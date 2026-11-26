Alimentação equilibrada, atividade física e acompanhamento médico fazem parte dos cuidados com a saúde masculina. Embora não garantam a prevenção do câncer de próstata, esses hábitos podem contribuir para reduzir fatores de risco e melhorar a qualidade de vida.

O Novembro Azul reforça a importância desse cuidado. Além dos exames e das consultas, escolhas cotidianas também merecem atenção.

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Segundo o Instituto Nacional de Câncer (INCA), o Brasil deverá registrar 77.920 novos casos da doença por ano entre 2026 e 2028. O câncer de próstata é o tumor mais incidente entre os homens brasileiros, depois dos cânceres de pele não melanoma.

Não existe uma fórmula capaz de impedir o desenvolvimento da doença. Entretanto, manter hábitos saudáveis ajuda a cuidar do organismo e pode reduzir riscos associados ao estilo de vida.

A alimentação, por exemplo, merece atenção especial. Priorizar vegetais, frutas e alimentos integrais, além de reduzir produtos ultraprocessados, contribui para uma rotina mais equilibrada.

Confira dez hábitos que ajudam a fortalecer a saúde masculina.

Quais hábitos ajudam a reduzir fatores de risco para o câncer de próstata?

As principais recomendações envolvem alimentação variada, manutenção de hábitos ativos, controle do peso e acompanhamento médico. Além disso, evitar o cigarro e o consumo de bebidas alcoólicas beneficia a saúde em diferentes aspectos.

1. Inclua mais alimentos de origem vegetal nas refeições

Frutas, verduras, legumes, feijões, lentilha e grão-de-bico fornecem fibras, vitaminas e minerais. Esses alimentos também contêm compostos bioativos importantes para o funcionamento do organismo.

Uma estratégia simples é variar as cores dos vegetais durante a semana. Assim, a alimentação oferece diferentes nutrientes e ganha mais diversidade.

2. Consuma pelo menos cinco porções de frutas, legumes e verduras

O INCA recomenda consumir, no mínimo, 400 gramas desses alimentos por dia.

Para alcançar essa quantidade, inclua frutas no café da manhã e nos lanches. Além disso, acrescente verduras e legumes ao almoço e ao jantar.

3. Prefira alimentos integrais e leguminosas

Arroz integral, aveia, quinoa, feijão, ervilha e lentilha são boas fontes de fibras.

Esses alimentos favorecem a saúde intestinal e contribuem para a saciedade. Dessa forma, também podem ajudar no controle do peso corporal.

4. Reduza o consumo de ultraprocessados

Refrigerantes, biscoitos recheados, salgadinhos, macarrão instantâneo e refeições prontas merecem atenção.

Em geral, esses produtos apresentam quantidades elevadas de sódio, açúcar e gorduras. Por isso, vale priorizar alimentos frescos ou minimamente processados na rotina.

5. Inclua fontes de ômega 3 na alimentação

Sardinha, salmão e atum fornecem ômega 3, um tipo de gordura associado à saúde cardiovascular e a processos inflamatórios.

Esses peixes podem integrar uma alimentação equilibrada. Além disso, variar as fontes de proteína amplia a diversidade nutricional das refeições.

6. Modere o consumo de carnes vermelhas e evite carnes processadas

Presunto, salsicha, linguiça, bacon e salame são exemplos de carnes processadas.

A orientação é reduzir o consumo desses produtos e diversificar as fontes de proteína. Feijão, lentilha, grão-de-bico, ovos, peixes e aves são algumas alternativas.

Essa variedade contribui para uma alimentação mais equilibrada e acompanha recomendações gerais de prevenção do câncer.

7. Mantenha uma rotina de atividade física

A obesidade está associada a um maior risco de desenvolver formas avançadas de câncer de próstata. Por isso, cuidar do peso e manter uma rotina ativa são medidas importantes para a saúde.

Caminhada, corrida, natação, musculação, dança e bicicleta são algumas possibilidades. O ideal é escolher atividades compatíveis com a rotina e praticá-las regularmente.

A Organização Mundial da Saúde recomenda que adultos realizem de 150 a 300 minutos semanais de atividade aeróbica moderada. Outra opção é praticar de 75 a 150 minutos de atividade intensa.

8. Evite o cigarro e o consumo de bebidas alcoólicas

O tabagismo está associado a piores desfechos entre homens que desenvolvem câncer de próstata. Além disso, aumenta o risco de diversos outros tipos de câncer.

O consumo de bebidas alcoólicas também está relacionado ao desenvolvimento de diferentes tumores. Portanto, evitar essas substâncias beneficia a saúde a longo prazo.

9. Priorize nutrientes por meio da alimentação

Licopeno, zinco, selênio e vitaminas D e E estão entre os nutrientes frequentemente relacionados à saúde masculina.

O licopeno, por exemplo, é um antioxidante presente no tomate, na melancia e na goiaba. Já o zinco e o selênio participam de diferentes funções do organismo.

Uma alimentação variada ajuda a fornecer esses nutrientes. Entretanto, a suplementação exige avaliação individual e orientação profissional.

Não há garantia de que suplementos desses nutrientes previnam o câncer de próstata. Por isso, seu uso não deve substituir uma alimentação equilibrada ou o acompanhamento médico.

10. Mantenha o acompanhamento médico

Consultas regulares ajudam a avaliar as condições de saúde e identificar fatores individuais de risco.

A idade e o histórico familiar influenciam a avaliação. Homens com pai ou irmão diagnosticado com câncer de próstata, especialmente antes dos 60 anos, devem conversar com um urologista.

A decisão sobre exames deve considerar o histórico e as características de cada pessoa. Por isso, a avaliação individualizada é importante.

Hábitos saudáveis substituem os exames de próstata?

Não. Alimentação equilibrada e atividade física contribuem para a saúde, mas não substituem o acompanhamento médico.

Também não existe hábito capaz de garantir que um homem não desenvolverá câncer de próstata. A doença envolve diferentes fatores, e alguns não podem ser modificados.

Por isso, o cuidado deve reunir escolhas saudáveis e avaliação individualizada. Conhecer o histórico familiar e conversar com um profissional de saúde são atitudes importantes.

O Novembro Azul, portanto, vai além de uma campanha sobre exames. A data também reforça a importância de incorporar o autocuidado à rotina durante todo o ano.