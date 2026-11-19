Tremores, suor frio, tontura e fome repentina podem indicar hipoglicemia. Essa condição ocorre quando a quantidade de glicose no sangue fica abaixo dos níveis adequados.

Como a glicose fornece energia ao organismo, sua redução pode comprometer diferentes funções. O cérebro merece atenção especial, pois depende desse combustível para funcionar corretamente.

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Em situações leves, a ingestão de açúcar pode ajudar a recuperar a glicemia. Entretanto, episódios mais graves podem provocar confusão mental, convulsões e perda de consciência.

Por isso, saber reconhecer os sinais e identificar se a pessoa consegue engolir é fundamental para agir com segurança.

O que fazer quando a glicose cai?

A primeira medida depende do estado de consciência da pessoa. Se ela estiver acordada e conseguir engolir normalmente, a orientação é oferecer carboidratos de rápida absorção.

A Sociedade Brasileira de Diabetes (SBD) recomenda as seguintes quantidades:

Glicemia entre 54 e 69 mg/dL: consumir aproximadamente 15 gramas de açúcar ou glicose. Essa quantidade equivale a uma colher de sopa de açúcar dissolvida em meio copo de água, uma colher de sopa de mel, 150 ml de refrigerante comum ou 150 ml de suco de laranja.

consumir aproximadamente 15 gramas de açúcar ou glicose. Essa quantidade equivale a uma colher de sopa de açúcar dissolvida em meio copo de água, uma colher de sopa de mel, 150 ml de refrigerante comum ou 150 ml de suco de laranja. Glicemia abaixo de 54 mg/dL: consumir aproximadamente 30 gramas de açúcar ou glicose, desde que a pessoa esteja consciente e consiga engolir normalmente.

Em crianças, a quantidade precisa seguir a orientação individual da equipe de saúde. Portanto, não se deve aplicar automaticamente a dose indicada para adultos.

Após ingerir o açúcar, aguarde 15 minutos e verifique novamente a glicemia. Se o resultado continuar abaixo de 70 mg/dL, repita a correção conforme a orientação recebida.

Se não houver aparelho para medir a glicose, mas os sintomas indicarem uma possível hipoglicemia, não adie a medida inicial em uma pessoa consciente que consiga engolir.

Chocolate e outros alimentos ricos em gordura não são as melhores opções para corrigir rapidamente a queda. A gordura pode retardar a absorção do açúcar.

Depois que a glicemia se recuperar, uma refeição ou um pequeno lanche pode ajudar a evitar outra queda, especialmente quando ainda falta mais de uma hora para a próxima refeição.

O que fazer quando a pessoa está inconsciente?

A perda de consciência, as convulsões e a dificuldade para engolir indicam uma situação de emergência.

Nesses casos, não ofereça água, açúcar, mel, suco ou qualquer alimento pela boca. A pessoa pode engasgar e aspirar o conteúdo para as vias respiratórias.

Acione imediatamente o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), pelo telefone 192.

Enquanto aguarda a equipe, afaste objetos que possam provocar acidentes e proteja a pessoa.

Se houver convulsão, não tente conter os movimentos nem coloque objetos na boca.

Pessoas com risco de hipoglicemia grave podem receber indicação médica de glucagon, medicamento que ajuda a elevar a glicose. Familiares e pessoas próximas precisam conhecer as orientações de uso quando houver prescrição.

O que causa hipoglicemia?

A hipoglicemia aparece com maior frequência em pessoas com diabetes que utilizam insulina ou determinados medicamentos para controlar a glicemia.

Nesses casos, diferentes situações podem provocar a queda:

Pular refeições ou passar muitas horas sem comer.

Utilizar mais insulina do que o necessário.

Praticar atividade física sem ajustar a alimentação ou o tratamento.

Consumir bebidas alcoólicas sem se alimentar.

Comer menos do que o organismo precisa.

Entretanto, pessoas sem diabetes também podem apresentar hipoglicemia, embora esses episódios sejam menos comuns.

Quando as quedas se repetem, a avaliação médica ajuda a investigar possíveis causas. Doenças do fígado ou dos rins e alterações hormonais ou metabólicas podem interferir no controle da glicose.

Além disso, tontura, fraqueza e suor frio não confirmam, isoladamente, uma hipoglicemia. A medição da glicose e a avaliação dos sintomas ajudam a identificar o problema.

Quais são os sintomas de hipoglicemia?

Os sinais podem aparecer rapidamente e variar conforme a intensidade da queda.

Entre os sintomas mais comuns estão:

Tremores e suor excessivo.

Fome repentina e fraqueza.

Tontura e dor de cabeça.

Coração acelerado.

Irritabilidade e mudanças de humor.

Visão embaçada e dificuldade de concentração.

Sonolência e confusão mental.

Quando a glicose cai muito, podem surgir alterações de comportamento, dificuldade para falar, convulsões e perda de consciência.

Além disso, pessoas com diabetes de longa duração e episódios frequentes podem deixar de perceber os primeiros sinais. Por isso, o acompanhamento e a medição da glicemia são importantes.

Quais são os níveis de gravidade da hipoglicemia?

A Sociedade Brasileira de Diabetes classifica a hipoglicemia em três níveis:

Nível 1: glicemia entre 54 e 69 mg/dL. Representa um sinal de alerta que exige correção.

glicemia entre 54 e 69 mg/dL. Representa um sinal de alerta que exige correção. Nível 2: glicemia abaixo de 54 mg/dL. Indica uma queda clinicamente importante e exige intervenção imediata.

glicemia abaixo de 54 mg/dL. Indica uma queda clinicamente importante e exige intervenção imediata. Nível 3: episódio grave em que a pessoa precisa da ajuda de outra para se recuperar, independentemente do valor registrado no aparelho.

Essa classificação mostra que a gravidade não depende apenas do número apresentado pelo medidor.

Quando alguém não consegue reconhecer os sintomas ou tratar a própria hipoglicemia, precisa de ajuda de outra pessoa.

Quando procurar atendimento médico?

Episódios frequentes, sintomas intensos ou quedas que não melhoram após as medidas iniciais precisam de avaliação médica.

Em situações de perda de consciência ou convulsão, acione imediatamente o SAMU pelo telefone 192.

Quem utiliza medicamentos para controlar a glicose não deve alterar as doses por conta própria. O profissional de saúde pode avaliar a alimentação, a atividade física e o tratamento.

Identificar os fatores que provocam as quedas ajuda a prevenir novos episódios e reduzir os riscos associados à hipoglicemia.

Reconhecer os sintomas e saber quando oferecer açúcar ou buscar atendimento de emergência pode fazer diferença na segurança de quem apresenta uma queda de glicose.