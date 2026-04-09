Bronquiolite e pneumonia: como agir rápido e proteger seu filho
Mudanças na respiração, no sono e no apetite podem indicar bronquiolite ou pneumonia infantil.
Com a chegada do outono, os casos de vírus respiratórios crescem, causando bronquiolite e g pneumonia. Como resultado, aumenta também o número de crianças com quadros respiratórios. Embora muitos sintomas comecem leves, alguns evoluem rápido. Por isso, pais e cuidadores precisam redobrar a atenção.
Em bebês e crianças pequenas, o sistema imunológico ainda está em formação. Além disso, as vias respiratórias são mais sensíveis. Dessa forma, um simples resfriado pode avançar para bronquiolite ou pneumonia em poucos dias.
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Bronquiolite: primeiros sinais exigem atenção
A bronquiolite atinge, principalmente, bebês de até 2 anos. Em muitos casos, o vírus sincicial respiratório causa a infecção.
No início, o quadro lembra um resfriado. A criança pode apresentar:
- coriza;
- espirros;
- febre baixa;
- irritação.
No entanto, a evolução pode ser rápida. Por isso, observe sinais de alerta como:
- respiração acelerada;
- chiado no peito;
- dificuldade para mamar;
- sonolência fora do normal;
- pouca reação aos estímulos;
- lábios arroxeados.
Esses sintomas indicam que o bebê precisa de avaliação imediata.
Pneumonia infantil: sintomas que não podem esperar
A pneumonia pode surgir depois de uma gripe ou infecção viral. Nesse caso, a inflamação atinge os pulmões e dificulta a troca de oxigênio.
Os sinais mais comuns incluem:
- febre persistente;
- cansaço intenso;
- prostração;
- respiração rápida;
- esforço para respirar.
Além disso, alguns sinais mostram gravidade:
- afundamento entre as costelas;
- abertura das narinas ao respirar;
- gemido respiratório;
- coloração roxa nos lábios ou extremidades.
Diante desses sintomas, o atendimento médico deve ser imediato.
Como prevenir complicações respiratórias em crianças
A prevenção continua sendo o melhor cuidado. Por isso, medidas simples fazem diferença no dia a dia.
Entre as principais orientações, estão:
- manter a vacinação em dia;
- higienizar as mãos com frequência;
- lavar o nariz com soro fisiológico;
- oferecer líquidos;
- manter a amamentação;
- deixar os ambientes ventilados;
- evitar contato com pessoas gripadas;
- afastar a criança da fumaça de cigarro.
Esses cuidados reduzem o risco de agravamento.
O que não fazer em casa
Muitos pais tentam aliviar os sintomas por conta própria. No entanto, isso pode piorar o quadro.
Evite:
- dar antibióticos sem prescrição;
- usar bombinhas por conta própria;
- oferecer corticoides sem orientação;
- esperar sinais graves para buscar ajuda.
Bronquiolite e pneumonia exigem atenção desde os primeiros sintomas. Quanto mais cedo houver avaliação, maiores são as chances de recuperação rápida e segura.
Com base em informações do portal Terra.
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