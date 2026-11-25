Receber um resultado de PSA acima do valor de referência pode despertar preocupação, principalmente pelo receio de câncer de próstata. No entanto, a alteração no exame de sangue não significa necessariamente a presença de um tumor.

O aumento do marcador também pode ocorrer por condições benignas, como crescimento da próstata, inflamações e infecções urinárias. Por isso, a interpretação exige avaliação médica e consideração do histórico de cada paciente.

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O PSA, sigla para antígeno prostático específico, é uma proteína produzida pela próstata. O exame mede sua concentração no sangue e ajuda a avaliar alterações na glândula.

Entretanto, o PSA não é exclusivo do câncer. Diferentes condições podem elevar seus níveis, o que exige investigação antes de qualquer conclusão.

PSA alterado significa câncer de próstata?

Não. Um PSA elevado não confirma, por si só, o diagnóstico de câncer de próstata. O resultado pode refletir alterações benignas, inflamações ou infecções que afetam a glândula.

Segundo Carlos Frederico Buloto Schmitd, médico urologista e diretor Financeiro da Unimed Sul Capixaba, o marcador precisa ser analisado dentro do contexto clínico de cada paciente.

O médico ressalta que o resultado isolado não permite concluir que existe um tumor. Por isso, a investigação considera outros dados clínicos, exames e o histórico do paciente.

Além disso, a comparação com resultados anteriores pode ajudar a identificar se a alteração persistiu ou ocorreu pontualmente.

O que pode aumentar os níveis de PSA?

Diferentes condições podem provocar elevação do PSA. Entre as principais estão:

Hiperplasia prostática benigna

A hiperplasia prostática benigna (HPB) é o aumento não canceroso da próstata. A condição se torna mais frequente com o avanço da idade e pode elevar os níveis de PSA.

Além disso, o crescimento da glândula pode dificultar a passagem da urina. Entre os sintomas estão jato urinário fraco, dificuldade para iniciar a micção e necessidade de urinar várias vezes durante a noite.

Prostatite

A prostatite é uma inflamação da próstata que pode ocorrer com ou sem infecção. Essa condição também pode provocar elevação do PSA.

Infecções urinárias

Infecções do trato urinário podem interferir nos níveis do marcador. Além disso, determinados procedimentos ou manipulações da região prostática podem alterar o resultado, dependendo da situação.

A idade, o volume da próstata, os sintomas e o histórico familiar também ajudam a interpretar o exame. Portanto, não existe um único valor que, isoladamente, confirme ou descarte o câncer.

Qual é a diferença entre PSA total e PSA livre?

O PSA total mede a quantidade geral do marcador presente no sangue. Já o PSA livre corresponde à parcela que circula sem ligação a outras proteínas.

A relação entre essas duas medidas pode ajudar a avaliar o risco de câncer de próstata em determinadas situações.

De maneira geral, uma proporção menor de PSA livre em relação ao total pode estar associada a uma maior probabilidade de câncer. Por outro lado, uma proporção maior pode favorecer a hipótese de alterações benignas.

Entretanto, essa relação não confirma o diagnóstico. O urologista precisa interpretar os resultados junto aos demais dados clínicos.

O que fazer quando o PSA está alterado?

Quando o exame apresenta alguma alteração, o homem deve procurar um urologista. Dependendo do caso, o profissional pode recomendar a repetição do PSA para verificar se o aumento persiste.

Se a alteração continuar, a investigação pode incluir:

Exame clínico;

Toque retal;

Ressonância magnética multiparamétrica da próstata.

A partir dos resultados, o médico avalia a necessidade de outros procedimentos.

Quando a biópsia de próstata é necessária?

A biópsia permite retirar pequenos fragmentos do tecido prostático para análise laboratorial. O procedimento pode confirmar ou descartar a presença de células cancerígenas.

No entanto, nem todo homem com PSA elevado precisa fazer uma biópsia. O urologista considera os resultados dos exames, os sintomas e os fatores de risco antes de indicar o procedimento.

O PSA alterado representa um ponto de partida para a investigação, não uma confirmação de câncer. A avaliação individual ajuda a evitar procedimentos desnecessários e atrasos no diagnóstico.

PSA normal também pode esconder câncer de próstata?

Um resultado dentro dos valores de referência não elimina completamente a possibilidade de câncer de próstata. Por isso, a avaliação não deve considerar apenas o número apresentado no laudo.

A idade, o histórico familiar, os sintomas e os fatores de risco também influenciam a decisão sobre a investigação.

O Ministério da Saúde e o Instituto Nacional de Câncer (INCA) não recomendam o rastreamento populacional indiscriminado em homens sem sintomas.

Assim, a orientação é discutir individualmente com o médico a realização dos exames, considerando os possíveis benefícios e riscos.

Compreender o que o PSA pode revelar ajuda a evitar interpretações precipitadas. Além disso, permite investigar alterações com mais segurança e identificar situações que realmente exigem atenção.