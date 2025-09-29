Cachoeiro recebe PROINTEC 2025: 3ª edição do maior simpósio de ciência e saúde no ES

Nos dias 7 e 8 de outubro, Cachoeiro de Itapemirim sediará a 3ª edição do PROINTEC – Simpósio de Ciência e Tecnologia na Saúde. O evento, considerado um dos maiores do Espírito Santo voltado à inovação e pesquisa, acontecerá no Jaraguá Tênis Clube e reunirá médicos, pesquisadores, empreendedores e estudantes.

O encontro será gratuito, com certificado de 16 horas, e oferecerá conteúdo atualizado sobre práticas interdisciplinares, tecnologias em saúde e estratégias de gestão.

Palestras de destaque com especialistas nacionais

Entre os nomes confirmados, no dia 7, às 16h30, haverá a palestra com a Dra. Hellen Valentim, cardiologista, que coordena o Instituto de Reabilitação Cardiaca Sul Capixaba, em Guaçuí (ES). Ela atende pacientes de diversos municípios e estados, com seu programa multidisciplinar.

Às 19h, no mesmo dia, o Dr. Bactéria fará sua apresentação. Reconhecido nacionalmente por sua linguagem acessível sobre prevenção de doenças, ele soma mais de 1,5 milhão de seguidores no Instagram e percorre o Brasil levando informação em saúde.

Outros palestrantes incluem:

Dr. Paulo Cesar Antunes (Gastroenterologia)

Samila Coelho Figueira (Absenteísmo em saúde)

Gilson Rosa (Musicoterapia)

Alex Silva (Autismo e triagem obrigatória no SUS)

Programação principal

Dia 07/10 (terça-feira)

13h30: Abertura oficial

14h30: Palestra Tiago Suhett (Neurociência e Inteligência Artificial: Como a Tecnologia Está Redesenhando o Futuro da Saúde)

15h20: Palestra Samila Coelho Figueira

16h30: Palestra Dra. Hellen Valentim

17h10: Mesa-redonda

19h: Palestra Dr. Bactéria

Dia 08/10 (quarta-feira)

13h30: Palestra Gilson Santos (Musicoterapia no processo de cura)

14h20: Palestra Alex Silva (Autismo em foco)

15h: Rafael Duarte Oliveira (Inovação e tecnologia na gestão da saúde pública)

16h: Palestra Dra. Martha Salim

17h: Palestra Dr. Wilson Ayub (Impactos da espiritualidade na saúde)

17h40: Painel de encerramento

Instituições que apoiam o PROINTEC

O PROINTEC é voltado para profissionais e estudantes da saúde e também serve como vitrine para empreendedores e startups do setor. O evento é organizado pelo INADS, promovido pelo AQUINOTICIAS.COM e conta com patrocínio do Hospital Evangélico de Cachoeiro, Farmácia Indiana, apoio do HIFA, CEMES, MULTIVIX, SISTEC, e apoio institucional do Instituto Sustentabilidade Brasil, Mobilização Capixaba pela Inovação (MCI), FAPES, Governo do Espírito Santo, SECTI, SESA, ICEPi e Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim.