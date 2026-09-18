Ataque de abelhas: você sabe se proteger?
Durante um ataque de abelhas, correr para um local fechado e proteger o rosto são medidas importantes. Saiba como agir após as picadas.
Um ataque de abelhas pode acontecer de forma inesperada e exige uma reação rápida. Nessa situação, a principal orientação é se afastar do enxame e buscar um local fechado.
Correr para dentro de uma casa, comércio, veículo ou outro ambiente protegido reduz a exposição às abelhas. Durante a fuga, proteger o rosto e a cabeça também ajuda a diminuir o risco de picadas. A prioridade não deve ser espantar ou matar os insetos. Movimentos bruscos podem aumentar a exposição e dificultar a fuga.
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O que fazer durante um ataque de abelhas?
1- Ao perceber um ataque, corra em direção a um abrigo. Procure um ambiente fechado e continue se afastando do local onde está o enxame.
2- Enquanto corre, proteja principalmente os olhos, o nariz e a boca. Use as mãos ou uma peça de roupa para cobrir o rosto sem interromper a fuga.
3- Não pare para tentar esmagar as abelhas. Também não fique parado ou tente afastá-las com golpes.
4- Outra orientação importante é não entrar na água para escapar. Piscinas, rios e represas podem criar outro risco, especialmente se a pessoa precisar permanecer submersa ou tiver dificuldade para sair.
5- Depois de alcançar um local seguro, verifique se houve picadas e retire, corretamente, os ferrões que permaneceram na pele.
Como retirar o ferrão da abelha?
Quando a pessoa estiver protegida, retire o ferrão o mais rapidamente possível. Uma forma indicada consiste em raspar delicadamente a pele com um objeto rígido, como um cartão.
Evite apertar o ferrão com os dedos. Também não é recomendado comprimi-lo com pinças.
Depois da retirada, lave o local com água e sabão. Compressas frias podem ajudar a aliviar a dor e reduzir o inchaço.
Mesmo uma picada isolada merece observação. Algumas pessoas podem apresentar uma reação alérgica importante ao veneno.
Quando uma picada de abelha exige atendimento?
O risco aumenta quando a pessoa sofre muitas picadas ou apresenta sinais de reação alérgica.
Dificuldade para respirar, inchaço importante, tontura, fraqueza ou alterações generalizadas após as picadas exigem atendimento de emergência.
Nessas situações, o SAMU pode ser acionado pelo telefone 192. O Corpo de Bombeiros atende pelo 193 em situações que envolvem resgate e emergência.
Crianças também precisam de atenção especial após ataques com várias picadas. A avaliação rápida ajuda a identificar possíveis complicações.
Por que não se deve enfrentar um enxame?
As abelhas podem reagir em grupo quando percebem uma ameaça. Por isso, tentar combater o enxame aumenta o risco de novas picadas.
Também não é seguro tentar retirar ou destruir uma colmeia por conta própria. A remoção deve ficar a cargo de profissionais capacitados.
Durante um ataque, a melhor estratégia é ganhar distância, proteger o rosto e procurar abrigo. Depois, a prioridade passa a ser avaliar as picadas e observar possíveis sinais de reação.
Se houver um enxame instalado em uma residência ou área de circulação, o ideal é manter distância e buscar orientação de um serviço especializado.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
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