Outubro Rosa: Unimed promove encontro de mulheres em Cachoeiro

Divas, marquem nas suas agendas: no dia 29 de outubro, a partir das 15h50, vocês terão a oportunidade de participar de uma tarde dedicada ao autocuidado, à criatividade e à convivência em Cachoeiro de Itapemirim. O encontro Divas em Movimento, promovido pela Unimed Sul Capixaba durante o Outubro Rosa, reunirá participantes para uma oficina de artesanato e um chá de confraternização.

A programação ocorrerá na Vila Brinquê, no bairro Gilberto Machado, e pretende incentivar momentos de pausa na rotina, troca de experiências e atenção à saúde emocional. Para participar, as interessadas devem doar um lenço, que será destinado a pacientes em tratamento oncológico. As vagas são limitadas.

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Como participar do Divas em Movimento em Cachoeiro?

O evento acontecerá em 29 de outubro, às 15h50, na Vila Brinquê, em Cachoeiro de Itapemirim. A programação inclui uma oficina de artesanato conduzida por Bruna Mourad e, em seguida, um chá para promover a convivência entre clientes da Unimed e mulheres da comunidade.

A inscrição exige a doação de um lenço para pacientes que enfrentam o tratamento contra o câncer. As interessadas podem reservar uma vaga pelo formulário de inscrição.

A iniciativa integra as ações do Outubro Rosa, campanha que amplia a conscientização sobre a saúde da mulher, especialmente a prevenção e o diagnóstico precoce do câncer de mama.

Como o artesanato pode contribuir para o autocuidado?

Atividades manuais oferecem uma oportunidade para exercitar a criatividade, concentrar a atenção e fazer uma pausa nas preocupações cotidianas. Além disso, encontros coletivos podem favorecer a convivência e a criação de vínculos sociais.

No Divas em Movimento, o artesanato funciona como ponto de partida para uma experiência de integração. A proposta também abre espaço para que as participantes compartilhem vivências e dediquem tempo a si mesmas.

Entretanto, uma oficina não substitui o acompanhamento profissional quando alguém enfrenta sofrimento emocional. O autocuidado reúne diferentes atitudes, como respeitar os próprios limites, buscar apoio quando necessário e manter atenção à saúde física e mental.

Outubro Rosa também envolve saúde emocional

A prevenção do câncer de mama representa uma parte importante dos cuidados com a saúde feminina. No entanto, o bem-estar também envolve reconhecer necessidades emocionais, manter vínculos e procurar atendimento diante de sinais que preocupam.

A campanha Outubro Rosa incentiva a atenção ao corpo e a busca por orientação nos serviços de saúde. Informar-se sobre os fatores de risco, conhecer o histórico familiar e conversar com profissionais sobre os exames indicados para cada situação ajudam a orientar os cuidados.

Ao propor uma tarde de artesanato e confraternização, o Divas em Movimento amplia a abordagem do autocuidado e cria uma oportunidade de encontro entre mulheres.

A doação de lenços também acrescenta um gesto de solidariedade à programação. O acessório será destinado a pacientes em tratamento oncológico, aproximando a iniciativa da realidade de quem enfrenta o câncer.

Assim, o evento combina convivência, expressão criativa e apoio a pacientes, com uma mensagem central: cuidar da saúde também significa reservar espaço para o bem-estar e para as relações humanas.

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