Simpósio, em Guaçuí, destaca Pollyana Paraguassu em palestra sobre neurodiversidade

Guaçuí receberá a 4ª edição do PROINTEC – Saúde em Foco nos dias 14 e 15 de abril. Durante o evento, o Centro de Eventos da cidade concentrará debates sobre medicina, saúde pública e neurodiversidade.

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Com entrada gratuita, o simpósio conectará ciência e prática clínica. Ao mesmo tempo, promoverá reflexões sobre inclusão e qualidade de vida. Portanto, profissionais, estudantes e gestores encontrarão um ambiente de aprendizado acessível e estratégico.

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Inovações médicas e desafios atuais

Inicialmente, a programação do dia 14 abordará temas urgentes da saúde contemporânea. Especialistas discutirão desde doenças cardiovasculares até tendências emergentes.

Palestras analisarão riscos associados ao uso estético de medicamentos. Dessa maneira, o evento ampliará o debate sobre segurança e responsabilidade na saúde. Em seguida, será focado o fortalecimento do SUS. Consequentemente, gestores e profissionais poderão trocar experiências sobre acesso e eficiência.

Por fim, o dia encerrará com discussões sobre doenças como endometriose e fibromialgia. Assim, o público ampliará o entendimento sobre condições que impactam milhares de brasileiros.

Autismo ganha destaque no segundo dia

No dia 15, o evento sediará o I Seminário sobre o Transtorno do Espectro Autista. Nesse contexto, especialistas aprofundarão o debate sobre diagnóstico e inclusão. Além disso, profissionais explicarão o funcionamento do cérebro neurodivergente. Ao mesmo tempo, discutirão desafios enfrentados por famílias e mães atípicas.

Em seguida, palestrantes abordarão o acompanhamento do autismo ao longo da vida. Portanto, o seminário reforçará a importância de uma rede de apoio contínua.

Pollyana Paraguassu: protagonismo e inclusão social

Entre os destaques do evento, emerge Pollyana Paraguassu, uma das principais vozes na defesa dos direitos das pessoas com TEA no Espírito Santo. Mãe atípica, ela constrói uma trajetória marcada por compromisso social e atuação ativa.

Formada em Direito e Pedagogia, ela também acumula especializações em Gestão Pública, Atendimento Educacional Especializado, Transtornos do Neurodesenvolvimento e Deficiência Intelectual e Múltipla. Assim, ela alia aportes teóricos à vivência prática na causa.

Atualmente, Pollyana preside a AMAES, instituição fundada em 2001. A entidade nasceu da mobilização de famílias que buscavam políticas públicas mais eficazes e atendimento digno.

Desde então, a AMAES amplia o acesso à inclusão, fortalece a autonomia e promove qualidade de vida para pessoas com autismo. Portanto, a participação de Pollyana reforça o propósito do evento: unir ciência, experiência e transformação social.

Por que participar do PROINTEC 2026

Participar do simpósio permite atualização profissional e troca de experiências. Além disso, o evento oferece certificação gratuita aos inscritos. Portanto, quem busca conhecimento prático e atuais tendências da saúde encontra uma oportunidade única.

Serviço

Evento: PROINTEC 2026 – 4ª edição

PROINTEC 2026 – 4ª edição Data: 14 e 15 de abril

14 e 15 de abril Local: Centro de Eventos de Guaçuí

Centro de Eventos de Guaçuí Entrada: https://www.sympla.com.br/evento/prointec-guacui-2026-simposio-de-ciencia-e-tecnologia-na-saude/3365925

Com base em informações do Grupo Folha do Caparaó.