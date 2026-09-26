Blefaroplastia: quando complicações podem afetar a visão
Relato de Rita Guedes chama atenção para complicações da blefaroplastia e para sinais que podem indicar problemas na córnea.
Relato de Rita Guedes chama atenção para riscos da cirurgia das pálpebras e sinais que exigem avaliação médica
A blefaroplastia é uma cirurgia que modifica as pálpebras superiores, inferiores ou ambas. O procedimento pode atender objetivos estéticos e também aliviar alterações relacionadas ao excesso de pele.
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Embora geralmente apresente boa recuperação, a cirurgia envolve estruturas delicadas ao redor dos olhos. Por isso, complicações podem ocorrer e exigem acompanhamento adequado.
A atriz Rita Guedes relatou complicações após passar pelo procedimento. Segundo ela, a cirurgia durou seis horas e provocou inchaço intenso, dor, vermelhidão e alterações na visão.
Ela também afirmou que recebeu diagnóstico de ceratite e edema na conjuntiva. Após a piora dos sintomas, ficou internada durante cinco dias.
O que é blefaroplastia e quais são os riscos?
A blefaroplastia remove ou reposiciona tecidos das pálpebras. O cirurgião pode realizar a operação na região superior, inferior ou nas duas áreas.
Segundo oftalmologistas , complicações graves não aparecem com frequência nesse tipo de cirurgia.
Ainda assim, o procedimento exige atenção porque as pálpebras protegem a superfície dos olhos. Uma alteração que dificulte o fechamento adequado pode deixar a córnea exposta.
Entre as possíveis complicações estão edema, hemorragia, alterações na posição da pálpebra e problemas na superfície ocular.
Como a cirurgia pode afetar a córnea?
A córnea corresponde à camada transparente que recobre a parte anterior do olho. Ela precisa permanecer protegida e lubrificada para preservar sua função. A retirada excessiva de pele pode dificultar o fechamento completo dos olhos durante o piscar. Com isso, a córnea pode ficar exposta e sofrer irritação ou inflamação. A ceratite, por exemplo, consiste em uma inflamação da córnea.
Em situações mais graves, essa exposição pode provocar uma úlcera de córnea. Esse problema exige tratamento porque pode favorecer infecções e comprometer a visão. No entanto, a especialista ressalta que não é possível determinar a causa das complicações relatadas pela atriz apenas com as informações disponíveis.
Quais sintomas exigem atenção após a blefaroplastia?
Algum inchaço costuma aparecer depois da cirurgia. Especialistas também explicam que o edema representa uma das principais queixas no período de recuperação. Porém, alguns sinais exigem avaliação médica, especialmente quando surgem ou pioram de forma importante. Entre eles estão:
- dor intensa nos olhos;
- vermelhidão acentuada;
- visão turva;
- visão dupla;
- dificuldade para fechar completamente os olhos;
- alterações importantes na posição das pálpebras;
- piora progressiva do inchaço.
A presença desses sinais não permite determinar a causa do problema. Ainda assim, justifica uma avaliação oftalmológica rápida.
Ácido hialurônico pode acompanhar a cirurgia?
Procedimentos estéticos adicionais podem ocorrer durante uma cirurgia das pálpebras. A aplicação de ácido hialurônico representa uma dessas possibilidades. Entretanto, o paciente precisa conhecer e autorizar previamente esse procedimento. Além disso, o profissional deve avaliar possíveis contraindicações.
No relato, Rita Guedes afirmou que não autorizou aplicações de ácido hialurônico realizadas enquanto estava desacordada. A situação descrita pela atriz envolve uma questão específica de consentimento. Portanto, não permite concluir, apenas com o relato, como ocorreu a conduta durante a cirurgia.
O que é cantopexia?
Rita também relatou que descobriu ter passado por uma cantopexia. O procedimento reforça a região lateral da pálpebra inferior.
A técnica pode integrar uma blefaroplastia inferior. Em determinados casos, ela ajuda a manter o formato e a sustentação da pálpebra. O procedimento e seus possíveis riscos devem entrar na conversa entre paciente e profissional.
Como escolher o profissional e se preparar?
A blefaroplastia pode ficar sob responsabilidade de um cirurgião plástico ou de um oftalmologista especializado em cirurgia oculoplástica. Antes da operação, o paciente deve entender quais técnicas serão utilizadas e quais procedimentos adicionais podem ocorrer. Também precisa conhecer os possíveis riscos e esclarecer dúvidas sobre a recuperação.
O termo de consentimento reúne informações importantes sobre o procedimento. Além disso, o acompanhamento depois da cirurgia permite identificar alterações e tratar eventuais complicações.
No caso relatado por Rita, a atriz afirmou que apresentou melhora com o tratamento e fisioterapia. Ela também disse que espera deixar de usar óculos escuros após a recuperação.
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