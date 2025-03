Cachoeiro: Hospital Evangélico conscientiza sobre o Câncer Colorretal

No mês da campanha nacional “Março Azul Marinho”, o Hospital Evangélico de Cachoeiro de Itapemirim (Heci), alerta e conscientiza sobre o Câncer Colorretal. O câncer colorretal, também chamado de câncer de intestino grosso ou câncer de cólon, reto e ânus, é o terceiro tipo de câncer mais frequente no HECI.

Nos últimos 5 anos, o setor de registro hospitalar do HECI registrou 708 novos casos de câncer colorretal. Desses, 51,98% foram em pacientes do sexo feminino e 48,02% do sexo masculino. Esses dados ainda em fechamento, podem sofrer alterações.

O serviço de cirurgia robótica do Hospital Evangélico de Cachoeiro, realizou, somente com o Robô Versius, cerca de 15 cirurgias colorretais em 2024 oferendo maior segurança, precisão e recuperação mais rápida.

Fatores de risco

Os principais fatores de risco do câncer colorretal estão associados ao estilo de vida.

“Sedentarismo, obesidade, consumo de alimentos processados e defumados, consumo de bebidas alcoólicas e tabaco, além do baixo consumo de fibras, frutas, vegetais e carnes magras, prejudicam a saúde e aumenta o risco do câncer colorretal,’’ afirma o médico coordenador do serviço de endoscopia do Heci, Ricardo Dardengo.

Diagnóstico e tratamento

Segundo ele, foram realizados cerca de 1.400 exames de colonoscopia em 2024, e o principal exame para visualizar as lesões do cólon é a colonoscopia, considerada padrão ouro para o diagnóstico do câncer colorretal. Isso porque, é possível visualizar e retirar o pólipo que futuramente poderia vir a se tornar um câncer (fase pré-maligna) ou mesmo um câncer inicial.

A retossigmoidoscopia também pode ser utilizada para visualizar lesões do sigmoide e do reto (locais mais comuns de ter o câncer). Esses exames utilizam fibras ópticas com câmeras digitais, que permitem iluminar e visualizar a mucosa intestinal e realizar biópsias em caso de lesão suspeita. Outro exame simples e útil é a pesquisa de sangue oculto nas fezes, um exame não invasivo. Uma vez detectada a presença de sangue oculto nas fezes é indicado fazer a colonoscopia. Lembrando que estes exames devem ser realizados em qualquer pessoa a partir dos 45 anos de idade mesmo que não tenha nenhum sintoma, são exames de rastreamento.

O tratamento do câncer colorretal pode variar conforme o estágio da doença em que o paciente se encontra, podendo utilizar a quimioterapia, radioterapia e cirurgia, chegando a 95% de probabilidade de cura em estágios iniciais, conforme orientação do médico especialista.

Hospital Referência em Oncologia

Referência no tratamento oncológico clínico e cirúrgico, o HECI atende pacientes de toda região sul capixaba, e também de demais estados, ofertando um serviço completo de Oncologia, com radioterapia, quimioterapia e braquiterapia além das cirurgias oncológicas.

