreas endurecidas ou com nódulos nos locais de aplicação.

O problema pode surgir quando a pessoa aplica insulina repetidamente na mesma região ou reutiliza agulhas.

Além das alterações na pele, essas áreas podem modificar a absorção do medicamento.

Como consequência, o controle da glicemia pode ficar mais difícil, com maior risco de oscilações.

Por isso, observar e apalpar os locais de aplicação ajuda a identificar alterações precocemente.

Quando surgirem nódulos, a pessoa deve evitar aplicar insulina diretamente nessas regiões e procurar orientação profissional sobre a recuperação do tecido e a escolha de outros locais.

Quais cuidados as canetas de insulina exigem?

As canetas injetoras facilitam a administração da insulina, mas cada modelo apresenta características específicas.

Desde maio de 2025, o Sistema Único de Saúde (SUS) oferece canetas reutilizáveis de insulina. Já a distribuição da insulina glargina começou em julho de 2026, inicialmente para grupos prioritários.

Por isso, conhecer o funcionamento do dispositivo é fundamental.

A leitura do manual do fabricante e as orientações da equipe de saúde ajudam a evitar erros durante o preparo e a aplicação.

Entre os modelos disponíveis no mercado está a Medinject® Easy, da Elevion. O dispositivo utiliza carpules padrão de 3 mL, com concentração de 100 UI/mL.

O fabricante informa vida útil de cinco anos, e o produto possui registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

Por que a técnica correta faz diferença no tratamento?

O controle do diabetes depende de diferentes cuidados, incluindo alimentação, acompanhamento profissional, monitoramento da glicemia e uso correto dos medicamentos.

Nesse contexto, aplicar insulina adequadamente ajuda a evitar complicações e favorece a absorção do medicamento.

Por isso, respeitar o rodízio dos locais, utilizar agulhas novas e observar alterações na pele são medidas importantes.

Em caso de dúvidas sobre a técnica ou o dispositivo, a equipe de saúde pode orientar cada etapa do procedimento.