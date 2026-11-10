Brasil tem a maior taxa de enxaqueca das Américas, aponta estudo

A enxaqueca vai muito além de uma dor de cabeça passageira. A condição neurológica pode provocar crises intensas, náuseas e sensibilidade à luz e ao som, comprometendo atividades profissionais, estudos e tarefas cotidianas.

No Brasil, o problema chama atenção pela frequência. Um estudo publicado na revista científica Cephalalgia identificou o país como aquele com a maior prevalência de enxaqueca entre 19 nações das Américas analisadas.

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A pesquisa avaliou mais de 16 mil pessoas e apontou que 13,8% dos brasileiros convivem com a doença. A média continental ficou em 9,7%, enquanto Canadá e Estados Unidos registraram 13,2% e 12,7%, respectivamente.

Além disso, os resultados mostram uma diferença importante entre homens e mulheres. O público feminino apresenta frequência quase três vezes maior da condição.

Por que o Brasil tem tantos casos de enxaqueca?

O levantamento não aponta uma causa única para a maior prevalência brasileira. Segundo o neurologista Tiago de Paula, especialista em cefaleia e membro da Sociedade Brasileira de Cefaleia (SBC), diferentes fatores podem influenciar os resultados.

Entre eles estão características da população, questões culturais e a maneira como as pessoas reconhecem e relatam os sintomas.

Outro problema importante envolve o subdiagnóstico. Muitas pessoas convivem com dores frequentes durante anos, recorrem à automedicação e não procuram avaliação especializada.

A situação dificulta o controle das crises e prolonga os impactos da doença na qualidade de vida.

O Brasil também ocupa a quinta posição no continente em anos vividos com incapacidade (YLDs) associados à enxaqueca. Esse indicador mede o impacto de problemas de saúde na capacidade de realizar atividades habituais.

Quais são os sintomas da enxaqueca?

A enxaqueca é uma doença neurológica crônica que provoca crises recorrentes. Diferentemente de uma dor de cabeça comum, seus episódios podem comprometer significativamente a rotina.

Entre as manifestações mais frequentes estão:

Dor de cabeça intensa;

Náuseas;

Sensibilidade à luz;

Incômodo com sons;

Dificuldade para manter as atividades habituais.

Durante uma crise, algumas pessoas precisam interromper o trabalho, os estudos e outras tarefas.

Por isso, reconhecer os sintomas e buscar avaliação adequada ajuda a evitar que a condição comprometa continuamente a vida cotidiana.

Como acontece o diagnóstico?

O diagnóstico depende principalmente da avaliação clínica. Não existe um exame laboratorial específico que confirme a enxaqueca.

Durante a consulta, o profissional analisa o histórico do paciente, as características da dor e a frequência das crises.

Por esse motivo, registrar quando as dores aparecem, quanto tempo duram e quais sintomas acompanham os episódios pode ajudar na investigação.

Por que as mulheres têm mais enxaqueca?

Os dados do estudo mostram uma diferença expressiva entre os sexos. Entre as mulheres, 13,2% relataram a condição, enquanto entre os homens o índice chegou a 6,5%.

As oscilações hormonais ajudam a explicar essa diferença.

O estrogênio, hormônio que apresenta variações ao longo do ciclo reprodutivo, influencia mecanismos relacionados à atividade dos neurônios e à transmissão de sinais no cérebro.

Essas alterações podem favorecer crises durante diferentes fases da vida, como:

Menstruação;

Ovulação;

Gravidez;

Menopausa.

As mudanças hormonais também podem interferir na liberação de substâncias relacionadas à dor, como a serotonina e o CGRP.

A sigla CGRP identifica o peptídeo relacionado ao gene da calcitonina, uma proteína envolvida nos mecanismos da enxaqueca.

Quais tratamentos ajudam a controlar a enxaqueca?

Embora seja uma condição crônica, a enxaqueca conta com diferentes alternativas de tratamento. A escolha depende das características de cada paciente e da frequência das crises.

Além dos medicamentos para controlar os episódios, existem estratégias específicas para prevenir novas manifestações.

Entre as opções estão:

Toxina botulínica

A aplicação de toxina botulínica pode ajudar a reduzir a frequência das crises em pessoas com enxaqueca crônica.

O tratamento exige avaliação individual e acompanhamento profissional.

Anticorpos monoclonais anti-CGRP

Esses medicamentos atuam diretamente na via relacionada ao CGRP, substância envolvida nos mecanismos da enxaqueca.

O objetivo é prevenir as crises e diminuir seu impacto na rotina.

Mudanças nos hábitos cotidianos

O tratamento também pode incluir ajustes na alimentação e nos horários de sono.

Identificar situações que desencadeiam as crises ajuda a organizar estratégias de prevenção. Além disso, manter uma rotina regular pode contribuir para o controle da doença.

Quando procurar ajuda para a enxaqueca?

Dores de cabeça frequentes, intensas ou que interferem nas atividades diárias merecem investigação.

A automedicação recorrente não substitui o diagnóstico e pode dificultar o controle adequado do problema.

Por isso, procurar avaliação profissional permite identificar as características da dor e definir o tratamento mais apropriado.

Os dados brasileiros reforçam a importância de reconhecer a enxaqueca como uma doença neurológica, e não apenas como um desconforto passageiro. Com diagnóstico adequado e acompanhamento, é possível reduzir o impacto das crises e preservar a qualidade de vida.