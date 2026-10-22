Bullying dificulta a inclusão de crianças e adolescentes com autismo

O bullying pode comprometer a autoestima, a convivência social e a sensação de segurança de crianças e adolescentes com autismo. Apelidos ofensivos, humilhações, isolamento e exclusão não representam brincadeiras inofensivas. Essas atitudes podem dificultar a participação em atividades escolares e sociais e criar barreiras à inclusão.

Na semana do Dia Mundial de Combate ao Bullying, lembrado em 20 de outubro, a Associação dos Amigos dos Autistas do Espírito Santo (AMAES) alerta para a importância de reconhecer a violência e construir ambientes acolhedores. A prevenção exige atenção das escolas, das famílias e de toda a comunidade.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp!

Leia também – Ayla: a luta por inclusão e autonomia

Como o bullying afeta crianças e adolescentes com autismo?

O bullying envolve comportamentos agressivos e repetidos que provocam sofrimento e podem estabelecer uma relação desigual de poder entre as pessoas envolvidas. Ele pode ocorrer por meio de ofensas, ameaças, humilhações, agressões ou exclusão intencional.

No caso de crianças e adolescentes com transtorno do espectro autista (TEA), a falta de compreensão sobre as diferenças pode favorecer situações de preconceito e isolamento. O autismo é uma condição do neurodesenvolvimento que pode influenciar a comunicação, a interação social e o processamento de estímulos.

Cada pessoa autista apresenta características e necessidades próprias. Portanto, a inclusão exige respeito às particularidades individuais, sem julgamentos ou estereótipos.

Quando a violência acontece repetidamente, a vítima pode perder a confiança nos colegas e nos ambientes que frequenta. Além disso, o medo de novas agressões pode dificultar a participação em atividades escolares, encontros sociais e outras experiências importantes para o desenvolvimento.

Quais sinais podem indicar que uma criança sofre bullying?

Nem sempre a criança consegue contar o que aconteceu. Por isso, familiares e educadores precisam observar mudanças de comportamento e manter canais de diálogo abertos.

Entre os sinais que merecem atenção, estão:

resistência repentina em ir à escola ou frequentar determinados lugares;

isolamento ou afastamento de colegas;

mudanças na rotina e no comportamento habitual;

demonstrações de medo ou desconforto diante de situações específicas;

dificuldade para falar sobre a convivência com outras crianças.

Esses sinais não confirmam, por si só, a ocorrência de bullying. No entanto, merecem atenção, principalmente quando persistem ou aparecem depois de uma mudança na rotina.

A família deve escutar a criança com calma, acolher seus sentimentos e evitar minimizar o problema. Frases como “isso é brincadeira” podem desestimular o relato e reforçar a sensação de desamparo.

Qual é o papel da escola na prevenção do bullying?

A escola tem uma função importante na prevenção, na identificação e no enfrentamento da violência. Para isso, precisa estabelecer regras claras de convivência, orientar os estudantes e agir diante de situações de humilhação ou exclusão.

Além disso, ambientes inclusivos dependem de profissionais preparados para reconhecer diferentes necessidades e promover o respeito à diversidade. O diálogo com as famílias também ajuda a identificar problemas e organizar medidas de proteção.

A inclusão não se resume à matrícula ou à presença de uma criança autista em sala de aula. Ela também exige condições para que o estudante participe das atividades, desenvolva vínculos e aprenda com segurança.

Por isso, a escola deve tratar cada ocorrência com seriedade, ouvir os envolvidos e acompanhar as medidas adotadas. A instituição também precisa evitar a exposição da vítima e impedir que a violência se repita.

O que a família pode fazer diante do bullying?

Quando houver suspeita de violência, os responsáveis devem conversar com a criança ou o adolescente e registrar as informações relevantes sobre os episódios relatados.

Em seguida, vale procurar a coordenação escolar para comunicar o problema e solicitar providências. Quando necessário, a família também pode buscar orientação dos profissionais que acompanham a criança ou o adolescente.

A Associação dos Amigos dos Autistas do Espírito Santo (AMAES) reforça que o enfrentamento do bullying exige informação, acolhimento e responsabilidade coletiva. Para a presidente da AMAES, Pollyana Paraguassú, combater o bullying também passa por compreender que inclusão não significa apenas garantir a presença da pessoa com autismo em determinado espaço.

“Incluir é fazer com que a pessoa seja respeitada, acolhida e tenha segurança para ser quem é. Quando uma criança sofre bullying, isso pode ultrapassar aquele momento e afetar a forma como ela se relaciona com as pessoas e com os espaços que frequenta. Por isso, precisamos falar sobre o assunto, orientar e, principalmente, não tratar a violência como uma brincadeira”, afirma.

Combater essa violência vai além de uma data de conscientização. Respeitar as diferenças, enfrentar o preconceito e ensinar a convivência com a diversidade são atitudes que ajudam a construir espaços seguros para todas as crianças e adolescentes.