Autismo no Brasil: pesquisa revela barreiras no diagnóstico e no acesso a terapias
Pesquisa inédita revela que pessoas autistas ainda enfrentam atrasos no diagnóstico e pouco acesso a terapias no Brasil.
O Brasil avançou na conscientização sobre o transtorno do espectro autista (TEA). Ainda assim, milhares de famílias seguem longe do atendimento ideal. Um estudo nacional mostrou que o acesso ao diagnóstico e às terapias ainda enfrenta barreiras importantes.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
O levantamento Mapa Autismo Brasil ouviu mais de 23 mil pessoas em todos os estados. A pesquisa traçou o primeiro perfil sociodemográfico nacional de autistas e cuidadores. Com isso, revelou desigualdades que afetam o cuidado desde a infância.
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Embora o tema tenha ganhado visibilidade, o suporte ainda não acompanha a demanda. Por isso, o estudo reforça a urgência de fortalecer políticas públicas.
Diagnóstico ainda chega tarde para muitos brasileiros
O diagnóstico precoce faz diferença no desenvolvimento. No entanto, a realidade ainda preocupa. Apenas 20,4% dos entrevistados disseram ter recebido confirmação do diagnóstico pelo SUS.
A maioria informou diagnóstico na rede particular ou por plano de saúde. Esse dado mostra uma dependência da renda para acessar especialistas.
Outro ponto chama atenção: embora muitos casos sejam identificados até os 4 anos, a média geral de idade no diagnóstico chegou a 11 anos. Isso indica que muitos brasileiros descobrem o autismo tardiamente.
Além disso, familiares perceberam os primeiros sinais na maior parte dos casos. Em contraste, médicos e professores alertaram com menos frequência.
Esse cenário mostra uma falha na identificação precoce. Portanto, ampliar o olhar de escolas e unidades de saúde se tornou essencial.
Terapias seguem fora do alcance de grande parte das famílias
As terapias são pilares no cuidado do autismo. Apesar disso, o acesso ainda é limitado. Somente 15,5% dos entrevistados relataram fazer terapias pelo SUS.
Enquanto isso, mais de 60% disseram pagar do próprio bolso ou usar plano de saúde. Como resultado, o cuidado pesa no orçamento e amplia desigualdades.
Entre as terapias mais comuns, aparecem:
- psicoterapia;
- terapia ocupacional;
- fonoaudiologia;
- psicopedagogia;
- terapia ABA.
Ainda assim, 16,4% afirmaram não fazer nenhuma terapia. Além disso, a maioria relatou apenas uma ou duas horas semanais de atendimento.
Esse tempo fica abaixo do recomendado em muitos casos. Dessa forma, o desenvolvimento e a autonomia podem ser prejudicados.
Escola e trabalho ainda impõem desafios
A inclusão escolar avançou no papel. Porém, a prática ainda falha. Quase 40% dos estudantes autistas disseram não receber apoio de acessibilidade.
Isso compromete aprendizado, socialização e permanência na escola. Logo, a matrícula sozinha não garante inclusão real.
Na vida adulta, os desafios continuam. Muitos relataram desemprego ou ausência de renda. Esse dado reforça o impacto do cuidado na rotina familiar e profissional.
O que o estudo revela sobre o futuro
O estudo mostra que o Brasil precisa ampliar acesso, reduzir filas e garantir terapias adequadas. Além disso, precisa investir em inclusão escolar e suporte às famílias.
Diagnóstico cedo, tratamento contínuo e acolhimento mudam trajetórias. Portanto, discutir autismo exige mais do que informação. Exige ação.
Com baseem informações do portal Agência Brasil.
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