Cachoeiro recebe PROINTEC 2025: 3ª edição do maior simpósio de ciência e saúde no ES
Cachoeiro recebe PROINTEC 2025, evento gratuito de inovação em saúde com palestras, debates e capacitação profissional.
Nos dias 7 e 8 de outubro, Cachoeiro de Itapemirim sediará a 3ª edição do PROINTEC – Simpósio de Ciência e Tecnologia na Saúde. O evento, considerado um dos maiores do Espírito Santo voltado à inovação e pesquisa, acontecerá no Jaraguá Tênis Clube e reunirá médicos, pesquisadores, empreendedores e estudantes.
O encontro será gratuito, com certificado de 16 horas, e oferecerá conteúdo atualizado sobre práticas interdisciplinares, tecnologias em saúde e estratégias de gestão. Para garantir acesso às palestras, às mesas-redondas, aos painéis e às mostras de startups, inscreva-se pelo Sympla: clique aqui para se inscrever.
Palestras de destaque com especialistas nacionais
Entre os nomes confirmados, no dia 7, às 16h30, haverá a palestra com a Dra. Hellen Valentim, cardiologista, que coordena o Instituto de Reabilitação Cardiaca Sul Capixaba, em Guaçuí (ES). Ela atende pacientes de diversos municípios e estados, com seu programa multidisciplinar.
Às 19h, no mesmo dia, o Dr. Bactéria fará sua apresentação. Reconhecido nacionalmente por sua linguagem acessível sobre prevenção de doenças, ele soma mais de 1,5 milhão de seguidores no Instagram e percorre o Brasil levando informação em saúde.
Outros palestrantes incluem:
- Dr. Paulo Cesar Antunes (Gastroenterologia)
- Samila Coelho Figueira (Absenteísmo em saúde)
- Gilson Rosa (Musicoterapia)
- Alex Silva (Autismo e triagem obrigatória no SUS)
Programação principal
Dia 07/10 (terça-feira)
- 13h30: Abertura oficial
- 14h30: Palestra Tiago Suhett (Neurociência e Inteligência Artificial: Como a Tecnologia Está Redesenhando o Futuro da Saúde)
- 15h20: Palestra Samila Coelho Figueira
- 16h30: Palestra Dra. Hellen Valentim
- 17h10: Mesa-redonda
- 19h: Palestra Dr. Bactéria
Dia 08/10 (quarta-feira)
- 13h30: Palestra Gilson Santos (Musicoterapia no processo de cura)
- 14h20: Palestra Alex Silva (Autismo em foco)
- 15h: Rafael Duarte Oliveira (Inovação e tecnologia na gestão da saúde pública)
- 16h: Palestra Dra. Martha Salim
- 17h: Palestra Dr. Wilson Ayub (Impactos da espiritualidade na saúde)
- 17h40: Painel de encerramento
Instituições que apoiam o PROINTEC
O PROINTEC é voltado para profissionais e estudantes da saúde e também serve como vitrine para empreendedores e startups do setor. O evento é organizado pelo INADS, promovido pelo AQUINOTICIAS.COM e conta com patrocínio do Hospital Evangélico de Cachoeiro, Farmácia Indiana, apoio do HIFA, CEMES, MULTIVIX, SISTEC, e apoio institucional do Instituto Sustentabilidade Brasil, Mobilização Capixaba pela Inovação (MCI), FAPES, Governo do Espírito Santo, SECTI, SESA, ICEPi e Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim.
