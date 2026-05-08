Brasil registra recorde histórico de transplantes e salva mais vidas em 2025
Brasil bate recorde de transplantes em 2025 e fortalece a esperança de milhares de pacientes.
O Brasil alcançou um marco histórico na saúde pública em 2025. O país realizou mais de 31 mil transplantes de órgãos, tecidos e medula óssea. O número representa crescimento de 21% em comparação com 2022.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
Esse avanço revela não apenas eficiência logística. Ao mesmo tempo, mostra o fortalecimento do Sistema Único de Saúde (SUS), da tecnologia médica e das parcerias institucionais em todo o país.
Enquanto milhares aguardavam uma nova chance de viver, equipes médicas aceleraram processos, ampliaram captações e reduziram distâncias. Como resultado, mais vidas receberam uma oportunidade de recomeço.
Leia também – Por que o transplante de rim é o mais comum no Brasil?
Logística eficiente acelera transplantes no país
A Central Nacional de Transplantes consolidou a distribuição interestadual de órgãos. Dessa maneira, o sistema ampliou a compatibilidade entre doadores e receptores.
Somente em 2025, o país realizou:
- 867 transplantes renais;
- 375 transplantes hepáticos;
- 100 transplantes cardíacos;
- 25 transplantes pulmonares;
- 4 transplantes de pâncreas.
Esse modelo reduziu perdas de órgãos sensíveis ao tempo de isquemia. Consequentemente, pacientes em estados diferentes conseguiram acesso mais rápido ao procedimento.
FAB e companhias aéreas fortalecem transporte de órgãos
O transporte ágil transformou-se em peça central dessa evolução. Por isso, o Ministério da Saúde intensificou parcerias com companhias aéreas e com a Força Aérea Brasileira.
Em 2025, o sistema registrou 4.808 voos para transporte de órgãos e equipes médicas. O índice representa crescimento de 22% em relação a 2022.
Graças a essa mobilização, órgãos chegaram em tempo adequado aos hospitais. Assim, médicos ampliaram as chances de sucesso dos transplantes.
Cresce número de equipes de captação
O país também fortaleceu as equipes responsáveis pela identificação de doadores. Em 2022, o Brasil possuía 1.537 equipes. Agora, o número chegou a 1.600 profissionais especializados.
Esses grupos atuam diretamente nos hospitais. Portanto, eles agilizam diagnósticos, acolhem famílias e organizam processos de doação.
Recusa familiar ainda preocupa especialistas
Apesar do avanço histórico, um desafio continua presente. Atualmente, cerca de 45% das famílias recusam a doação de órgãos.
Muitas decisões acontecem em momentos de dor intensa. Entretanto, especialistas reforçam que conversar sobre doação dentro de casa facilita escolhas futuras.
Quando familiares conhecem o desejo do possível doador, o processo ocorre com mais segurança emocional.
SUS lidera transplantes gratuitos no Brasil
O transplante de córnea liderou os procedimentos em 2025, com 17.790 cirurgias. Em seguida, aparecem:
- Rim: 6.697;
- Medula óssea: 3.993;
- Fígado: 2.573;
- Coração: 427.
O Sistema Único de Saúde financia cerca de 86% dos transplantes realizados no país. Além da cirurgia, o SUS oferece exames, medicamentos e acompanhamento gratuito.
Tecnologia moderniza o Sistema Nacional de Transplantes
Nos últimos anos, o Sistema Nacional de Transplantes incorporou novas tecnologias. Entre elas, destaca-se a Prova Cruzada Virtual.
A ferramenta avalia previamente a compatibilidade entre doador e receptor. Dessa forma, médicos reduzem riscos de rejeição e aceleram o procedimento.
Paralelamente, o governo ampliou investimentos no setor. Em 2025, os recursos federais alcançaram R$ 1,5 bilhão. O valor representa crescimento de 37% em relação a 2022.
- coom base em dados do portal da Agência Brasil.
Você no aquinoticias.com
Presenciou algo importante na sua cidade? Tem uma denúncia, reclamação ou um vídeo exclusivo? Sua sugestão pode virar notícia. Envie agora para o nosso WhatsApp: (28) 99991-7726