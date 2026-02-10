Até 2050, câncer pode crescer 77%, mas prevenção pode mudar o cenário
Segundo estimativas da Organização Mundial da Saúde (OMS), o mundo poderá chegar a cerca de 35 milhões de casos de câncer em 2050 caso o cenário atual se mantenha.
A prevenção voltou ao centro do debate global sobre o câncer. Diante de projeções que indicam forte avanço da doença nas próximas décadas, especialistas reforçam que mudanças consistentes no estilo de vida podem reduzir de forma significativa o número de novos diagnósticos. Segundo estimativas da Organização Mundial da Saúde (OMS), o mundo poderá chegar a cerca de 35 milhões de casos de câncer em 2050 caso o cenário atual se mantenha.
Esse número representa um aumento de 77% em comparação a 2022, quando aproximadamente 20 milhões de pessoas receberam o diagnóstico. O volume, equivalente à população somada de estados como Minas Gerais e Bahia, evidencia a dimensão do desafio e, ao mesmo tempo, reforça a urgência de políticas públicas e estratégias preventivas mais eficazes.
De acordo com pesquisadores, o crescimento dos casos está diretamente ligado ao envelhecimento da população mundial. No entanto, fatores evitáveis continuam exercendo papel central nesse avanço. Entre eles estão o tabagismo, a alimentação inadequada, o sedentarismo, o consumo excessivo de álcool e a exposição prolongada a agentes ambientais nocivos. Portanto, ao atuar sobre esses fatores, os sistemas de saúde conseguem reduzir riscos de forma concreta.
Casos de câncer no Brasil
Nesse contexto, especialistas internacionais apresentaram, durante o Congresso Europeu de Oncologia, realizado em Berlim, a quinta edição do Código Europeu contra o Câncer. O documento reúne 14 recomendações baseadas em evidências científicas e orienta a população sobre como diminuir a probabilidade de desenvolver diferentes tipos de tumores ao longo da vida.
As orientações incluem manter uma alimentação equilibrada, praticar atividade física regularmente e evitar o uso de tabaco. Além disso, o código reforça a importância de reduzir o consumo de bebidas alcoólicas, adotar cuidados com a exposição solar e participar de programas de vacinação e rastreamento indicados para cada faixa etária. Estudos citados pela OMS indicam que até metade dos casos de câncer pode ser evitada quando essas medidas são incorporadas de forma contínua à rotina.
Prevenção e saúde
Para a oncologista Mariana Novaes Pinheiro, da Unimed Sul Capixaba, a prevenção precisa integrar o cuidado diário com a saúde. Segundo ela, pequenas mudanças de hábito produzem impactos diretos na redução do risco de diversos tipos de câncer. Além disso, contribuem para mais qualidade de vida ao longo dos anos.
A especialista destaca que informação de qualidade e acesso ao acompanhamento médico são decisivos nesse processo. Dessa forma, as pessoas conseguem identificar fatores de risco com antecedência, adotar hábitos mais saudáveis e realizar exames preventivos no momento adequado. Assim, a prevenção deixa de ser apenas uma recomendação e passa a ocupar papel estratégico na construção de um futuro com menos diagnósticos e mais saúde.
Com informações da Unimed Sul Capixaba.
