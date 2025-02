Blitz da saúde e prevenção em Anchieta: cuidados durante o Carnaval

No próximo dia 27 de fevereiro, as ruas do Centro de Anchieta, Ubu, Parati e o trevo de Iriri serão, portanto, cenários de blitze animadas e educativas, voltadas para a saúde da população e dos turistas que irão curtir o Carnaval. Essas ações, além disso, visam oferecer orientações essenciais e cuidados preventivos, garantindo, assim, a saúde de todos durante a festa.

Blitz da saúde no centro de Anchieta

A partir das 8h, a equipe do ESF 3 promoverá, portanto, a Blitz da Saúde com o tema “Unidos no Caminho da Prevenção”. Durante a ação, os participantes poderão, assim, realizar aferição de pressão arterial e receber preservativos, além de folders informativos sobre a prevenção de doenças. De acordo com a coordenadora da Unidade de Saúde, Cheila Santos da Cunha, a importância da ação está em sensibilizar a comunidade sobre cuidados preventivos, especialmente com a chegada do Carnaval.

Além disso, a equipe de Educação em Saúde estará disponível para fornecer informações sobre o combate à dengue, zika, oropouche e chikungunya. Dessa forma, o objetivo é reforçar como evitar a proliferação dos mosquitos transmissores e, assim, promover ambientes mais saudáveis.

Prevenção no Trevo de Iriri

Em um dos balneários mais visitados durante o Carnaval, a equipe da Unidade de Saúde de Iriri organizará, portanto, uma ação educativa ao lado do Posto Albatroz, no trevo da comunidade. O objetivo principal, nesse caso, será orientar tanto moradores quanto turistas sobre a prevenção de doenças sexualmente transmissíveis. Para isso, serão distribuídos preservativos masculinos e femininos, além de gel lubrificante. Sonaira Machado, responsável pela ação, ressalta que a meta é, assim, promover a saúde de maneira leve e acessível durante o período festivo.

Caminhada educativa entre Ubu e Parati

Além disso, entre Ubu e Parati, a saúde será tema de uma caminhada animada. O propósito é orientar banhistas, quiosqueiros e moradores sobre a importância da prevenção de doenças durante o Carnaval. Nesse sentido, a coordenadora dos ESF’s de Ubu e Parati, Valéria Oliveira, ressalta que a caminhada busca conscientizar todos sobre como aproveitar a festa com responsabilidade e bem-estar.

Serviços disponíveis:

Blitz da Saúde – Centro de Anchieta

Data: 27 de fevereiro de 2025

Horário: 8h às 10h30

Local: Centro de Anchieta

Serviços: Aferição de pressão arterial Distribuição de preservativos Entrega de folders informativos Orientações sobre dengue, zika, oropouche e chikungunya

Horário: 8h

Local: Trevo de Iriri

Serviços: Orientações em Saúde Distribuição de preservativos

Horário: 8h

Saída: Praia de Ubu a Parati

Serviços: Orientações em saúde para moradores e turistas

