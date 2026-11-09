Cansaço frequente pode indicar deficiência de vitaminas

O cansaço frequente nem sempre desaparece depois de uma boa noite de sono. Quando a falta de energia persiste, ela pode comprometer a concentração, a disposição e as atividades do dia a dia.

Além disso, da rotina intensa e do descanso insuficiente, a alimentação também pode influenciar os níveis de energia do organismo. Um estudo da Universidade Metropolitana de Osaka, no Japão, identificou uma possível relação entre deficiências de vitamina B12 e folato (vitamina B9) e manifestações de fadiga.

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A pesquisa avaliou aproximadamente 600 pessoas saudáveis e encontrou associações entre alterações nutricionais, cansaço físico e motivação. Os resultados indicam, desse modo, que a qualidade da alimentação merece atenção quando o assunto é fadiga persistente.

Como a falta de vitaminas B12 e B9 pode afetar a disposição?

A vitamina B12 e o folato participam de processos importantes para o funcionamento do organismo. Esses nutrientes contribuem para a formação das células sanguíneas e o funcionamento do sistema nervoso.

Quando a alimentação não fornece quantidades adequadas dessas vitaminas, o organismo pode apresentar alterações metabólicas.

Uma delas envolve o aumento da homocisteína, substância produzida naturalmente durante o metabolismo dos aminoácidos.

Os pesquisadores utilizaram esse indicador para investigar possíveis relações entre o estado nutricional e a fadiga.

O que o estudo descobriu sobre cansaço e motivação?

A pesquisa da Universidade Metropolitana de Osaka analisou amostras de sangue de aproximadamente 600 participantes japoneses.

Os pesquisadores mediram as concentrações de homocisteína, vitamina B12 e folato. Além disso, avaliaram o cansaço e a motivação por meio de questionários específicos.

A equipe utilizou a Escala de Fadiga de Chalder e a Escala Visual Analógica para analisar essas características.

Os resultados mostraram, assim, que participantes com níveis mais elevados de homocisteína apresentavam menores concentrações de vitamina B12 e folato.

Em uma segunda etapa, os pesquisadores observaram diferenças entre homens e mulheres.

Nos homens: níveis mais elevados de homocisteína apareceram associados à maior fadiga física.

Nas mulheres: concentrações mais altas da substância apresentaram associação com menor motivação.

A análise também considerou fatores que podem influenciar o cansaço, como idade, duração do sono, carga de trabalho e hábitos alimentares.

Entretanto, os resultados mostram associações, não uma relação de causa e efeito. Portanto, a pesquisa não comprova que a deficiência dessas vitaminas seja responsável pela fadiga crônica.

Quais alimentos fornecem vitamina B12 e folato?

Uma alimentação variada ajuda a fornecer os nutrientes necessários ao funcionamento do organismo.

A vitamina B12 aparece principalmente em alimentos de origem animal. Entre as fontes estão:

Carnes;

Peixes;

Ovos;

Leite e derivados.

Já o folato aparece em diferentes alimentos, especialmente vegetais e leguminosas:

Espinafre e outras folhas verdes;

Feijão;

Lentilha;

Brócolis;

Abacate.

Por isso, variar os alimentos ao longo da semana ajuda a ampliar a ingestão desses nutrientes.

Pessoas que seguem dietas restritivas também precisam prestar atenção à vitamina B12. Nesses casos, a avaliação nutricional pode ajudar a identificar possíveis necessidades específicas.

Quando o cansaço frequente merece investigação?

A fadiga persistente pode ter diferentes origens. Além de possíveis deficiências nutricionais, alterações do sono, sobrecarga física e emocional e problemas de saúde podem provocar cansaço.

Por isso, não é adequado atribuir toda falta de energia à alimentação.

Quando o cansaço interfere na rotina, persiste ou aparece sem explicação clara, vale procurar avaliação de saúde. Exames podem ajudar a investigar possíveis deficiências nutricionais e outras causas.

Também é importante evitar a suplementação por conta própria. O uso de vitaminas sem necessidade identificada não garante melhora da disposição.

A pesquisa japonesa amplia a discussão sobre a influência da nutrição na fadiga. Além disso, reforça a importância de uma alimentação equilibrada como parte dos cuidados com a saúde.