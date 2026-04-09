Bronquiolite e pneumonia: como agir rápido e proteger seu filho

Com a chegada do outono, os casos de vírus respiratórios crescem, causando bronquiolite e g pneumonia. Como resultado, aumenta também o número de crianças com quadros respiratórios. Embora muitos sintomas comecem leves, alguns evoluem rápido. Por isso, pais e cuidadores precisam redobrar a atenção.

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Em bebês e crianças pequenas, o sistema imunológico ainda está em formação. Além disso, as vias respiratórias são mais sensíveis. Dessa forma, um simples resfriado pode avançar para bronquiolite ou pneumonia em poucos dias.

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Bronquiolite: primeiros sinais exigem atenção

A bronquiolite atinge, principalmente, bebês de até 2 anos. Em muitos casos, o vírus sincicial respiratório causa a infecção.

No início, o quadro lembra um resfriado. A criança pode apresentar:

coriza;

espirros;

febre baixa;

irritação.

No entanto, a evolução pode ser rápida. Por isso, observe sinais de alerta como:

respiração acelerada;

chiado no peito;

dificuldade para mamar;

sonolência fora do normal;

pouca reação aos estímulos;

lábios arroxeados.

Esses sintomas indicam que o bebê precisa de avaliação imediata.

Pneumonia infantil: sintomas que não podem esperar

A pneumonia pode surgir depois de uma gripe ou infecção viral. Nesse caso, a inflamação atinge os pulmões e dificulta a troca de oxigênio.

Os sinais mais comuns incluem:

febre persistente;

cansaço intenso;

prostração;

respiração rápida;

esforço para respirar.

Além disso, alguns sinais mostram gravidade:

afundamento entre as costelas;

abertura das narinas ao respirar;

gemido respiratório;

coloração roxa nos lábios ou extremidades.

Diante desses sintomas, o atendimento médico deve ser imediato.

Como prevenir complicações respiratórias em crianças

A prevenção continua sendo o melhor cuidado. Por isso, medidas simples fazem diferença no dia a dia.

Entre as principais orientações, estão:

manter a vacinação em dia;

higienizar as mãos com frequência;

lavar o nariz com soro fisiológico;

oferecer líquidos;

manter a amamentação;

deixar os ambientes ventilados;

evitar contato com pessoas gripadas;

afastar a criança da fumaça de cigarro.

Esses cuidados reduzem o risco de agravamento.

O que não fazer em casa

Muitos pais tentam aliviar os sintomas por conta própria. No entanto, isso pode piorar o quadro.

Evite:

dar antibióticos sem prescrição;

usar bombinhas por conta própria;

oferecer corticoides sem orientação;

esperar sinais graves para buscar ajuda.

Bronquiolite e pneumonia exigem atenção desde os primeiros sintomas. Quanto mais cedo houver avaliação, maiores são as chances de recuperação rápida e segura.

Com base em informações do portal Terra.