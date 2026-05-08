Brasil registra recorde histórico de transplantes e salva mais vidas em 2025

O Brasil alcançou um marco histórico na saúde pública em 2025. O país realizou mais de 31 mil transplantes de órgãos, tecidos e medula óssea. O número representa crescimento de 21% em comparação com 2022.

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Esse avanço revela não apenas eficiência logística. Ao mesmo tempo, mostra o fortalecimento do Sistema Único de Saúde (SUS), da tecnologia médica e das parcerias institucionais em todo o país.

Enquanto milhares aguardavam uma nova chance de viver, equipes médicas aceleraram processos, ampliaram captações e reduziram distâncias. Como resultado, mais vidas receberam uma oportunidade de recomeço.

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Logística eficiente acelera transplantes no país

A Central Nacional de Transplantes consolidou a distribuição interestadual de órgãos. Dessa maneira, o sistema ampliou a compatibilidade entre doadores e receptores.

Somente em 2025, o país realizou:

867 transplantes renais;

375 transplantes hepáticos;

100 transplantes cardíacos;

25 transplantes pulmonares;

4 transplantes de pâncreas.

Esse modelo reduziu perdas de órgãos sensíveis ao tempo de isquemia. Consequentemente, pacientes em estados diferentes conseguiram acesso mais rápido ao procedimento.

FAB e companhias aéreas fortalecem transporte de órgãos

O transporte ágil transformou-se em peça central dessa evolução. Por isso, o Ministério da Saúde intensificou parcerias com companhias aéreas e com a Força Aérea Brasileira.

Em 2025, o sistema registrou 4.808 voos para transporte de órgãos e equipes médicas. O índice representa crescimento de 22% em relação a 2022.

Graças a essa mobilização, órgãos chegaram em tempo adequado aos hospitais. Assim, médicos ampliaram as chances de sucesso dos transplantes.

Cresce número de equipes de captação

O país também fortaleceu as equipes responsáveis pela identificação de doadores. Em 2022, o Brasil possuía 1.537 equipes. Agora, o número chegou a 1.600 profissionais especializados.

Esses grupos atuam diretamente nos hospitais. Portanto, eles agilizam diagnósticos, acolhem famílias e organizam processos de doação.

Recusa familiar ainda preocupa especialistas

Apesar do avanço histórico, um desafio continua presente. Atualmente, cerca de 45% das famílias recusam a doação de órgãos.

Muitas decisões acontecem em momentos de dor intensa. Entretanto, especialistas reforçam que conversar sobre doação dentro de casa facilita escolhas futuras.

Quando familiares conhecem o desejo do possível doador, o processo ocorre com mais segurança emocional.

SUS lidera transplantes gratuitos no Brasil

O transplante de córnea liderou os procedimentos em 2025, com 17.790 cirurgias. Em seguida, aparecem:

Rim: 6.697;

Medula óssea: 3.993;

Fígado: 2.573;

Coração: 427.

O Sistema Único de Saúde financia cerca de 86% dos transplantes realizados no país. Além da cirurgia, o SUS oferece exames, medicamentos e acompanhamento gratuito.

Tecnologia moderniza o Sistema Nacional de Transplantes

Nos últimos anos, o Sistema Nacional de Transplantes incorporou novas tecnologias. Entre elas, destaca-se a Prova Cruzada Virtual.

A ferramenta avalia previamente a compatibilidade entre doador e receptor. Dessa forma, médicos reduzem riscos de rejeição e aceleram o procedimento.

Paralelamente, o governo ampliou investimentos no setor. Em 2025, os recursos federais alcançaram R$ 1,5 bilhão. O valor representa crescimento de 37% em relação a 2022.