Baixa imunidade? Confira dicas para passar pelo inverno com mais saúde

Com a chegada do inverno, é comum o aumento de doenças respiratórias, como gripes, resfriados, bronquites e crises de rinite e sinusite. Com isso, a Secretaria da Saúde (Sesa), orienta a população sobre a importância de manter uma alimentação equilibrada e adotar práticas saudáveis, como atitudes fundamentais para fortalecer o sistema imunológico e garantir mais saúde e bem-estar na prevenção de doenças típicas do período.

Segundo a referência em promoção da saúde e nutricionista da Sesa, Raiany Boldrini Christe Jalles, uma alimentação variada e rica em nutrientes é essencial para garantir que o organismo esteja mais preparado para enfrentar infecções virais e bacterianas comuns no inverno.

“Alimentos fontes de vitamina C, como laranja, acerola, goiaba, kiwi e limão, são antioxidantes potentes que auxiliam na proteção das células e na resposta imunológica. Já o zinco, presente em castanhas, nozes, sementes de abóbora, feijão e carnes magras, também é um nutriente importante na manutenção da imunidade”, explica a nutricionista.

Ainda segundo Raiany, alimentos ricos em vitamina A, como cenoura, abóbora, espinafre, brócolis e couve, devem ser incluídos na rotina alimentar, por contribuírem para a proteção das mucosas respiratórias. “A vitamina A tem um papel fundamental na integridade da pele e das mucosas, como as do nariz e garganta, funcionando como uma barreira natural contra micro-organismos”, completa.

A profissional também reforça a importância da hidratação adequada, mesmo nos dias mais frios. “No inverno, muitas pessoas sentem menos sede, mas isso não significa que o corpo precisa de menos água. A ingestão regular de líquidos, através da água, sucos naturais, caldos, sopas e chás, é essencial para manter as funções do organismo e auxiliar na eliminação de toxinas. Chás com gengibre, hortelã ou cúrcuma são boas opções por terem propriedades anti-inflamatórias e aquecedoras”, afirma.

Outra recomendação é o consumo de alimentos que favoreçam a saúde intestinal, como os probióticos naturais encontrados em iogurtes, kefir e leites fermentados. O bom funcionamento do intestino está diretamente ligado ao fortalecimento da imunidade, já que grande parte das células de defesa do corpo estão presentes nesse sistema.

Além da alimentação, a Sesa destaca outras práticas importantes para o período: bons hábitos alimentares, somados a práticas saudáveis, como atividade física regular, leitura, relaxamento, yoga, boa qualidade de sono, contribuem significativamente para a prevenção de doenças e a qualidade de vida, especialmente no inverno.

Vacinação

Outra base de cuidado também nessa época é a regularização da caderneta de vacinação. A vacina é eficaz e uma grande aliada contra as infecções virais, como o vírus da influenza, que pode evoluir para a Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG), que, se não cuidada evoluem com comprometimento da função respiratória.

É importante que o cidadão redobre os cuidados com a saúde de crianças, idosos e gestantes, que fazem parte dos grupos prioritários de vacinação com vacinas disponíveis desde o início do ano, contribuindo assim para um inverno mais saudável desse público.