Caldo de mandioquinha: fácil, nutritivo e melhora digestão

A mandioquinha, também chamada de batata-baroa, fornece carboidratos de rápida digestão. Assim, alimenta o corpo sem pesar. Além disso, o caldo aquece e fortalece o sistema imunológico. Portanto, compõe uma excelente pedida no frio.

Você prepara esse caldo nutritivo com poucos ingredientes e em tempo rápido. Ele combina sabor, leveza e benefício digestivo.

