O diagnóstico precoce do câncer de próstata pode aumentar as chances de sucesso do tratamento. Entretanto, como a doença costuma evoluir sem sintomas nas fases iniciais, muitos homens descobrem o tumor quando ele já está avançado.

Para mudar esse cenário, sete entidades médicas brasileiras lançaram o primeiro protocolo nacional padronizado para prevenção, diagnóstico e tratamento da doença.

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A nova orientação estabelece idades diferentes para iniciar a avaliação, conforme o risco individual. Homens com mutações genéticas associadas ao câncer de próstata devem procurar avaliação a partir dos 40 anos.

Já homens negros e aqueles com histórico familiar da doença devem começar aos 45 anos. Para os demais homens, a orientação geral mantém o início da avaliação aos 50 anos.

A mudança reforça a importância do Novembro Azul e alerta para um problema que afeta milhares de brasileiros: esperar os primeiros sintomas para procurar atendimento.

Com quantos anos o homem deve começar os exames de próstata?

A nova diretriz brasileira estabelece três idades para iniciar a avaliação do risco de câncer de próstata.

A recomendação considera características que aumentam a probabilidade de desenvolver a doença.

Confira as orientações:

40 anos: homens com mutações genéticas associadas ao câncer de próstata.

45 anos: homens negros e homens com histórico familiar da doença.

50 anos: homens sem esses fatores de risco específicos.

A principal novidade envolve os pacientes com alterações genéticas. Antes, as orientações gerais destacavam principalmente a idade e o histórico familiar.

Agora, o protocolo também considera mutações que aumentam o risco de desenvolver tumores.

Para identificar essas alterações, o paciente precisa realizar um teste genético específico, conforme avaliação médica.

É importante lembrar que essas idades indicam quando iniciar a avaliação. A necessidade e a frequência dos exames dependem do histórico e das condições individuais.

Por que o câncer de próstata exige atenção mesmo sem sintomas?

O câncer de próstata pode crescer durante anos sem provocar sinais perceptíveis.

Isso acontece porque os tumores iniciais geralmente se desenvolvem em regiões periféricas da próstata, sem comprometer imediatamente a passagem da urina.

Consequentemente, muitos homens não percebem alterações no organismo durante o início da doença.

Quando o tumor cresce e compromete estruturas próximas, podem aparecer sintomas como:

Dificuldade para urinar;

Jato urinário fraco;

Necessidade de urinar várias vezes;

Maior frequência de idas ao banheiro durante a noite;

Presença de sangue na urina.

Entretanto, esses sinais também podem aparecer em outras doenças da próstata.

Por isso, a presença de sintomas exige avaliação médica, mas não confirma um diagnóstico de câncer.

Esperar esses sinais para procurar atendimento pode atrasar a identificação da doença.

Quais exames ajudam a identificar o câncer de próstata?

O novo protocolo mantém dois exames como principais ferramentas da avaliação inicial: o PSA e o toque retal.

Cada procedimento oferece informações diferentes sobre a saúde da próstata.

Exame de PSA

O PSA é um exame de sangue que mede a quantidade de antígeno prostático específico.

Essa proteína é produzida pela próstata e pode apresentar níveis elevados em determinadas condições.

O aumento do PSA pode indicar câncer, mas também pode ocorrer em situações benignas, como inflamações e aumento da próstata.

Portanto, um resultado alterado não significa necessariamente que o paciente tenha um tumor.

Toque retal

O toque retal permite avaliar características físicas da próstata.

Durante o procedimento, o profissional examina a glândula para identificar alterações como endurecimentos, irregularidades e nódulos.

Embora ainda provoque receio em muitos homens, o exame oferece informações importantes para a investigação.

Além disso, o profissional pode solicitar outros procedimentos quando os resultados indicarem necessidade de aprofundar a avaliação.

A combinação dos exames ajuda a identificar alterações que poderiam passar despercebidas em uma avaliação isolada.

Quem tem maior risco de desenvolver câncer de próstata?

Alguns fatores aumentam a probabilidade de desenvolver a doença e justificam uma avaliação mais precoce.

Entre os principais estão:

Idade: o risco aumenta conforme o homem envelhece.

Histórico familiar: ter pai ou irmão com câncer de próstata merece atenção.

Ancestralidade negra: homens negros apresentam maior risco da doença.

Alterações genéticas: determinadas mutações aumentam a predisposição ao câncer.

Esses fatores não significam que o homem necessariamente desenvolverá um tumor.

Entretanto, eles ajudam a identificar quem precisa conversar com um profissional de saúde antes da idade indicada para a população geral.

Por que descobrir o câncer de próstata no início faz diferença?

O diagnóstico precoce permite identificar tumores ainda localizados na próstata.

Nessa fase, o tratamento pode oferecer melhores possibilidades de controle da doença, conforme as características de cada paciente.

Além disso, o tamanho e a localização do tumor influenciam a escolha da abordagem terapêutica.

Quando o câncer ainda está localizado, a cirurgia pode permitir maior preservação de estruturas próximas à próstata.

Isso é importante porque algumas complicações do tratamento incluem disfunção erétil, conhecida como impotência sexual, e incontinência urinária, que corresponde à perda involuntária de urina.

Portanto, identificar a doença cedo também pode ajudar a reduzir impactos na qualidade de vida.

Cirurgia robótica amplia as possibilidades de tratamento

A cirurgia robótica já integra o atendimento de pacientes em mais de 20 hospitais do Sistema Único de Saúde (SUS), segundo a reportagem.

Essa técnica permite ao cirurgião realizar movimentos precisos durante o procedimento.

Quando o tumor está localizado, a abordagem pode facilitar a preservação de estruturas responsáveis pelo controle urinário e pela função sexual.

Entretanto, a indicação depende das características do câncer e da avaliação individual.

Nem todos os pacientes precisam de cirurgia. O tratamento também pode envolver radioterapia, acompanhamento e outras estratégias, conforme cada caso.

O que muda com o novo protocolo nacional do câncer de próstata?

A principal mudança está na padronização das orientações para identificar e tratar a doença em todo o país.

Sete entidades médicas participaram da elaboração do primeiro protocolo nacional com recomendações comuns para o Brasil.

A proposta busca aproximar as condutas adotadas no SUS e na rede privada.

Além disso, a inclusão dos homens com mutações genéticas entre os grupos que precisam começar a avaliação aos 40 anos amplia a atenção aos fatores hereditários.

A iniciativa também reforça a importância de não esperar sintomas para procurar atendimento.

Como aproveitar o Novembro Azul para cuidar da saúde?

O Novembro Azul reforça a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de próstata.

No entanto, o cuidado com a saúde masculina precisa continuar durante todo o ano.

Algumas atitudes ajudam a reduzir atrasos na identificação de problemas:

Conheça o histórico de câncer na família.

Converse com um profissional de saúde sobre os fatores de risco.

Informe se existem casos de câncer de próstata entre parentes próximos.

Pergunte sobre a necessidade de avaliação do PSA e do toque retal.

Considere a investigação genética quando houver indicação.

Procure atendimento se perceber alterações urinárias ou outros sintomas.

Também é importante entender que não existe uma decisão única sobre exames para todos os homens.

A avaliação deve considerar idade, histórico familiar, fatores genéticos, benefícios e possíveis riscos dos procedimentos.

O principal alerta do Novembro Azul é não deixar o medo ou a ausência de sintomas adiar o cuidado com a saúde.