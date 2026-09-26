Blefaroplastia: quando complicações podem afetar a visão

Relato de Rita Guedes chama atenção para riscos da cirurgia das pálpebras e sinais que exigem avaliação médica

A blefaroplastia é uma cirurgia que modifica as pálpebras superiores, inferiores ou ambas. O procedimento pode atender objetivos estéticos e também aliviar alterações relacionadas ao excesso de pele.

Leia também – Brasileiros se sentem saudáveis, mas hábitos acendem alerta

Embora geralmente apresente boa recuperação, a cirurgia envolve estruturas delicadas ao redor dos olhos. Por isso, complicações podem ocorrer e exigem acompanhamento adequado.

A atriz Rita Guedes relatou complicações após passar pelo procedimento. Segundo ela, a cirurgia durou seis horas e provocou inchaço intenso, dor, vermelhidão e alterações na visão.

Ela também afirmou que recebeu diagnóstico de ceratite e edema na conjuntiva. Após a piora dos sintomas, ficou internada durante cinco dias.

O que é blefaroplastia e quais são os riscos?

A blefaroplastia remove ou reposiciona tecidos das pálpebras. O cirurgião pode realizar a operação na região superior, inferior ou nas duas áreas.

Segundo oftalmologistas , complicações graves não aparecem com frequência nesse tipo de cirurgia.

Ainda assim, o procedimento exige atenção porque as pálpebras protegem a superfície dos olhos. Uma alteração que dificulte o fechamento adequado pode deixar a córnea exposta.

Entre as possíveis complicações estão edema, hemorragia, alterações na posição da pálpebra e problemas na superfície ocular.

Como a cirurgia pode afetar a córnea?

A córnea corresponde à camada transparente que recobre a parte anterior do olho. Ela precisa permanecer protegida e lubrificada para preservar sua função. A retirada excessiva de pele pode dificultar o fechamento completo dos olhos durante o piscar. Com isso, a córnea pode ficar exposta e sofrer irritação ou inflamação. A ceratite, por exemplo, consiste em uma inflamação da córnea.

Em situações mais graves, essa exposição pode provocar uma úlcera de córnea. Esse problema exige tratamento porque pode favorecer infecções e comprometer a visão. No entanto, a especialista ressalta que não é possível determinar a causa das complicações relatadas pela atriz apenas com as informações disponíveis.

Quais sintomas exigem atenção após a blefaroplastia?

Algum inchaço costuma aparecer depois da cirurgia. Especialistas também explicam que o edema representa uma das principais queixas no período de recuperação. Porém, alguns sinais exigem avaliação médica, especialmente quando surgem ou pioram de forma importante. Entre eles estão:

dor intensa nos olhos;

vermelhidão acentuada;

visão turva;

visão dupla;

dificuldade para fechar completamente os olhos;

alterações importantes na posição das pálpebras;

piora progressiva do inchaço.

A presença desses sinais não permite determinar a causa do problema. Ainda assim, justifica uma avaliação oftalmológica rápida.

Ácido hialurônico pode acompanhar a cirurgia?

Procedimentos estéticos adicionais podem ocorrer durante uma cirurgia das pálpebras. A aplicação de ácido hialurônico representa uma dessas possibilidades. Entretanto, o paciente precisa conhecer e autorizar previamente esse procedimento. Além disso, o profissional deve avaliar possíveis contraindicações.

No relato, Rita Guedes afirmou que não autorizou aplicações de ácido hialurônico realizadas enquanto estava desacordada. A situação descrita pela atriz envolve uma questão específica de consentimento. Portanto, não permite concluir, apenas com o relato, como ocorreu a conduta durante a cirurgia.

O que é cantopexia?

Rita também relatou que descobriu ter passado por uma cantopexia. O procedimento reforça a região lateral da pálpebra inferior.

A técnica pode integrar uma blefaroplastia inferior. Em determinados casos, ela ajuda a manter o formato e a sustentação da pálpebra. O procedimento e seus possíveis riscos devem entrar na conversa entre paciente e profissional.

Como escolher o profissional e se preparar?

A blefaroplastia pode ficar sob responsabilidade de um cirurgião plástico ou de um oftalmologista especializado em cirurgia oculoplástica. Antes da operação, o paciente deve entender quais técnicas serão utilizadas e quais procedimentos adicionais podem ocorrer. Também precisa conhecer os possíveis riscos e esclarecer dúvidas sobre a recuperação.

O termo de consentimento reúne informações importantes sobre o procedimento. Além disso, o acompanhamento depois da cirurgia permite identificar alterações e tratar eventuais complicações.

No caso relatado por Rita, a atriz afirmou que apresentou melhora com o tratamento e fisioterapia. Ela também disse que espera deixar de usar óculos escuros após a recuperação.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui