Apneia do sono e demência – mulher, você sabe que corre risco?

Muitas mulheres encaram noites mal dormidas como algo normal. No entanto, a apneia do sono, uma condição frequentemente ignorada, pode dobrar o risco de demência. Estudos recentes apontam que a privação do sono afeta diretamente a memória e a função cerebral, tornando essencial reconhecer e tratar esse distúrbio.

O que é apneia do sono e como pode provocar demência

A apneia do sono provoca pausas repetitivas na respiração durante o sono, reduzindo os níveis de oxigênio no sangue. Como consequência, o cérebro sofre impactos significativos. A privação de oxigênio e os microdespertares noturnos aumentam a inflamação e favorecem o acúmulo de proteínas associadas ao Alzheimer.

De acordo com pesquisas da Universidade de Michigan, publicadas no periódico SLEEP Advances, mulheres com apneia têm o dobro de chances de desenvolver demência em comparação aos homens.

Por que mulheres correm maior risco?

Após a menopausa, a redução dos hormônios femininos, especialmente o estrogênio, intensifica os efeitos negativos da apneia do sono. Esse hormônio exerce um papel protetor no cérebro e na regulação do sono. Sem ele, os distúrbios respiratórios noturnos se tornam mais frequentes e mais prejudiciais à saúde cognitiva.

Como identificar e tratar a apneia do sono

O diagnóstico ocorre por meio da polissonografia, um exame que monitora os padrões respiratórios e a oxigenação durante o sono. O tratamento inclui desde mudanças no estilo de vida até o uso de dispositivos como o CPAP, que mantém as vias aéreas desobstruídas.

Cuidar da qualidade do sono não apenas melhora o bem-estar diário, mas também protege a saúde mental a longo prazo. Mulheres devem ficar atentas aos sinais da apneia e buscar ajuda médica ao menor indício do problema. Afinal, noites bem dormidas garantem um futuro mais saudável.

