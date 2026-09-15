Mudanças climáticas favorecem crescimento de doenças transmitidas por mosquitos
Temperaturas mais altas e mudanças nas chuvas podem alterar a presença de vetores e favorecer a circulação de algumas doenças no Brasil.
O clima influencia muito mais do que a temperatura sentida no dia a dia. Mudanças no calor, nas chuvas e na umidade também podem alterar as condições para a circulação de doenças infecciosas. O tema mudanças climáticas e doenças transmitidas por mosquitos tem ganhado destaque por conta desses impactos no ambiente e na saúde.
No Brasil, essa relação chama atenção principalmente para as arboviroses. Dengue, zika e chikungunya dependem de mosquitos para chegar às pessoas.
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O aumento das temperaturas e as alterações no regime de chuvas podem modificar o ambiente onde esses vetores vivem e se reproduzem.
O cenário, porém, não depende apenas do clima. Desmatamento, urbanização, saneamento, armazenamento de água e circulação de pessoas também interferem na transmissão.
Como o clima favorece a transmissão de vírus?
Os mosquitos são animais ectotérmicos. Isso significa que a temperatura do ambiente influencia diretamente seu desenvolvimento.
Quando encontram condições favoráveis, alguns vetores podem se desenvolver mais rapidamente. O calor também pode modificar sua sobrevivência e reprodução.
A temperatura ainda interfere no chamado período de incubação extrínseca. Esse é o intervalo necessário para o vírus se multiplicar dentro do mosquito depois que ele adquire o agente infeccioso.
Em determinadas condições, temperaturas mais altas podem encurtar esse período. Assim, o mosquito pode se tornar capaz de transmitir o vírus mais rapidamente.
O Ministério da Saúde reconhece temperatura e alterações nos padrões de chuva entre os fatores ambientais que influenciam a proliferação do Aedes aegypti.
Por que a chuva também interfere?
A chuva pode criar novos locais para a reprodução dos mosquitos. Recipientes, caixas, pneus e outros objetos que acumulam água podem se transformar em criadouros.
Mas a relação não é tão simples. Períodos de seca também podem aumentar o risco em determinadas regiões.
Quando falta água, famílias podem precisar armazená-la em recipientes. Sem proteção adequada, esses locais podem oferecer condições para a reprodução do Aedes.
Por isso, tanto excesso quanto falta de chuva podem produzir efeitos diferentes dependendo das condições locais.
O risco é igual em todas as regiões?
Não. O Brasil possui diferentes biomas, temperaturas, padrões de chuva e condições sociais.
Na Amazônia, por exemplo, a diversidade de animais e vetores cria ciclos de transmissão que envolvem ambientes silvestres. Alterações no uso do solo podem aumentar o contato entre pessoas e esses ciclos.
No Nordeste, períodos de calor e irregularidade das chuvas podem se combinar com questões relacionadas ao abastecimento e ao armazenamento de água.
No Centro-Oeste, áreas urbanas e rurais se conectam por intensa circulação de pessoas e animais. Essa característica pode favorecer a movimentação de agentes infecciosos entre diferentes ambientes.
Já no Sul e no Sudeste, temperaturas mais elevadas podem ampliar o período de atividade de alguns vetores em determinadas áreas.
Desmatamento também pode mudar o cenário?
Sim. A alteração de ambientes naturais pode aproximar pessoas de animais e vetores que participam de ciclos de transmissão.
A abertura de estradas, a expansão de áreas urbanas e atividades econômicas em regiões florestais podem modificar essas interações.
Alguns vírus que circulam principalmente em ambientes silvestres, como os associados às doenças por arbovírus, merecem atenção nesse contexto.
Entretanto, a presença de um vírus ou vetor não significa automaticamente que haverá transmissão sustentada entre pessoas.
Quais doenças exigem mais atenção?
A dengue continua entre as principais preocupações no Brasil. Zika e chikungunya também dependem do Aedes aegypti para sua transmissão.
Outros vírus também integram a vigilância epidemiológica. Entre eles estão os associados à febre do Oropouche, ao Mayaro e ao vírus do Nilo Ocidental.
Em 2026, o Brasil ampliou a atenção ao vírus do Nilo Ocidental após registros de casos humanos em diferentes estados.
Esse cenário mostra por que a vigilância precisa acompanhar não apenas o número de casos. Também deve observar mudanças ambientais, circulação de vetores e ocorrência de doenças em novas áreas.
O que a população pode fazer?
O controle dos criadouros continua sendo uma das principais medidas contra doenças transmitidas pelo Aedes.
Por isso, vale evitar água acumulada em vasos, pneus, recipientes, calhas e outros locais. Caixas-d’água precisam permanecer bem fechadas.
A população também deve procurar atendimento diante de sintomas compatíveis com arboviroses, principalmente quando surgem sinais de agravamento.
No longo prazo, o enfrentamento exige ações mais amplas. Vigilância epidemiológica, saneamento, planejamento urbano, proteção ambiental e monitoramento climático precisam trabalhar de forma integrada.
O clima não cria sozinho uma epidemia. Porém, quando mudanças ambientais se combinam com vetores, vírus e condições favoráveis à transmissão, o mapa das doenças pode mudar.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
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