Ataque de abelhas: você sabe se proteger?

Um ataque de abelhas pode acontecer de forma inesperada e exige uma reação rápida. Nessa situação, a principal orientação é se afastar do enxame e buscar um local fechado.

Correr para dentro de uma casa, comércio, veículo ou outro ambiente protegido reduz a exposição às abelhas. Durante a fuga, proteger o rosto e a cabeça também ajuda a diminuir o risco de picadas. A prioridade não deve ser espantar ou matar os insetos. Movimentos bruscos podem aumentar a exposição e dificultar a fuga.

Leia também – Mudanças climáticas favorecem crescimento de doenças transmitidas por mosquitos

O que fazer durante um ataque de abelhas?

1- Ao perceber um ataque, corra em direção a um abrigo. Procure um ambiente fechado e continue se afastando do local onde está o enxame.

2- Enquanto corre, proteja principalmente os olhos, o nariz e a boca. Use as mãos ou uma peça de roupa para cobrir o rosto sem interromper a fuga.

3- Não pare para tentar esmagar as abelhas. Também não fique parado ou tente afastá-las com golpes.

4- Outra orientação importante é não entrar na água para escapar. Piscinas, rios e represas podem criar outro risco, especialmente se a pessoa precisar permanecer submersa ou tiver dificuldade para sair.

5- Depois de alcançar um local seguro, verifique se houve picadas e retire, corretamente, os ferrões que permaneceram na pele.

Como retirar o ferrão da abelha?

Quando a pessoa estiver protegida, retire o ferrão o mais rapidamente possível. Uma forma indicada consiste em raspar delicadamente a pele com um objeto rígido, como um cartão.

Evite apertar o ferrão com os dedos. Também não é recomendado comprimi-lo com pinças.

Depois da retirada, lave o local com água e sabão. Compressas frias podem ajudar a aliviar a dor e reduzir o inchaço.

Mesmo uma picada isolada merece observação. Algumas pessoas podem apresentar uma reação alérgica importante ao veneno.

Quando uma picada de abelha exige atendimento?

O risco aumenta quando a pessoa sofre muitas picadas ou apresenta sinais de reação alérgica.

Dificuldade para respirar, inchaço importante, tontura, fraqueza ou alterações generalizadas após as picadas exigem atendimento de emergência.

Nessas situações, o SAMU pode ser acionado pelo telefone 192. O Corpo de Bombeiros atende pelo 193 em situações que envolvem resgate e emergência.

Crianças também precisam de atenção especial após ataques com várias picadas. A avaliação rápida ajuda a identificar possíveis complicações.

Por que não se deve enfrentar um enxame?

As abelhas podem reagir em grupo quando percebem uma ameaça. Por isso, tentar combater o enxame aumenta o risco de novas picadas.

Também não é seguro tentar retirar ou destruir uma colmeia por conta própria. A remoção deve ficar a cargo de profissionais capacitados.

Durante um ataque, a melhor estratégia é ganhar distância, proteger o rosto e procurar abrigo. Depois, a prioridade passa a ser avaliar as picadas e observar possíveis sinais de reação.

Se houver um enxame instalado em uma residência ou área de circulação, o ideal é manter distância e buscar orientação de um serviço especializado.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui