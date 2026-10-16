Brasil registra 50 mortes por doenças cardiovasculares por hora

País registra cerca de 1.194 mortes por dia por problemas cardiovasculares. Projeções indicam aumento dos óbitos até 2030, mas prevenção e tratamento podem mudar esse cenário.

Uma pessoa morre a cada 72 segundos por doença cardiovascular no Brasil. O número evidencia o impacto desses problemas de saúde, que incluem infarto e acidente vascular cerebral (AVC). Até 16 de outubro de 2026, o país acumulava 318.945 mortes, segundo o Cardiômetro, ferramenta da Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC).

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Os dados representam uma média de 1.194 óbitos por dia, aproximadamente 50 por hora. Diante desse cenário, a prevenção, o diagnóstico precoce e o acesso rápido ao tratamento ganham importância para reduzir as mortes e suas consequências.

Por que as doenças cardiovasculares preocupam?

As doenças cardiovasculares afetam o coração e os vasos sanguíneos. Entre os problemas mais conhecidos estão o infarto, que ocorre quando o fluxo de sangue para parte do coração fica comprometido, e o AVC, que afeta a circulação sanguínea no cérebro.

Essas condições podem provocar incapacidade e morte, especialmente quando o atendimento demora. No entanto, o controle dos fatores de risco e o reconhecimento dos sinais de emergência ajudam a reduzir os danos.

Entre os principais fatores que aumentam o risco cardiovascular, estão:

Hipertensão arterial: a pressão alta sobrecarrega o coração e danifica os vasos sanguíneos ao longo do tempo.

a pressão alta sobrecarrega o coração e danifica os vasos sanguíneos ao longo do tempo. Diabetes: níveis elevados de glicose no sangue podem prejudicar a circulação e aumentar o risco de complicações.

níveis elevados de glicose no sangue podem prejudicar a circulação e aumentar o risco de complicações. Tabagismo: as substâncias presentes no cigarro favorecem danos aos vasos sanguíneos e elevam o risco de infarto e AVC.

as substâncias presentes no cigarro favorecem danos aos vasos sanguíneos e elevam o risco de infarto e AVC. Obesidade: o excesso de gordura corporal pode contribuir para alterações metabólicas e aumentar a sobrecarga cardiovascular.

o excesso de gordura corporal pode contribuir para alterações metabólicas e aumentar a sobrecarga cardiovascular. Sedentarismo: a falta de atividade física regular prejudica a saúde do coração e favorece outros fatores de risco.

A combinação desses fatores amplia os riscos. Por isso, acompanhar a saúde e controlar doenças já diagnosticadas faz diferença na prevenção.

Mortes por doenças cardiovasculares podem aumentar até 2030

As projeções da Sociedade Brasileira de Cardiologia indicam que o Brasil poderá registrar um aumento de 10,8% nas mortes por doenças cardiovasculares até 2030, caso as tendências das últimas duas décadas continuem.

Segundo as estimativas reunidas no novo Hub de Doenças Cardiovasculares, o país passou de 417.550 mortes em 2024 para uma projeção de 462.573 óbitos em 2030.

Esses números representam um cenário provável, não uma previsão definitiva. Mudanças nos fatores de risco, no acesso ao diagnóstico e ao tratamento e nas políticas públicas podem alterar essa trajetória.

Os dados históricos também mostram que avanços são possíveis. Em 2024, a taxa de mortalidade cardiovascular chegou a 195 óbitos por 100 mil habitantes. Em 2000, o índice era de 306,4 por 100 mil, uma redução de aproximadamente 36%.

Quais estados apresentam as maiores taxas de mortalidade?

O novo Hub permite comparar indicadores entre os estados brasileiros. Entre os dados apresentados pela plataforma, Alagoas registra a maior taxa de mortalidade cardiovascular, com 245,5 óbitos por 100 mil habitantes.

Na sequência, aparecem:

Amapá: 225,1 mortes por 100 mil habitantes.

225,1 mortes por 100 mil habitantes. Mato Grosso do Sul: 220,4 mortes por 100 mil habitantes.

Essas diferenças ajudam pesquisadores e gestores públicos a identificar desigualdades e orientar ações de prevenção. Entretanto, a interpretação dos números exige considerar as características demográficas e epidemiológicas de cada região.

Como reduzir o risco de infarto e AVC?

A prevenção depende de cuidados contínuos e do acompanhamento das condições que afetam a saúde cardiovascular. Algumas medidas importantes incluem:

Medir a pressão arterial e manter o acompanhamento regular.

Controlar o diabetes com orientação profissional.

Evitar o cigarro e buscar apoio para interromper o tabagismo.

Praticar atividade física de acordo com as condições individuais.

Manter uma alimentação equilibrada.

Procurar atendimento para avaliar fatores de risco e sintomas persistentes.

Também é fundamental reconhecer situações de emergência. Dor ou pressão no peito, falta de ar súbita, fraqueza repentina em um lado do corpo, alteração da fala ou assimetria facial exigem atendimento imediato. No Brasil, o SAMU atende pelo número 192.

Novo hub reúne dados sobre saúde cardiovascular

A Sociedade Brasileira de Cardiologia e a World Heart Federation lançaram o Hub de Doenças Cardiovasculares para reunir indicadores em uma única plataforma.

A ferramenta utiliza dados do Sistema de Informações sobre Mortalidade, do Ministério da Saúde, e estimativas do estudo Global Burden of Disease 2023. O sistema permite consultar séries históricas, projeções e diferenças por estado, sexo e faixa etária.

O objetivo é facilitar o acesso a informações para pesquisadores, profissionais de saúde, jornalistas e gestores públicos. Com dados comparáveis, a plataforma pode apoiar a análise dos riscos e o planejamento de políticas de prevenção.

Os números mostram a dimensão do problema, mas também reforçam que a trajetória das doenças cardiovasculares pode mudar. Controlar fatores de risco, ampliar o acesso à assistência e reconhecer rapidamente os sinais de infarto e AVC são medidas importantes para evitar mortes.