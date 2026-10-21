Ayla: a luta por inclusão e autonomia

Receber o diagnóstico de uma condição congênita na infância traz dúvidas e mudanças para toda a família. No caso de Ayla, de 4 anos, a espinha bífida exige cuidados contínuos, reabilitação e uma rede de apoio para ampliar suas possibilidades de desenvolvimento.

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A história da menina ganhou destaque no podcast Viva Vida, do portal Aqui Notícias, em 13 de outubro. Na entrevista, o pai, Bruno Neves, participou presencialmente, enquanto a mãe, Vanessa Ferraz Rebonato Silva, acompanhou a conversa pela internet. Os dois compartilharam desafios, conquistas e expectativas para o futuro da filha.

Segundo Vanessa, a mãe, “Ayla tem 4 anos, é portadora de mielomeningocele, o que afeta sua parte motora e também causa bexiga e intestino neurogênicos. Além disso, ela nasceu com rim único, o que exige ainda mais cuidados e acompanhamento com a saúde. Em busca de uma melhor condição motora, mais independência e mais qualidade de vida, a Ayla vai realizar seu primeiro tratamento de fisioterapia intensiva em Santa Catarina.”

Além dos cuidados de saúde, a trajetória de Ayla chama a atenção para a importância da inclusão escolar, da acessibilidade e da participação da comunidade na construção de oportunidades para crianças com deficiência.

O que é espinha bífida e como ela afeta o desenvolvimento infantil?

A espinha bífida é uma malformação congênita que ocorre nas primeiras semanas da gestação, quando a coluna vertebral não se fecha completamente. Dependendo do tipo e da gravidade, a condição pode comprometer a medula espinhal e os nervos.

Uma das formas mais complexas é a mielomeningocele, que envolve a exposição de estruturas nervosas por uma abertura na coluna. A condição pode provocar alterações na mobilidade, na sensibilidade e em outras funções do organismo.

Por isso, cada criança apresenta necessidades específicas. O acompanhamento médico e as terapias de reabilitação ajudam a identificar essas necessidades e a desenvolver habilidades que favoreçam a autonomia.

No caso de Ayla, a rotina inclui acompanhamento contínuo de saúde e sessões de fisioterapia. A família acompanha cada avanço e busca ampliar as possibilidades de desenvolvimento da menina.

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Como a família enfrenta os desafios da mielomeningocele?

O diagnóstico pode gerar insegurança nos pais, especialmente diante das dúvidas sobre o desenvolvimento e os cuidados necessários. Com o tempo, a família precisa organizar a rotina, acompanhar os tratamentos e buscar informações confiáveis.

Nesse processo, o apoio de profissionais de saúde, educadores e pessoas próximas contribui para enfrentar as dificuldades cotidianas. Além disso, o acolhimento ajuda a família a reconhecer as conquistas da criança sem ignorar suas necessidades.

A professora Ana Paula Nunes destaca a importância de respeitar o ritmo de aprendizagem de Ayla e valorizar seus avanços.

Para ela, cada conquista representa um passo importante. A educadora também defende o acesso a tratamentos que ampliem a autonomia e a segurança da menina.

Como a escola e a comunidade podem promover a inclusão?

A inclusão de crianças com deficiência exige mais do que boa vontade. Escolas, espaços públicos e serviços precisam oferecer condições para que elas participem das atividades com segurança e autonomia.

Algumas medidas fazem diferença no cotidiano:

Acessibilidade: rampas, calçadas adequadas e ambientes acessíveis facilitam a circulação.

rampas, calçadas adequadas e ambientes acessíveis facilitam a circulação. Educação inclusiva: adaptações pedagógicas e respeito às diferenças favorecem a aprendizagem.

adaptações pedagógicas e respeito às diferenças favorecem a aprendizagem. Autonomia: incentivar habilidades individuais permite que cada criança avance no próprio ritmo.

incentivar habilidades individuais permite que cada criança avance no próprio ritmo. Rede de apoio: familiares, professores e comunidade podem colaborar para ampliar oportunidades.

A história de Ayla também mobiliza pessoas e instituições de Vargem Alta. Entre as iniciativas de apoio, alunos promovem ações solidárias, enquanto professores, integrantes da comunidade e o Colégio Expoente participam da mobilização.

Essas iniciativas ajudam a chamar a atenção para as necessidades da menina e para a importância da solidariedade. No momento, há uma vaquinha virtual (https://sl1nk.com/tQp0njz); uma rifa no Instagram e, em novembro, haverá uma Corrida Solidária em Vargem Alta, no dia 07/11/26, às 7h (https://www.instagram.com/p/DesUsB8NRSq/).

Como ajudar Ayla a ampliar sua autonomia?

A família busca arrecadar mais de R$ 50 mil para viabilizar um programa intensivo de reabilitação em Tubarão, Santa Catarina. Para alcançar a meta, promove ações solidárias e uma vaquinha digital.

Quem deseja contribuir pode acessar a campanha e consultar as informações disponíveis sobre a arrecadação.

Serviço

Vaquinha solidária: https://sl1nk.com/tQp0njz

https://sl1nk.com/tQp0njz Contato com Bruno Neves: (28) 99939-4979

(28) 99939-4979 Instagram do pai: https://www.instagram.com/prof_brunoneves/

https://www.instagram.com/prof_brunoneves/ Sorveteria da família: Luigi, no Centro de Vargem Alta.

Luigi, no Centro de Vargem Alta. Podcast Viva Vida: https://l1nq.com/Wm72cSg

A trajetória de Ayla mostra como o cuidado, a reabilitação e o apoio coletivo podem contribuir para ampliar oportunidades. Garantir inclusão significa respeitar os direitos da criança e criar condições para que ela participe, de forma integral, da vida escolar e social.